长平观察：从“中国气球”到“不明飞行物”

（德国之声中文网）本来就充满戏剧性的"中国气球"事件，正在进一步娱乐化。当一个气球出现在美国领空，给美国民众带来的是恐慌--军事侦察，给中国民众带来的是娱乐--元宵节庆。当更多气球出现在多国领空的时候，一方面强化了中国威胁，但另一方面也分散了美国人的焦虑。更重要的是，新闻报道中这个威胁物已经从"中国气球"变成了"不明飞行物"。以至于美国军方不得不回答记者关于它们是否来自外星人的提问，说"目前不能排除任何可能"。

在美国军方眼里，外星来客当然也可以是严重的威胁。但是，对于普通民众来说，外星人故事的主要价值还是在于娱乐。

美国"也"飞出了侦察气球？

更重要的消解来自是中国的消息。首先是一则新闻称"中国日照海域也出现不明飞行物，正准备击落"。这则新闻仅仅来自青岛即墨区海洋发展局，也没有提到气球来自何处。但是，这并不妨碍它被贴上美国标签，以"来而不往非礼也"的反击姿态在中国广为传播。

随即，中国外交部发言人也恢复到了近几年的"正常水平"：发言人汪文斌在例行记者会上称， "仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就10余次非法飞越中国的领空"。这样一来，轮到美国方面来辩解了。白宫当天回应称，美国政府没有像中国政府那样投放侦察气球。

也许中国外交部发言人新手毛宁女士应该检讨：既然美国方面"也"有类似的行为，为什么不在一周之前就拿出来堵住白宫的嘴？兴许还能让美国人羞愧难当，保住那个造价不菲的"气象飞艇"呢。

而毛宁女士的回应是：1. 我们对这个气球失控了，但你们也不许管；2. 我们非但不道歉，还要谴责你们反应过度。

显然，这是有严重的逻辑和伦理缺陷的。如果换作勇猛的赵立坚先生，他可能会在第一时间就直抵高潮部分：美国制造"中国病毒"诬陷中国未遂之后，又试图制造"中国气球"来故伎重演！

我当然并不认为这是外交部发言人的个人能力差异，而是外交部在试图缓和"战狼"作风时候的进退失据，最终还是回到近年来得心应手的路径依赖上。我在上周的本专栏文章《长平观察：从"小球转大球"到"大球飘气球"》中分析过，中国外交部的"战狼"作风，是一种低阶版的现实主义外交。为什么难以掉头呢？因为并不存在一个"高阶"或者别样的版本。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



"战狼"时代的"也"字外交

中国外交部的这种操作手法，可以称之为"也"字外交。追根溯源，要从1989年"六四"屠杀之后的"去正义化教育" 说起。在此之前，中共主流宣传强调正义，但是欺骗人民说自己代表全球"最正义"，是永远的"伟光正"。八十年代的开放和对和平抗议的屠杀，让这种谎言难以为继。此后，官方宣传一方面继续"伟光正"，一方面将主流舆论的论述改为"去正义化"，否认是非，拒绝道义，天下乌鸦一般黑。简单地说就是，我们做得不好，你们"也"不怎么样。

因此，官方媒体报道和评论中会出现大量的"也"新闻，甚至经常会在行文中没头没尾地出现"也"字。例如，"马英九记者会的记者提问也是事先安排好的"、"向中国'索赔'，美国司法也在'流氓化'"、"难道瑞典政府也不尊重人权、不重视人的尊严吗"、"美国人也生不起了"等等，被网民嘲笑为"也字用得好"、"也字说明一切"。

从胡温政权末期开始，中国外交风格转向，从"礼仪外交"走向"粗鲁外交"，到习近平时代发展为"战狼外交"。在这个过程中，外交官的表现从虚伪地撒谎，转变为粗鲁地防守，再转变为主动进攻。

"也"字外交也随之升级，从"你们也不怎么样"到"你们也很糟糕"再到"你们更糟糕"，从讲歪道理变成强词夺理再变为胡搅蛮缠。最典型的操作是赵立坚要求调查美国德特里克堡生物实验室，把世卫组织调集国际专家前往病毒首先集中爆发地（即便病毒源头在别处）的常规健康危机反应变成了"大国交锋"的口水战，可能严重妨碍了全球防疫进展。

这两天来自中国的"气球"或者"不明飞行物"信息也漏洞百出，青岛即墨区海洋发展局发布的"正准备击落"通知仍不见下文--是开炮之前突然想到不能"反应过度违反国际惯例" （毛宁对美国的谴责），放它慢慢飞回美国了吗？

不管怎样，中国回到"战狼"舞台，终于成功地搅混了这池水。其代价则是，中国外交官们恐怕再也脱不下这身战袍了。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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