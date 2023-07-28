长平观察：从秦刚事件中，你了解到什么，学到了什么？

（德国之声中文网）中国外交部本周三（7月26日）的例行记者会，成为了外交部内部“丑闻”专场。外交部发言人毛宁被问了20个和她的前任老板秦刚相关的问题，“建议大家查阅，我没有更多的讯息”成为她的万金油标准答案，因此遭到网民的嘲笑。在我看来，这是中国外交部发言人表现最好的一次记者会了。

说它是“丑闻”，不仅仅因为这个被全世界群众连续啃了一个月的“大瓜”中包含了婚外情和双重间谍等内容，而且因为秦刚在成为“前部长”之前，以外交部长的身份突然失踪，外交部发言人面对记者提问左支右绌，漏洞百出，同时却又忍俊不住，明着尴尬偷着乐，直到他被宣布免职也让人摸不着头脑。官方宣布免去他外交部长职务的同时，还保留了国务委员职务；中共中央外事办主任，前外长王毅“回锅”再任外长，成为中共政权的首例。

外交部网站删除了秦刚作为外交部长相关信息，而人民日报却仍然保留。一天时间过去了，外交部网站“外交部长”主页及其栏目仍然显示“信息更新中……”这些乱象让外界继续猜谜：秦刚人在何处？为何被免职？内斗和叛国的传言有几分可信？绯闻和政治有何纠缠？外交走势是否会因为王毅“回锅”更加战狼？

外交部发言人汪文斌和毛宁已经因为秦刚事件被外国记者连番追问。尤其是周三的“丑闻”专场上，毛宁逃无可逃，不断重申新华社已有清楚报道，让记者自己查阅。她称网站是按“相关管理规定进行更新”，对于王毅的接任“没有可提供的讯息”。

有记者试图问一些绕开标准答案的问题，比如路透社表示看过报导但找不到免职原因，反问毛宁觉得“清楚在哪里？”随后再问中国希望外界从秦刚事件“了解什么，学到什么”。毛宁果然没有准备标准答案，一时语塞，略微停顿之后才说：“这……这是中国政府可以决定的吗？”并反问记者：“我能问问你吗，你了解到什么，学到了什么？”

毛宁这个反问相当无厘头，应该是在既没有标准答案、也没有自由发挥空间的情况下的胡乱应对，但是根据网民的反馈，这种慌不择路的窘态，反倒让人感觉外交部发言人原来也是有“人味儿”的，甚至被认为相当可爱。

我之所以认为这是外交部发言人表现最好的一次记者会，是因为毛宁在穷于应对的同时，没有表现出“战狼”风格。比如，居高临下地教训记者“不要恶意炒作”，干预中国内政；或者指出西方国家政坛也乱象丛生，中国政府仍然是世界上最稳定、最可信赖、全心全意为人民服务的人民的政府，因为这样的政府是经过比西方体制更优秀的中国“全过程民主”选举产生。相反，毛宁语调温和，态度恳切，谎言说得谁都不会误解为真话。

记者穷追秦刚下落 毛宁一句应万句

音乐在习近平走到台阶的哪一步响起？

在当天的记者会上，路透社记者没有机会回答，也不必回答毛宁的无厘头反问。但是，对于社会公众和国际舆论来说，这的确是一个被反复讨论的问题：从秦刚事件中，你了解到什么，学到了什么？

外界有传言称，秦刚和王毅外交路线不合，他作为“亲美派”人士，对赵立坚这样的“战狼外交官”颇不感冒，因此将他调离了发言人岗位。那么王毅的“回锅”是否会强化外交部的“战狼”作风，外交政策上也更加“亲俄”？

这种传言夸大了中国外交部及其部长的作用。

这次事件中最有意思的信息来自原白俄罗斯外交部一等秘书斯伦金（PavelSlunkin），他回忆了在2015年习近平对白俄罗斯进行国事访问期间秦刚有关的一段往事。他说，为了确保习近平第二天的访问行程万无一失，外交部礼宾司司长秦刚半夜两点打电话给他，要求再次检查习近平次日要参观的博物馆。令斯伦金惊讶的是，中国外交官们要数第二天习近平走的台阶有多少步。“他们提出的问题是：习主席到底走到了哪一步音乐会响起？”不耐烦的斯伦金随便指向一个台阶，说就是这个。匪夷所思的是，中国外交官们认真地把这记在了笔记本里。

“显然第二天音乐不是这样的。”斯伦金说，但是，“一切都很完美，一切都进行得非常顺利和合理。”

可以想见，秦刚可能亲自将博物馆台阶及音乐的准备情况报告给习近平，而习近平可能真的认为音乐无误响起，是因为头天晚上数了台阶以及确定音乐在哪一步响起。

这个笑话很好地说明了中国外交部的工作性质：在大多数时候，他们一本正经地干着无聊无用的事务性工作。包括外交部部长在内，他们只是高层政策的执行者。他们的个人偏好对于外交政策的影响微乎其微。

甚至，他们在工作中是否存在个人偏好，都是一个疑问。我曾经在《长平观察：王毅曾质疑习近平与普京结盟？》一文中介绍过，目前被认为是“亲俄派”代表的王毅，曾在早期对习近平与普京的结盟表示过怀疑。王毅年轻时被认为谈吐优雅，风度翩翩，是“绅士外交”的代表，受到过胡耀邦和温家宝的赏识；如今却口炮连连，粗鲁无礼，成为深受习近平器重的“战狼外交”领导者。

