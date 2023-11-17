长平观察："他（依然）是一个独裁者"

（德国之声中文网）在举世瞩目的旧金山"拜习会"（11月15日）结束之后的记者会上，美国总统拜登被问到，他是否依然认为习近平是独裁者？拜登并没有被难倒，立即回答说："他是一个独裁者，毕竟他掌控着一个共产党国家。他们的政府形式和我们的完全不同。"

在主流媒体的报道中，这个情节会被当作一个"插曲"，一个"花絮"，甚至被省略掉。在我看来，这个提问和回答的重要性，并不亚于这场记者会上的其他内容。或者说，"他是个独裁者"是不应该被隐藏的所有问题的前提条件。

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提问中有"依然"二字，是因为拜登在今年6月称习近平为"独裁者"，引发了轩然大波。当时，他在谈到令本已紧张的中美关系陷入冰点的"间谍气球"事件时说，习近平不知道气球在哪里，"这对独裁者们来说尤其尴尬，他们不知道发生了什么"。

独裁者被称为"独裁者"，这要在过去或者别的国家，可能也就听之任之了。但是，如今中国的独裁有些独特，外交部发言人抗议说："这些言论完全违背事实，严重违反外交礼仪，严重损害中国的政治声誉。"

9月，德国外交部长贝尔博克接受媒体采访时，就俄罗斯入侵乌克兰战争说，"如果普京赢得这场战争，这对世界上其他独裁者，例如中国的习近平主席来说，将是一个什么样的信号？因此，乌克兰必须赢得这场战争，自由和民主必须获胜。"作为"当事独裁者"的普京并没有专门为这个称呼生气，但是被列入"其他独裁者"的习近平生气了。中国外交部发言人进行了同样的抗议，而且该部还为此召见了德国驻华大使傅融（Patricia Flor）。

曾几何时，独裁者"与华莱士谈笑风生"

无论是中文还是英文，"独裁者"（Dictator）这个词并不难理解，指的就是拥有国家绝对最高权力的领导人。在中共的公开文件和舆论宣传中，对习近平的权力描述完全符合这个定义："定于一尊"、"绝对忠诚"、"核心意识"、"看齐意识"等等，可以说是有过之而无不及。

拜登与习近平15日于斐洛里庄园举办会谈

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媒体和学界通常认为，习近平是毛泽东以后掌握权力最多的中国领导人。事实上，从实际控制的范围和权力的稳定性来说，习近平的权力在很多方面都超过了毛泽东。在毛泽东时代，刘少奇、彭德怀、林彪和邓小平等人或多或少地对毛泽东的权力构成了威胁。在今天，类似的威胁并不存在。维稳体制的建立、数字化监控技术的应用和经济全球化，让独裁者的权力变得更加方便，甚至走出国界，"为世界指明方向"。

无论是政府官员，还是媒体和学界，称斯大林、毛泽东、普京、金正恩等专制国家领导人为"独裁者"，十分常见。德国政府文件中，也称共产党统治的东德为专制政体（Dictatorship），昂纳克为独裁者。美国知名电视节目主持人华莱士（Mike Wallace）在采访江泽民的时候，也反复称他为"独裁者"。江泽民虽然在回答中略作辩解，但并没有因此生气，而且事后还得意地炫耀跟"与华莱士谈笑风生"。

称一个独裁者为"独裁者"如何成为外交事件？

称一个独裁者为"独裁者"会成为外交事件，这本身就证明"他是一个独裁者"。不仅如此，独裁者的权力还超越了国界，意欲将全世界都管起来。很多人认为，中国外交部"管"的只是拜登和贝尔博克等政治人物的嘴，要求他们"尊重外交礼节"。其实并非如此，中国通过各种压力，早已经让西方学界和媒体变得乖巧，避免使用可能让中国政府不高兴的术语，还自我安慰是"客观"和"专业"。比如，用"总统"称呼总书记和国家主席，让读者感觉和民主选举的领导人一样具有合法性；用"议会（议员）"称呼全国人大（人大代表），而不管两种机制的运作模式完全不同；用"执政党"来称呼独裁政党，而不管根本没有"在野党"……

独裁者的存在及其对全球舞台的觊觎，正是"拜习会"谈论的所有问题的根本原因。因为"依然"独裁，这些问题都不会得到实质性的改变。跟过去一样，"会谈"只是"敌进我退"的一个战术。跟过去一样，在这个循环中，独裁者将会变得更加强大。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆·人权博物馆总策展人，现居德国。

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