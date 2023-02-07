 长平观察：从"小球转大球"到"大球飘气球" | 评论分析 | DW | 08.02.2023

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评论分析

长平观察：从"小球转大球"到"大球飘气球"

"气球事件"仍在发酵。时评作家长平认为，中国外交部的"战狼"作风，是一种低阶版的现实主义外交。

USA Abschuss chinesischer Ballon | vor der Küste der Staaten North und South Carolina

（德国之声中文网）一个来自中国的气球，带着操控装置和侦察设备，在美国的上空盘桓了三天。中国方面宣称是失控误入，表示遗憾但并不道歉。美国最后发射导弹击碎气球，并打捞残骸。这一画面感极强的事件，成为中美外交史上话题性十足的章节。

中国"清零"防疫政策的惨败，以及外交部的人事变动，让外界猜测"战狼"外交将转向。气质温和的新任发言人毛宁，在这次事件中的"战狼"表现可谓"巾帼不让须眉"。她的话语逻辑似乎是：我们对这个气球失控了，但你们也不许管！--意思是它爱飘到哪儿飘到哪儿吗？还是中方确信它飘着飘着就会飘回来？

"战狼"外交在继续

路透社记者提问："假如是美方气球或无人机进入中国领空，中方会否将其击落？"毛宁答："我不回答假设性的问题。"事实上，这并非假设性问题。有网民找出官方媒体报道，"我军战机曾击落某国高空侦察气球"：南部战区空军某部飞行员通过目视发现战机上方几公里处，有一白色球形空飘物，通过进一步观察确定其为有动力无人气球，上级指挥机构命令飞行员将其击落，"飞行员武辉从锁定到击落目标，耗时仅30秒"。

"打脸"不止一次。受此事件影响，美国务卿布林肯决定推迟访华行程。中国外交部竟然宣称，"中美双方都没有宣布过什么访问，美方发布有关消息是美方自己的事情，我们予以尊重"。而就在两周前的1月17日，外交部发言人还表示，中方欢迎美国国务卿布林肯访华，中美双方正就有关具体安排保持沟通。这条新闻至今还挂在中国政府的官方网站上。

美国海军在打捞击落的气球

美国海军在打捞击落的气球

前后矛盾与不讲逻辑一样，都是让人感觉不可理喻的"战狼"外交表现。

我曾经在本专栏文章《长平观察："求和"说，战狼外交泄露天机》讨论过，外交部发言人"雷语"不断，首先并不是因为他们个人素质太低--当然这并不意味着他们素质很高；甚至主要不是因为当下的领导人个性强硬--中共外交曾经非常在意"礼仪之邦"的风范，变化是从胡温时代开始的："中国模式"被官方刻意塑造，"大国崛起"带来了粗鄙的民族主义情绪，原本相对中共政权其他部门来说比较文雅的外交官，纷纷变得粗鲁起来--其根本原因在于他们发现，在当下的国际环境中，这样做更有利可图。

低阶版的现实主义外交

气球事件让很多人想起来，中共政权和美国政府的建交，也是从"球"开始的。1971年4月，美国乒乓球队受邀访问中国，随后中国队回访，打破了两国二十多年的隔绝，开启了一段新的大国历史。

"乒乓球外交"被视作以美国前国务卿基辛格为代表的务实外交的典范之作。

务实外交也称为现实主义外交，它的对立面是自由主义外交，又叫理想主义，价值外交。自由主义外交来自18世纪欧洲的启蒙运动，相信人类能够以理智让世界变得更美好。这些理智就是自由、民主和人权的价值观。秉持这些价值观的国家就是好国家。好国家应该联合起来，对付没有自由、践踏人权和维护专制的坏国家。随着好国家越来越多，人类距离全球和平的理想就越来越近。

今年达沃斯世界经济论坛上基辛格做视讯演讲

今年达沃斯世界经济论坛上基辛格做视讯演讲

现实主义外交对理想主义外交嗤之以鼻。现实主义外交认为，世界上的国家无所谓好坏，都在权力而竞争。民主也并不优于专制，孰优孰劣取决于实力大小。美国政坛的话语都是理想主义类型，强调自由对国家的意义，着意推动全球民主。在现实主义外交看来，这些要么是虚伪的说辞，要么是华丽的掩饰，实际上美国的外交实践从来都奉行现实主义。

显然，对于长期为合法性而焦虑的中共来说，不分是非善恶的外交理论正中下怀。在"乒乓球外交"五十周年前后，基辛格多次被邀请前往北京，成为中共最珍贵的"中国人民的老朋友"之一。习近平曾经对他说，他访问中国时永远都会受到欢迎。

冷战时期，基辛格的"均势"（Balance of power）理论认为，美国应该运用外交手段，建立政治联盟，对抗来自苏联的压力。正是这种理论促成了中美建交，也被认为有效地遏制了苏联，并最终导致美国的胜利。

问题在于，因为他的"均势"战略，苏联解体三十年之后，出现了一个比苏联更加强大的美国的对手。这真的算是美国的胜利吗？或者说，这样做，对于人类和平来说，真的很"务实"吗？

没有人会否认"乒乓球外交"促成的两国人民交往的价值。但是，它只能在基辛格式的"务实外交"的框架之下发展吗？

"乒乓球外交"被称赞为"小球转大球"。如今，两国关系变成了"大球飘气球"。中国外交部的"战狼"作风，是一种低阶版的现实主义外交。它与拜登政府的制定的 "有原则的现实主义"（principled realism）外交政策之间的冲突，会在这场气球事件中走向何方？

 

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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