“我们一贯反对对这个事情进行恶意的炒作”

回到秦刚事件，毛宁在7月26日记者会上的“人味儿”表现，跟外交政策的偏好没有什么关系，而是表明，高层对秦刚事件尚未最后定调，而外交部也没有为发言人准备好“小本本”。到了周四（7月27日），毛宁在例行记者会上的表现就有所不同了。被问及中国外交部是否支持透明治理的概念、外交部在秦刚被免职一事上有没有实现透明治理的概念时，她回应说：“中方有关任免消息都已经及时发布了，我们一贯反对对这个事情进行恶意的炒作。”在被问到秦刚与接任的王毅是否有工作交接仪式的安排时，毛宁答说：“我没有可以提供的信息，但是我可以告诉你的是，中国的外交工作始终在党中央的集中统一领导下开展。”显然，她有了一些底气，让发言人的工作回到常轨，因此也有了一些“狼味儿”。

那么这些“狼味儿”是否来自王毅的“回锅”呢？或者说秦刚事件是否反应了中共高层的外交政策转向呢？从目前的信息看，这只是对一起突发事件的拙劣应对，而与长期的外交政策战略没有什么关系。再说，中国外交政策的“狼性”，很大程度是由中国政府和国际社会互动产生的结果，而不是中国政府单方面的选择。具体地说，“战狼外交”其实是西方国家的绥靖政策给中共让出了舞台。中国外交部长是 “战狼”还是“绅士”，更多地取决于国际表演舞台的改变。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首任外长 提到周恩来，可能许多人马上会想到他是中国国务院首位总理，其实他也是中国首位外交部长，兼任外长约9年的时间。国务院总理兼任外交部长，这也是中共史上唯一的一次。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首次亮相国际舞台 朝鲜战争之后，周恩来1954年率领代表团前往日内瓦，这是中华人民共和国成立后首次在国际舞台上上亮相。他也接待过美国前国务卿基辛格，以及首位访华的美国总统尼克松。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最长的外长 陈毅是周恩来之后的中国第二任外长，这位曾赴法国勤工俭学的外长也是在职时间最长的中国外长，根据中国外交部网站，从1958年至1972年，他担任外长约有14年的时间。图为刘少奇（图左）、陈毅和奥地利医生罗生特在1941年的合影。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “乔的笑” 1971年中国重返联合国，联合国大会这年通过第2758号决议，"承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，决议通过后，时任外交部副部长的乔冠华笑逐颜开。中华民国代表团表示不再参与任何联合国的会议，指联合国成立时的信念已遭背叛"，全体团员走出会场。他被视为才子，因为同四人帮的关系，最终黯然谢幕。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “脾气不好“外长 2003年至2007年担任外交部长的李肇星因常常在记者会上引用古诗句或自己的诗，被称为“诗人外交家”，《同一个世界，同一个梦想》这首奥运歌曲就是由他作的词。同时，他也因言语犀利，善于辩论有着“铁嘴外交官”的外号。李肇星多次表示自己的脾气不好。他极有个人风格，在台湾问题上立场强硬，曾说过陈水扁小小“地方官”不值一提。图为李肇星在北京与欧盟的外交关系委员瓦尔德纳会面。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 顶级up主 令人意外的是，去年年初年已八旬的李肇星入驻B站当了UP主。根据中国新闻网报道，在发布的视频中，李肇星在视频中聊自己的故事，聊人生经验。有网友留言表示这是B站最厉害up主了，没有之一。李肇星还和网友在评论区进行过互动。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 历任外长 自中共建政以来共有12名外长，根据中国外交部网站，他们分别是周恩来、陈毅、姬鹏飞 、 乔冠华、黄华、吴学谦、钱其琛、唐家璇、李肇星、杨洁篪、王毅和刚刚被免职的秦刚。目前秦刚仍然留任国务委员，中国外交部网站已经撤下关于秦刚的内容，外交部长的页面则显示“信息更新中”。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最短外长 秦刚消失1个月后，中国官方本周宣布免去他的外长职务，并由中共中央外事办主任，前外长王毅再任外长。外界并不知道秦刚被解职的具体原因，不过人们知道的是，他是中共建政以来任期最短的外交部长。秦刚去年12月30日才被任命为外长，整个外长任期仅半年左右。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 官场大地震 免职决定宣布之前，现年57岁的秦刚是半个世纪以来中国最年轻的外交部长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。秦刚原是王毅的接班人，现在反被年近70的王毅取代，后者再度成为中国新外长。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 前外长回归 王毅2013起担任中国外长直到2022年被秦刚接替，在长达近10年的任期间，中国政府的外交风格发生了明显的转变，王毅因此被外界视为战狼外交的主要实践者。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 年纪最长的中国外长 新上任的老将王毅今年10月将满70岁，在秦刚之前，他已经担任了10年的外长，时隔半年再次重掌外交部，这样的人事变动颇不寻常。有分析人士认为，事发突然，眼下中国外交工作正吃紧，外长职务不能长时间悬空，官方必须尽快任命外长，但考虑到王毅的年龄和精力，这个安排可能是过渡性的。联合早报指出，外界此前曾热议现任外交部副部长马朝旭，以及中共中央对外联络部部长刘建超是接替秦刚的热门人选。



长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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