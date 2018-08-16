长平观察：从“屁民”到“韭菜”

（德国之声中文网）今天，如果要选一种蔬菜作为中国国菜的话，那么它一定是韭菜。不仅仅因为它"自古以来就属于中国"--中国人种韭菜已经有三千余年历史，在《诗经》中就有"献羔祭韭"的诗句；也不仅仅因为它至今仍然是中国人餐桌上的常客--最近一轮通货膨胀中，暴涨中的韭菜价格成为一个象征性的指标；而且因为越来越多的中国人发现，原来韭菜一直在默默代言着自己的命运--准确地说，普通民众的政治身份。

"又要割韭菜了！"这是指中国财政部发表通知，要求做好"地方政府专项债券"发行工作，盯上老百姓口袋里不多的余钱。"韭菜不够割了！"这是指中国政府计划生育政策大转弯，从不准生二胎变成了鼓励甚至强制生二胎，因为"人口红利"快要没了。"韭州（九州）拿掉一大笔（钱）成了非洲"，这是网民不满习近平未经过任何民意机制，就大手一挥拿出600亿美元援助非洲。中国专家指责穷人效仿富人养孩子，民众明白了：韭菜就不要指望长成参天大树了，既不需要太多阳光，也不可以占据太好的地盘，或者花费太多的资源，随便一个阴暗潮湿的地里，浇点大粪它就能蓬勃生长。

韭菜的生长特性，民间称之为"贱"--第一它耐寒且喜欢在阴湿的环境生长，第二它具有宿根性，不容易死，割了还长，割了还长，一茬又一茬，茬茬温顺。作为底层民众的自况，它最早出现的股市，指底层股民买股票常被套牢，无法脱身，坐等庄家收割。股民进一批被套一批，买一次被套一次，但仍然源源不断地涌来，就像韭菜一样。

"月儿弯弯照韭州，几家欢乐几家愁。几多机构在挖坑，几多散户在割肉？"网民们发现，股民的遭遇难道不就是自己的政治处境吗？几十年来，一再挖坑的不超过50个权贵家族，十几亿民众却被反复割肉。

从"人民"到"屁民"

这是一个最新的觉悟。几千年来，普通民众的政治身份都很低贱，他们的名字叫：黎民、庶民、臣民、草民、贱民、刁民、暴民……直到"新中国"自称"人民共和国"，最高领袖高呼"人民万岁"，他们发现"人民"成了自己的新名字，而且无处不在，无限风光，人民俨然当家作主了。

人民政府搞大跃进饿死了数千万人民，人民政府发动运动斗死了数百万人民，人民军队和人民警察枪杀了最勇敢最优秀的人民，人民日报几十年如一日地谎言连篇……尽管如此，人民仍然确认身份，面对血腥的暴力屠杀时，高呼的口号还是："人民军队人民爱，人民军队爱人民！"

所幸网络还没有被命名为"人民互联网"，它让民众有机会检视自己的真实身份。2008年10月的一天，时任深圳海事局书记的林嘉祥，涉嫌猥亵11岁女童，并现场言语攻击围观民众："我级别和你们市长一样高，你们算个屁！"一语惊醒梦中人，原来咱们是屁民！

此后"屁民"一词窜红网络，成了老百姓的代名词。跟"草民"相比，"算个屁"更准确地代表了权贵对民众的态度：充满鄙视，可以无视，而且无惧敌视--连臣民、草民都不如，做刁民、暴民都不配。

还有人觉得连"屁民"都高抬自己了。屁还有个响动和怨气，他们连这些都没有，只有极度的悲观、萎靡和犬儒，自称为"屌丝"。

与此同时，他们用"赵国人"称呼权贵。这个段子来自鲁迅的小说《阿Q正传》。底层失业人士阿Q以为自己姓赵，被村中权势家庭赵太老爷刮了一个嘴巴："你怎么会姓赵？--你哪里配姓赵！"总有一些底层"屁民"和"屌丝"，吃地沟油的命，操中南海的心，甚至当起"自干五"来辱骂为民请命的人权律师和异议人士。"你也配姓赵？"是一个当头一棒的提醒。

"对韭当割"的那个代价

"屁民"和"屌丝"含有愤怒和反抗，但是更多是消极的自嘲，甚至对政治的逃避。直到有一天，跟着官媒高喊"别让李嘉诚跑了"的民众发现，真正跑不掉的是自己。无论是贸易战带来的经济困窘，还是毒奶粉假疫苗对孩子的伤害，你都逃无可逃，必须忍受。

时评人长平

古代中国的庶民，上学不用背诵封建主义核心价值观，结婚后想生几个孩子生几个孩子。如果你读了点书，可以考状元许身报国，也可以隐居起来悠然见南山，所谓达则兼济天下，穷则独善己身。1949年之后的新政权，通过精耕细作的社会管理，断了世外桃源的路--如果有那么一个拒绝参与革命运动的地方，那一定是严重的政治事件。人人都是领袖随时可用的革命群众，"屁民"可能连屁都不如--想跑跑不掉，"屌丝"可能连屌毛都当不了--想藏藏不了。

这个道理，人民花了七十年时间才想明白。不久前，一个段子在中国社交媒体流传：晚上吃饭时，一个半生不熟的朋友跟我说，美国太不是东西了，跟我们打贸易战。"我们不惜一切代价，也要打赢贸易战"。我心想，你也不照镜子看看自己，你是那个"我们"吗？其实你就是那个"代价"。

不惜一切代价抗美援朝，不惜一切代价大炼钢铁，不惜一切代价把无产阶级文化大革命进行到底，不惜一切代价镇压六四运动，不惜一切代价打赢中美贸易战，不惜一切代价援助非洲……你以为那个代价是什么呢？正如一首《天朝屁民歌》唱道："维稳的费，屁民的税。花你的钱，判你的罪"。

从"人民"到"屁民"，再从"屁民"到"韭菜"，从"不配姓赵"到"你就是那个代价"，这是民众以几代人的惨痛经历换来的权利觉醒。尽管如此，民众依旧"十有八韭"，当权者依旧"对韭当割"，社会依旧"长治韭安"。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。