 长平观察：从称颂塔利班到围观赵薇 | 评论分析 | DW | 27.08.2021

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评论分析

长平观察：从称颂塔利班到围观赵薇

传言中国明星赵薇的各种影视作品在若干平台上都被下架。时评人长平认为，跟塔利班制造的混乱时局不同，在中国，通往“再教育营”的道路永远秩序井然。

著名演员赵薇疑遭封杀，其主演作品被多个中国网络平台除名

著名演员赵薇疑遭封杀，其主演作品被多个中国网络平台除名

（德国之声中文网）塔利班占领阿富汗首都喀布尔的同时，也占领了全球媒体的版面。在中国网络铺天盖地的报道和讨论中，有两句话给我留下了深刻的印象。

第一句话已经广为传播：塔利班终于干上了比贩毒、贩卖军火、拦路抢劫更挣钱的活儿："为人民服务"。

这句话的背景是，中国网络上出现一则消息说，阿富汗塔利班发言人称，在这个国家里我们是人民公仆，一切为人民。

在中国网络上，某网民的一句话广为传播：塔利班终于干上了比贩毒、贩卖军火、拦路抢劫更挣钱的活儿：为人民服务。

在中国网络上，某网民的一句话广为传播："塔利班终于干上了比贩毒、贩卖军火、拦路抢劫更挣钱的活儿：为人民服务。"

我在回想这句话的时候，网络正在传言，演员、导演赵薇的各种影视作品，在若干平台上都被下架。在这些平台上，赵薇主演的一些影视作品中，比如她的成名代表作《还珠格格》，演员的名单上竟然不见她的名字。

除了电影，赵薇也是资本市场上的大鳄，拥有巨额财富。在她身上到底发生了什么，目前尚不清楚。有传言称，跟马云那个夭折的蚂蚁金服上市项目有关。

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未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。

在中文互联网上，那些塔利班的支持者被称为“精塔”——精神上的塔利班人。时评人长平认为，塔利班上台为中共“去正义化教育”提供了有力的最新证明。

四十多年前，中国领导人邓小平一句“让一部分人先富起来”的号召，令中国经济得以迅猛发展，但也造成了严重的贫富悬殊，官方新近发出的“财富再分配”倡议，能达到共同富裕的目标吗？

多少年了，阿富汗一直被说成是安全的。而现在，塔利班占领了这个国家。西方一些人对此惊诧不已。德国之声记者Waslat Hasrat-Nazimi指出，西方必须结束这种虚伪。

塔利班重新控制阿富汗，对于北京政府究竟是福是祸？政论家邓聿文认为，塔利班可能迟早会和北京产生冲突。但只要塔利班不公开支持“东突”，北京不会和它决裂。

有评论认为，阿富汗从未被视为中国真正的欲谋求影响力的范畴。中国和美国都知道，未来相当一段时间，互相争锋和主要要处理的战略难题和挑战，仍在欧亚大陆的东面、在海上，而不是心脏地带。

无论如何，未经法庭审判，一个明星就可以神秘地从网络消失，她的作品被下架，甚至被剥夺多年前出品的剧作的署名权，这种野蛮行径，跟塔利班的枪炮比起来，很难说谁胜谁负。

继蚂蚁金服之后，嘀嘀打车、腾讯、新东方等更多中国私企遭到中国政府以监管和整顿为名的打压，股票市值以空前的速度蒸发，私企大亨的财富规模大幅缩水。

随后，中央财经委员会会议强调共同富裕，称共同富裕是全体人民的富裕，不是少数人的富裕，要坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展。办法之一是"构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排"。

有传言说，某富豪企图卖光资产跑路，被监管机构审查叫停。又有传言说，某富豪已将巨额财富"捐赠"给国家。

有人说，美国打了几年贸易战没把中国企业逼上绝路，中共几份文件就手起刀落，打得中国企业家满地找牙。区别还在于，前者可以全民怒吼，甚至无病呻吟；后者只能忍气吞声，而且满脸陪笑。

在阿富汗，富人的问题是能否找到机会携带钱财从塔利班的控制下逃离；在中国，富人的问题是能否找到机会把钱财送进衙内。塔利班能不羡慕吗？

延申阅读：长平观察: 中共"精塔"还是塔利班"精共"？

通往"再教育营"的道路永远秩序井然

不过塔利班也不用妄自菲薄，冰冻三尺非一日之寒，当初红军"筹款"也是靠真刀真枪绑架和抢劫来完成的。

这就要说到第二句话。这句话没有得到传播，但是我认为发人深省。

阿富汗人涌向机场，拼命挤上美国的飞机，有人甚至爬上机翼。飞机离开之后，舷梯上还挤满了绝望的人们。随后，机翼上的人从高空坠落。

这些情景令人震惊。有中国网民问：什么时候轮到我们呢？

这时我看到有人回答说：放心吧，在我们这里，通往"再教育营"的道路永远秩序井然。

Chinesischer Journalist Chang Ping

本文作者、时事评论作家长平

1949年以来，从思想改造运动开始，经过反右运动、大跃进、文革、打压人权律师、新疆再教育营，一直到今天的"共同富裕"，除了六四民主运动等少数大规模抗争之外，中共的大多数镇压和剥削都有条不紊，让受害者乖乖就范，甚至感恩戴德。

塔利班不得不同意和美国合作，让那些想要逃离它的统治的阿富汗人能够顺利地前往他国。

如今的中国，就算有一架美国飞机在那里恭候，马云、赵薇们敢去坐吗？

更何况，美国也不可能开飞机到中国接人。正如有网民所说的那样：小时候以为，祖国强大了，就没有人敢来欺负我们了；长大了才知道，祖国强大了，就没有人敢来救我们了。

我当然知道战争时期与和平年代不可同日而言，但是这并不等于后者更安全--1949年以后非正常死亡的中国人远远超过任何战争的伤亡。

与阿富汗喀布尔机场令人心碎的哭喊不同，经过七十年的专制制度建设，中共对舆论的控制已经得心应手。

刚刚骂完穆斯林民族的小粉红，转身就可以称颂塔利班；昨天还在骂美国阻挠中国企业的发展，今天就可以对未经法律程序打压企业家和明星的做法拍手称快。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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