长平观察：你什么都没有，却还为我的梦加油

（德国之声中文网）可能有人认为，引用一句流行歌词来调侃一个令全世界不安的强大政权，有些小题大做。但是，周杰伦新歌《说好不哭》里这句话，实在是无意中说透了正在北京表演"建国七十周年"大庆的中共政权的本质。歌曲刚刚发行就有网民惊叫：这不是七十年大庆的献辞吗？

说是无意中言之，因为谁都知道，在大陆愉快捞金的周杰伦，没有兴趣也没有胆量去得罪中共。不要说唱唱情歌的周杰伦，就是拍过《霸王别姬》的陈凯歌，也毫无障碍地当上了中共宣传大片《我和我的祖国》的总导演；曾经以另类叛逆形象名世的王菲，也要为这部电影深情献唱。习大大放心吧，大家的求生欲都挺强的。

但是，无意不等于偶然。周杰伦的新歌和它的MV讲述的故事--一个女孩为"想自由"的男人默默付出，耐心等待--已经被批评为"中年直男癌的自恋幻想"。从性别批评的角度看，父权与专制同构，习近平的中国梦，就是一个父权制家长专横跋扈的权力欲望。

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这种权力对外其实欺软怕硬，见机行事，对内则严厉管制，要求绝对服从。所谓的阅兵，也就是炫耀家丁的忠诚和暴力。被统治的家人有一种错觉，以为老爷可以指挥的家丁多而强，自己也跟着沾光。事实上，这些家丁被拉出去为家族利益打架的机会，一辈子也遇不上两回。他们的日常工作，则是在家族内部维持权力秩序。老爷认为有男人不忠不孝，有女人不贞不洁，都会由家丁来实施惩罚。

习近平上台以后，加大军费预算，重振军队建设，周边国家和全世界感到不安。然而，直接感受到切实威胁的，还是上街争取民主自由的香港人--他们不得不考虑"六四"屠杀会不会重演。正是这一支军队，在三十年前将坦克开进天安门广场，血腥镇压了一场全国规模的民主运动，让一代又一代的国民继续成为政治残障人。今天，他们正在为这支军队的强大感到自豪。

"护着我连抱怨都没有"

人类文明发展到今天，每个人都应当生而自由，享受尊严，并拥有基本的物质生活条件。如果没有，一定是被人无情地剥夺了。中共的洗脑逻辑恰好相反：每个人生而赤贫，他所得到的一切都来自党的恩赐。一个人口超级大国，经济总量排名世界前列，只能说是正常而已；不正常的是，人均GDP严重落后于常被中国人鄙视的大多数国家，新闻自由全球垫底，人权随时被剥夺至零，人们却依然要感到自豪。

鲁迅曾经讲过一个聪明人、傻子和奴才的故事。奴才总是寻人诉苦，说自己的生活猪狗不如。聪明人表达同情，劝慰说"你总会好起来……"。奴才甚为满意。傻子听了却非常愤怒，要帮奴才反抗，奴才大惊失色，赶紧叫来别的奴才将他打走，并向主人邀功。

七十年来，中共洗脑教育的成功在于：奴才并不找人诉苦，他一直以为自己是主人，连聪明人的同情也不需要，遑论傻子的愤怒。

有人会说，今天的中国城市中产阶级虽然没有政治权利，但是有吃有穿，有车有房，为什么不能感到自豪？其实，即便没有这些，他们也会感到自豪的。正如他们的父辈，食不果腹，衣不蔽体，还要上街闹革命，群众斗群众，成千上万的人斗死，也同样为无产阶级文化大革命感到自豪。又如他们的祖辈，地主被枪毙，贫民被饿死，一年死掉几千万人，也同样为社会主义大跃进感到自豪。

别说什么中国需要刚强有力的领导人，好像让人民饿死几千万、斗死几百万的毛泽东不刚强有力一样，好像派遣军队屠杀手无寸铁的抗议学生和民众的邓小平不刚强有力一样。别只顾着用刚强有力来解释今天的经济发展，当年的经济崩溃难道就不是刚强有力的结果吗？

洗脑教育更成功之处在于：他们什么权利都没有，却一直在为领导人的中国梦加油。正如习近平所说，中国梦是几代中共领导人的共同梦想。毛泽东做过，邓小平做过，他正在接着做。区别在于，毛泽东还要谎称"人民当家作主"，邓小平还要假装"我是中国人民的儿子"，习近平毫不客气地做了"大大"，因为他知道人民"怕打扰想自由的我"，"护着我连抱怨都没有"。

"被卖了还帮人家数钱"，"虐你千百遍，待我如初恋"……这是中国人嘲笑人愚昧无知的俗语。然而，在政治层面，这一直都是事实，如今更加铁定而已。随意所欲地奴役人民，这就是中国人能够真真切切感受到的习近平的中国梦。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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