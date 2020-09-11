长平观察：任志强被重判 中共对自己人最狠？

（德国之声中文网）任志强的支持者多么希望他这句话大错特错："一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑……丝毫也不掩饰自己要坚决当皇帝的野心，和谁不让我当皇帝，就让你灭亡的决心！"不幸的是，他完全说对了。那个"小丑"消灭反对者的决心比人们预想的还要大，任志强被重判18年有期徒刑。

贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪--尽管罗列了这么多罪名，但是谁都知道，假如任志强没有写那篇文章--是的，就一篇文章--已经于2014年退休，并通过了号称非常严格的离任审计的他，仍在可以逍遥于他的木工爱好，这一切罪名都不会存在。一篇文章换来18年刑期，这也足见习近平的"反腐"和中国的"法治"连儿戏都不如。

任志强的"红二代"身份，也让人联想到中共怎样对待意见相左的"自己人"。不到一百年的中共党史，从早年周恩来亲自率队执行的顾顺章灭门惨案，到文革期间刘少奇的凄凉病逝，再到近年来薄熙来、周永康案的大面积清算，其内部斗争的惨烈可谓血雨腥风。被认为对"自己人"下狠手的最新例子，还有中央党校前教授蔡霞，因为公开反对习近平和中共体制，被开除党籍，取消退休待遇，冻结存款。假如没有流亡海外，蔡霞教授的人身安全也不敢想象。

蔡霞称中共"完全成了一个黑帮"，"老大想怎么处置手底下的奴才，他就怎么处置"。通常，为了维持其非常规的组织运作，黑帮内部"家法"甚为严苛，对背叛者绝不手软。

那些从未想过背叛、唯唯诺诺的"家奴"就能高枕无忧吗？如果新近公开入伙的林郑月娥和香港警察这样想，那就对中共历史太无知了。从延安整风、"文革"、反对资产阶级自由化到"打黑除恶"，绝大多数内部被惩治的对象都是站错队或者被站错队的"家奴"。

"18年刑期"的确令人震惊。但是，"对自己人下狠手"这种叙事有些陈旧，它会带来一些误导。

这些年“消失”的那些公知 “红二代”公知任志强被判18年 2020年3月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。外界推测，因其“红二代”背景，任志强得以长年纵论时政而未被拘捕。而这一次任志强被重判，显示习派决心出重拳让国内“红二代”中敢言的“异议人士”彻底噤声。

这些年“消失”的那些公知 法学家贺卫方社媒被封号 “公知”这个称谓通常指进言社会、参与公共事务讨论且具有学术背景和专业素质的知识分子，在中国大陆的兴起源于2004年《南方人物周刊》推出“影响中国公共知识分子50人”名单。北大法学教授贺卫方就是其中之一。近年来，微博粉丝数量众多（封号时为190万）的贺卫方微博被封号，其微信帐号去年也被永久封号。

这些年“消失”的那些公知 新公民运动创始人许志永判满获释后再被捕 2014年，公盟创始人、新公民运动主要创始人和法学家、公民维权人士许志永被判四年有期徒刑，罪名是“聚众扰乱公共场所秩序罪”。2020年1月，许志永发表给习近平的公开信《劝退书》，劝习近平主动让位。2月，许志永在广州被警方带走，6月被正式批捕。

这些年“消失”的那些公知 被刑拘、封禁的王功权 2013年9月，与许志永同为中国新公民运动的主要发起人之一的投资基金合伙人王功权被刑拘，至2014年1月22日保释出狱。此后其微博帐号被封禁。

这些年“消失”的那些公知 专栏作家王怡因煽颠罪获刑9年 2019年12月底，曾于2004年被《南方人物周刊》评为“最具影响力的公共知识分子”之一的专栏作家王怡，因煽动颠覆国家政权罪等罪名被判处有期徒刑9年。他曾创立研究中国宪政转型的网络论坛，并创建“秋雨之福”地下新教教会。

这些年“消失”的那些公知 作家李承鹏微博帐号消失 杂文家、畅销小说家李承鹏曾被视为当代中国具有重要话语地位的公共意见表达者。曾拥有大量微博粉丝。他热衷公益，其文章针砭时弊，被环球时报称为差不多篇篇“骂政府”。2014年7月，李承鹏新浪微博帐号被封。此后，李承鹏鲜有再发表政论文章。2020年2月初，李承鹏悼念武汉疫情“吹哨人”李文亮医生的文章在中国大陆网络迅速被删。

