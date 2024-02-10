长平观察:他们不在乎我们 我们也不在乎自己

（德国之声中文网）2024年央视春晚开场各地击鼓的场面，跟整个晚会一样烂俗到令人不忍直视。但是，它让我想起来迈克尔·杰克逊的的歌曲《他们根本不在乎我们》（They Don't Care About Us）的巴西鼓版MTV。后者呈现的是基本权利遭到剥夺的底层民众，用鼓声和歌声表达愤怒、呐喊、抗争和希望。前者却是权势者用鼓声和歌手来掩盖民间疾苦，粉饰太平，肉麻地自我称颂，从另一个方面生动地为后者提供了佐证。

尤其是央视春晚镜头转到新疆喀什分会场，张灯结彩、鼓声震天、欢歌笑语的场面，将这种掩盖和粉饰达到了登峰造极的地步，变成了对人类良知的蔑视和羞辱。联合国人权高级专员办事处于2022年8月发布报告称，中国政府在新疆“对维吾尔族和其他以穆斯林为主的社群成员进行任意和歧视性拘留的程度可能构成国际罪行，特别是危害人类罪”。这个报告至今还在中国作为常任理事国之一的联合国的官方网站上。中国政府对被指控的犯罪行为予以否认，但没有做出任何令大多数国家信服的申辩。

在央视春晚上，伴随着开场鼓声的是歌曲《鼓舞龙腾》，包括两名台湾人（苏有朋和黄曦彦）在内的总共十五名歌手佯装深情地唱着七拼八凑的歌词：“……万紫千红溢春光，接福催鼓忙。今朝今夜好风光，齐鼓颂暖阳。”

迈克尔·杰克逊声嘶力竭的怒吼，彷佛是专门为央视的冷酷作出的回应：“人面兽心，行尸走肉，所有人都变得很坏；见风使舵，得失算计，所有人都该被起诉……告诉我什么是我的权利，对我视而不见我就不存在了吗？你曾向我承诺自由，现在我已经厌倦成为蒙羞的受害者，他们还在对我泼脏水，我无法相信这就是养育我的土地……”副歌部分众人合唱道： “我想说的所有话就是，他们根本不在乎我们。”

在刚刚过去2023年，多少年轻人毕业即失业，只好在家做“全职子女”，还被官媒讥讽为是不愿脱下长衫的孔乙己；多少中年人把半辈子的积蓄存到河南村镇银行却不能取用，维权还遭受警察暴力驱赶；多少家庭几代人攒钱支付首期供起一套房，结果却变成永远不会完工的烂尾楼；多少脱口秀演员仅仅因为同行说了一句话公司就被关闭，不得不告别心爱的舞台；多少农民工“如此打工三十年”而一无所有，媒体还不被允许报道；多少性少数人士，仅仅因为寻求身份认同就被禁掉了社交媒体账号；多少北京人、天津人和河南人遭遇洪涝灾害，政府无心全力救援，一夜之间失去亲人、房舍和财产；多少西藏人、新疆人仅仅因为跟海外的亲人联系，就被拘捕、关押和判刑；多少香港人在国安法带来的红色恐惧中再也不能自由地呼吸，不得不背井离乡……对于这些人来说，央视春晚空洞、虚伪和傲慢的鼓声，传递的信息就是这样：他们根本不在乎我们。

为什么连“动物福利”都得不到？

有人会说，央视春晚就是一个联欢晚会，逗人一乐，何必上纲上线政治化？央视春晚制作团队首先就不会同意这样的说法。对于他们来说，第一重要的事情就是把把好政治观，包括掌握舆论导向和进行政治审查。假如央视春晚只是众多娱乐节目之一，让“对政治没有兴趣”的观众去观赏；对政治有兴趣甚至需要表达愤怒和抗议的人们，也有不受审查的政治谈话节目可观看，有受法律保障的政治活动可以参与，再来谈什么节目是否需要被政治化不迟。

近年来央视春晚的政治任务，就是以“官方民族主义”（official nationalism）的方式，利用对民族想象的诠释权，通过自上而下的同化工程，扭曲历史文化，正当化专制统治，控制民众思想，消解正义价值观。

延伸阅读：《长平观察：“永远跟党走”的爱国主义》

很多人抱怨说，我们可以接受洗脑，但是主创人员能不能认真一点，把节目做得更好看一些？说好的喜闻乐见、寓教于乐呢？如今杀猪都不能太残忍，甚至要让它们安乐死，我们得不到人类正义，连动物福利也得不到吗？其实，很难想象春晚主创人员会对这样重要的使命不认真对待，只不过他们的认真是让领导高兴。普通民众卑微的期待只能得到这样的回应：他们根本不在乎我们。

“我们”还是“他们”？

不仅如此，他们还让我们自己也不在乎自己。对于最近的热点话题“梅西风波”，一篇来自微信公众号“张3丰的世界”的文章中的一段话让我深受触动。作者说，一群人给他发私信留言，说球星梅西在香港只是腹股沟有伤，又不影响他球场上和领导握手。他们真正生气的是这个。他们既没有买票去香港现场，也不会看直播，但是仍然愤慨，就是因为梅西看不起“我们”。

谁是“我们”？作者张3丰写道：就这么轻易把自己带入进去了。湖北高速上那么多人困在那里，他们没有感受到“我们”；很多人在河南村镇银行的钱到现在也没拿回来，他们没有感受到“我们”，梅西没和领导握手，他们却受伤了。

其实，这些“感情受到伤害”的人们中间，一定有失业的青年、烂尾楼的房主、股市大跌财富受损者……他们也满怀愤怒，甚至跑到美国和印度驻华使馆的官方微博账号去留言求助。但是，在“梅西风波”这样的事件中，他们早已经被教会了：不仅他们根本不在乎我们，我们自己也不要在乎自己。这个时候我们感受到的“我们”，实际是“他们”——受到怠慢的领导和他们代表的权势阶层。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆·人权博物馆总策展人，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。