长平观察：从秦刚事件中，你了解到什么，学到了什么？

秦刚事件疑问重重，中国外交走势是否会因为王毅“回锅”变得更加战狼？时评作家长平认为，外界的种种传言夸大了中国外交部及其部长的作用。
（德国之声中文网）中国外交部本周三（7月26日）的例行记者会，成为了外交部内部“丑闻”专场。外交部发言人毛宁被问了20个和她的前任老板秦刚相关的问题，“建议大家查阅，我没有更多的讯息”成为她的万金油标准答案，因此遭到网民的嘲笑。在我看来，这是中国外交部发言人表现最好的一次记者会了。
说它是“丑闻”，不仅仅因为这个被全世界群众连续啃了一个月的“大瓜”中包含了婚外情和双重间谍等内容，而且因为秦刚在成为“前部长”之前，以外交部长的身份突然失踪，外交部发言人面对记者提问左支右绌，漏洞百出，同时却又忍俊不住，明着尴尬偷着乐，直到他被宣布免职也让人摸不着头脑。官方宣布免去他外交部长职务的同时，还保留了国务委员职务；中共中央外事办主任，前外长王毅“回锅”再任外长，成为中共政权的首例。
外交部网站删除了秦刚作为外交部长相关信息，而人民日报却仍然保留。一天时间过去了，外交部网站“外交部长”主页及其栏目仍然显示“信息更新中……”这些乱象让外界继续猜谜：秦刚人在何处？为何被免职？内斗和叛国的传言有几分可信？绯闻和政治有何纠缠？外交走势是否会因为王毅“回锅”更加战狼？
外交部发言人汪文斌和毛宁已经因为秦刚事件被外国记者连番追问。尤其是周三的“丑闻”专场上，毛宁逃无可逃，不断重申新华社已有清楚报道，让记者自己查阅。她称网站是按“相关管理规定进行更新”，对于王毅的接任“没有可提供的讯息”。
有记者试图问一些绕开标准答案的问题，比如路透社表示看过报导但找不到免职原因，反问毛宁觉得“清楚在哪里？”随后再问中国希望外界从秦刚事件“了解什么，学到什么”。毛宁果然没有准备标准答案，一时语塞，略微停顿之后才说：“这……这是中国政府可以决定的吗？”并反问记者：“我能问问你吗，你了解到什么，学到了什么？”
毛宁这个反问相当无厘头，应该是在既没有标准答案、也没有自由发挥空间的情况下的胡乱应对，但是根据网民的反馈，这种慌不择路的窘态，反倒让人感觉外交部发言人原来也是有“人味儿”的，甚至被认为相当可爱。
我之所以认为这是外交部发言人表现最好的一次记者会，是因为毛宁在穷于应对的同时，没有表现出“战狼”风格。比如，居高临下地教训记者“不要恶意炒作”，干预中国内政；或者指出西方国家政坛也乱象丛生，中国政府仍然是世界上最稳定、最可信赖、全心全意为人民服务的人民的政府，因为这样的政府是经过比西方体制更优秀的中国“全过程民主”选举产生。相反，毛宁语调温和，态度恳切，谎言说得谁都不会误解为真话。
在当天的记者会上，路透社记者没有机会回答，也不必回答毛宁的无厘头反问。但是，对于社会公众和国际舆论来说，这的确是一个被反复讨论的问题：从秦刚事件中，你了解到什么，学到了什么？
外界有传言称，秦刚和王毅外交路线不合，他作为“亲美派”人士，对赵立坚这样的“战狼外交官”颇不感冒，因此将他调离了发言人岗位。那么王毅的“回锅”是否会强化外交部的“战狼”作风，外交政策上也更加“亲俄”？
这种传言夸大了中国外交部及其部长的作用。
这次事件中最有意思的信息来自原白俄罗斯外交部一等秘书斯伦金（PavelSlunkin），他回忆了在2015年习近平对白俄罗斯进行国事访问期间秦刚有关的一段往事。他说，为了确保习近平第二天的访问行程万无一失，外交部礼宾司司长秦刚半夜两点打电话给他，要求再次检查习近平次日要参观的博物馆。令斯伦金惊讶的是，中国外交官们要数第二天习近平走的台阶有多少步。“他们提出的问题是：习主席到底走到了哪一步音乐会响起？”不耐烦的斯伦金随便指向一个台阶，说就是这个。匪夷所思的是，中国外交官们认真地把这记在了笔记本里。
“显然第二天音乐不是这样的。”斯伦金说，但是，“一切都很完美，一切都进行得非常顺利和合理。”
可以想见，秦刚可能亲自将博物馆台阶及音乐的准备情况报告给习近平，而习近平可能真的认为音乐无误响起，是因为头天晚上数了台阶以及确定音乐在哪一步响起。
这个笑话很好地说明了中国外交部的工作性质：在大多数时候，他们一本正经地干着无聊无用的事务性工作。包括外交部部长在内，他们只是高层政策的执行者。他们的个人偏好对于外交政策的影响微乎其微。
甚至，他们在工作中是否存在个人偏好，都是一个疑问。我曾经在《长平观察：王毅曾质疑习近平与普京结盟？》一文中介绍过，目前被认为是“亲俄派”代表的王毅，曾在早期对习近平与普京的结盟表示过怀疑。王毅年轻时被认为谈吐优雅，风度翩翩，是“绅士外交”的代表，受到过胡耀邦和温家宝的赏识；如今却口炮连连，粗鲁无礼，成为深受习近平器重的“战狼外交”领导者。
回到秦刚事件，毛宁在7月26日记者会上的“人味儿”表现，跟外交政策的偏好没有什么关系，而是表明，高层对秦刚事件尚未最后定调，而外交部也没有为发言人准备好“小本本”。到了周四（7月27日），毛宁在例行记者会上的表现就有所不同了。被问及中国外交部是否支持透明治理的概念、外交部在秦刚被免职一事上有没有实现透明治理的概念时，她回应说：“中方有关任免消息都已经及时发布了，我们一贯反对对这个事情进行恶意的炒作。”在被问到秦刚与接任的王毅是否有工作交接仪式的安排时，毛宁答说：“我没有可以提供的信息，但是我可以告诉你的是，中国的外交工作始终在党中央的集中统一领导下开展。”显然，她有了一些底气，让发言人的工作回到常轨，因此也有了一些“狼味儿”。
那么这些“狼味儿”是否来自王毅的“回锅”呢？或者说秦刚事件是否反应了中共高层的外交政策转向呢？从目前的信息看，这只是对一起突发事件的拙劣应对，而与长期的外交政策战略没有什么关系。再说，中国外交政策的“狼性”，很大程度是由中国政府和国际社会互动产生的结果，而不是中国政府单方面的选择。具体地说，“战狼外交”其实是西方国家的绥靖政策给中共让出了舞台。中国外交部长是 “战狼”还是“绅士”，更多地取决于国际表演舞台的改变。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。
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