这些年“消失”的那些公知 法学教授许章润被清华开除 2020年7月，警方以嫖娼为由将清华大学法学教授许章润从家中带走。之后，他被清华大学开除。许章润多年来专注于研究中国的政治和社会运行模式，曾关注北京市驱赶外来居民的整改行动，提出合宪性审查。2018年7月，他在互联网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，批评领导人的倒退趋势，引起巨大的共鸣与反响，同时也造成政府的不满。今年8月，许章润被告知禁止离开北京及出境，禁止接受传媒访问，禁止接受任何资助。

这些年“消失”的那些公知 维族学者伊力哈木被判无期徒刑 维族学者伊力哈木·土赫提2014年被中国政府以“分裂国家罪”判处无期徒刑。伊力哈木至2014年为中央民族大学国际结算专业副教授，是“维吾尔在线”网站的创办人，主要研究新疆地区的收入差距及失业问题，长期呼吁中国当局处理不满情绪以避免新疆出现暴力活动。近年来，中国在新疆设再教育营，引起全球关注。



中共对"外人"和"敌人"是慈悲心肠吗？

首先，"黑帮"性质的政党对背叛的"自己人"的确会进行残酷斗争和无情打击，甚至需要牺牲忠顺的"家奴"时也毫不手软，但是这并不意味着他们对"外人"和"敌人"就是慈悲心肠。上世纪三十年代红军绑架地主富绅和外国传教士勒索钱财、凶残撕票，四十年代围困长春饿死平民数十万，五十年代镇反运动处决"反革命分子"上百万，"大跃进"饿死平民几千万，六十年代发动全国数百万人武斗，虐待、枪毙异议人士林昭，七十年代对批评者张志新割喉，八十年代以坦克和机枪屠杀和平抗议者，九十年代迫害法轮功信徒，二十一世纪虐死诺贝和和平奖获得者刘晓波，残酷迫害保护本民族文化的藏人、维吾尔人和蒙古人……

更何况，受害者的境遇是不应该拿来比较的。在中共统治下全家被枪毙的地主分子，和全家被饿死的贫下中农，到底谁更悲惨？疑被自杀的"六四"运动参与者李旺阳，和因写文章犯下经济重罪的任志强，到底谁更幸福？

"红二代"的"原罪"和反思

其次，"对自己人下狠手"的说法暗含着对黑帮伦理的认同，也贬低了任志强、蔡霞等原体制内人士反思的价值和反对的勇气。

有些中共的辩护者认为，既然上了贼船，或者生于贼船，作为既得利益者，就应该忠于组织，不能"吃共产党的饭砸共产党的锅"，否则就是叛徒，理应严惩不贷。"吃饭砸锅"论正是中共宣传的黑帮理论，一个二十一世纪的大国统治者还公然宣传这种观念，是人类文明的悲哀。

有些中共的批评者认为，体制内批评者难以摆脱体制思维，甚至以维护体制作为批评的目标。事实上，任志强一直没有停止思考，观念也在发生变化。在最新那篇惹祸的文章中，他对体制和习近平本人的批判力度超过很多体制外的反对者。例如，在谈到言论自由的时候，他说：

生活在言论自由的民主国家的人，也许并不知道没有新闻自由与言论自由的痛苦，但中国人知道这次疫情的暴发和所引发的一切本不应出现的痛苦，都来自于这个严禁新闻自由与言论自由的体制。

同样作为"红二代"的蔡霞教授，对中共体制的认识和中国未来的主张，更是让国内外很多同行学者望尘莫及。她不仅宣布"很高兴与这个黑帮一样的政党彻底脱钩了"， 还反思自己曾经作为特权阶层的"原罪"：

你没有感觉到其实我们和社会民众并不处在一个平等的地位上。我们变成了一个特权贵族阶层，而这个贵族又不是精神上有社会道义、责任感的，而是类似于八旗子弟那种贵族特权。……我们过去的特权说明，父辈的目标并没有真正实现。

蔡霞指出中共"历史的合法性早已不存在了"，" 绩效合法性已经走向反面了"。"因此这个时候，它特别怕外界把这个党和人民分开。这一分开，它什么合法性都没了，连伪装的这层皮都给它扒掉了"。

她希望中国能够从专制极权政治走向现代的宪政民主、自由民主。"让每一个中国人都得到人权保障，人权的实现。这是我的一个心愿"。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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