长平观察：“以同志为核心的党中央”

（德国之声中文网）据报道，中共喉舌媒体《人民日报》上周四（30日）在全国范围紧急召回当日已出版并分发的数百万份报纸，原因是第五版的万字评论《团结奋斗是中国人民创造历史伟业的必由之路》中，有一处在"同志"前漏掉了习近平的名字，错印成"以同志为核心的党中央"。

打字错误或排版错误又称误植（typographical error，简写为typo），是出版业难以完全避免的工作失误。对于纸质媒体，通常的补救措施是在下一期出版物上予以更正并向读者致歉。

将政治人物的名字印错或弄丢，的确是一个不小的出版事故。但是在一个正常的社会，补救措施也同样是发更正和道歉声明。娱乐媒体还可以用来调侃，比如称"据查，'以同志为核心的党中央'并非LGBTQ人士针对中共政治局由清一色男性组成的抗议广告"。《洋葱报》就曾经报道金正恩支持同性婚姻。

在中国出版行业，涉及国家及地方领导人的打字错误或排版错误被称为"政治事故"，意味着可能带来政治性的后果。一方面，对读者来说，某些错误比如领导人排名顺序颠倒可能会被解读为局势变化；另一方面，这样的事故可能会导致相关责任人受到政治性的惩罚，比如社长或总编下台。

人民日报是中国共产党中央委员会机关报，2021年发行量为346万份

"千万不要处理任何人"

事实上，印错领导人名字在所难免，也并非每一次都带来政治性的惩罚。但是，由于惩罚与否并非来自明确的法律规定，在很大程度上取决于领导人或者其下属的心情。

例如，2010年12月30日《人民日报》第4版左下角，时任国务院总理温家宝的名字被写成"温家室"，事后网上传言处理结果是：该报"值班主任，正厅级降职，印刷厂副厂长、排版、设计等17人均因此事被处理"。随后，《人民日报》总编辑吴恒权在"两会"上解释说，该报并没有处理任何人--温家宝"很快给我们打电话说，你们这个错我看得出来，是五笔字型打字错了，总结教训就行，千万不要处理任何人"。吴恒权还说，

"中央给我们很宽松的环境。"

人们有理由推想：假如被"弄错了"或者"弄没了"的领导人没看出来是打字错误呢？假如"中央"没有给媒体"很宽松的环境"呢？不确定性正是专制社会的恐惧之一，也是统治者的维稳手段。

我曾经先后担任过几家报纸的值班编委，也就是在值班当日/周最终签字付印的负责人。避免包括误植在内的"政治事故"是签字之前最重要的任务。一些地方的宣传部门会给媒体印制领导人姓名、职务和排名先后的对照表格，相关记者、编辑、校对和值班编委人手一份，压在工作台上，反复查验。

"这样舔屁沟我很激动"

除了通常的误植之外，我们还被要求检查文章周边甚至报纸另一面的文字或者图片，避免让读者举着报纸对着阳光的时候，串联两个版面的内容，读出诸如"江泽民撒谎"、"李鹏是头猪"之类的信息。

2009年1月22日出版的《南方都市报》出了一个让很多读者“喜闻乐见”的"政治错误"。一篇报道深圳市委领导和外来工一起包饺子、吃饺子的文章中写道："这样舔屁沟我很激动（会上），一首《祝酒歌》将活动现场气氛推到了高潮。"据称，记者原稿为：

"从来没有和这么高级别的领导一起吃过饭"，外来工们都十分激动。校对员看见后十分反感，批注了一句话"这样舔屁沟"，没想到排版员直接录入了。

报社只给予这位正直的校对员一些罚款处罚，而"这样舔屁沟我很激动"成为业内美谈。

但不是所有的"政治事故"当事人都这么幸运。据报道，2014年7月，《遂宁日报》记者刘欣雨因报道中将四川省委秘书长陈光志错写成"陈光标"，遭到报社领导批评，于当日晚上自杀身亡。

因为误植"以同志为核心的党中央"，上周四《人民日报》召回当日报纸，据称为此损失人民币上百万元。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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