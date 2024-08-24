长平观察：从邓小平到习近平，强人政治的时间胶囊

本周适逢邓小平诞辰120周年，中共对此进行了高调纪念。时事评论作家长平提醒道，强人政治已经成为中国历史留给未来的时间胶囊，其中记录和传承着一个民族的专制诅咒。

资料图片：2019年中共庆祝建国七十周年仪式上的邓小平巨像 图像来源: Jiang Kehong/Photoshot/picture alliance

（德国之声中文网）施泰因豪泽（Norbert Steinhauser）曾是德国腓特烈港一家博物馆的馆长。他回忆说，二战之后，家人出门散步的时候，母亲总是紧紧攥住父亲的手，怕他因为习惯而举起来行纳粹礼，喊出“希特勒万岁”（Heil Hitler)。

美国历史学者鲁斯·本-吉亚特（Ruth Ben-Ghiat）在她2020年出版的著作《强人：从墨索里尼到现在》对此现象解释说：政治强人并不会随着他们的统治结束而消失，敬礼和称颂会在人民的身体里留下痕迹，成为他们的肌肉记忆而难以磨灭。

本周四（8月22日）适逢邓小平诞辰120周年。人们留意到，中共对此进行了高调纪念。当日，中共中央举行座谈会，习近平发表讲话，称颂邓小平“功勋彪炳史册、永励后人”。在此前后，官方喉舌《求是》杂志、《人民日报》和《解放日报》等都发表纪念文章。

历史的专制诅咒

海外舆论对此进行了各种猜想和分析。有人认为，这表明习近平试图回到毛泽东时代的政策破产了，政治上和经济上都难以为继，不得不重拾邓小平改革开放的旗帜。还有人猜想，体制内改革派政变成功，架空了习近平，重返邓小平道路。另有分析认为，习近平企图借光邓小平，给自己贴上“改革家”的历史标签。

在这些讨论中，我俨然看到人们对强人政治的肌肉记忆。从毛泽东到邓小平再到习近平，中国人遭遇的强人政治统治时间远远长过当年的意大利人和德国人，因此更难摆脱。强人政治已经成为历史留给未来的时间胶囊，其中记录和传承着一个民族的专制诅咒。

鲁斯·本-吉亚特认为，政治强人利用三种时间框架和民众心理来建构自己的专制权力，那就是乌托邦幻想、怀旧情绪与危机时刻。

在习近平的支持者眼里，毛泽东时代是一个乌托邦幻想：没有贪污腐败，社会公平，人民有造反的自由。尽管毛泽东时代的政治口号是“砸烂旧世界”，但是并不妨碍人们想象通过它来“实现中华民族的伟大复兴”。在习近平的批评者看来，上世纪八十年代和九十年代的中国是一个充满希望的理想社会，改革开放从那时兴起一直延续到习近平2012年掌权之前。无论是主动还是被动，习近平要是能够带领中国回到邓小平道路就好了。

危险的怀旧情绪

八十年代的确是改革开放的历史，也是经历了从“土改”到“文革”一系列中共政治灾难之后的中国人觉醒和抗争的年代。一方面，我们要看到邓小平出于将夺权斗争正当化的需要否定“文革”、开放国门和引进外资，让中国有了珍贵而短暂的融入现代文明的机会；另一方面我们也应该看到，正是邓小平的强人政治葬送了这样的机会，通过反反复复的“严打”和“镇压”阻断了中国走向自由民主的可能，而且用他所谓的“四项基本原则”、“两手抓两手都要硬”为今天的中国定下了基调。

无论是期待习近平幡然醒悟，还是猜想他被更强大的政治对手打翻在地，对邓小平时代的怀旧情绪都是危险的。中国需要往前走，而不是回到过去；中国人值得拥有可以自己掌控的民主自由，而不是留恋一个一手举着改革开放旗帜、一手挥舞着嗜血屠刀的独裁者。



作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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