长平观察：从“中国气球”到“不明飞行物”

本来就充满戏剧性的“中国气球”事件，正在进一步娱乐化。时评作家长平认为，中国回到“战狼”舞台，终于成功地搅混了这池水。其代价则是，中国外交官们恐怕再也脱不下这身战袍了。
（德国之声中文网）本来就充满戏剧性的"中国气球"事件，正在进一步娱乐化。当一个气球出现在美国领空，给美国民众带来的是恐慌--军事侦察，给中国民众带来的是娱乐--元宵节庆。当更多气球出现在多国领空的时候，一方面强化了中国威胁，但另一方面也分散了美国人的焦虑。更重要的是，新闻报道中这个威胁物已经从"中国气球"变成了"不明飞行物"。以至于美国军方不得不回答记者关于它们是否来自外星人的提问，说"目前不能排除任何可能"。
在美国军方眼里，外星来客当然也可以是严重的威胁。但是，对于普通民众来说，外星人故事的主要价值还是在于娱乐。
美国"也"飞出了侦察气球？
更重要的消解来自是中国的消息。首先是一则新闻称"中国日照海域也出现不明飞行物，正准备击落"。这则新闻仅仅来自青岛即墨区海洋发展局，也没有提到气球来自何处。但是，这并不妨碍它被贴上美国标签，以"来而不往非礼也"的反击姿态在中国广为传播。
随即，中国外交部发言人也恢复到了近几年的"正常水平"：发言人汪文斌在例行记者会上称， "仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就10余次非法飞越中国的领空"。这样一来，轮到美国方面来辩解了。白宫当天回应称，美国政府没有像中国政府那样投放侦察气球。
也许中国外交部发言人新手毛宁女士应该检讨：既然美国方面"也"有类似的行为，为什么不在一周之前就拿出来堵住白宫的嘴？兴许还能让美国人羞愧难当，保住那个造价不菲的"气象飞艇"呢。
而毛宁女士的回应是：1. 我们对这个气球失控了，但你们也不许管；2. 我们非但不道歉，还要谴责你们反应过度。
显然，这是有严重的逻辑和伦理缺陷的。如果换作勇猛的赵立坚先生，他可能会在第一时间就直抵高潮部分：美国制造"中国病毒"诬陷中国未遂之后，又试图制造"中国气球"来故伎重演！
我当然并不认为这是外交部发言人的个人能力差异，而是外交部在试图缓和"战狼"作风时候的进退失据，最终还是回到近年来得心应手的路径依赖上。我在上周的本专栏文章《长平观察：从"小球转大球"到"大球飘气球"》中分析过，中国外交部的"战狼"作风，是一种低阶版的现实主义外交。为什么难以掉头呢？因为并不存在一个"高阶"或者别样的版本。
"战狼"时代的"也"字外交
中国外交部的这种操作手法，可以称之为"也"字外交。追根溯源，要从1989年"六四"屠杀之后的"去正义化教育" 说起。在此之前，中共主流宣传强调正义，但是欺骗人民说自己代表全球"最正义"，是永远的"伟光正"。八十年代的开放和对和平抗议的屠杀，让这种谎言难以为继。此后，官方宣传一方面继续"伟光正"，一方面将主流舆论的论述改为"去正义化"，否认是非，拒绝道义，天下乌鸦一般黑。简单地说就是，我们做得不好，你们"也"不怎么样。
因此，官方媒体报道和评论中会出现大量的"也"新闻，甚至经常会在行文中没头没尾地出现"也"字。例如，"马英九记者会的记者提问也是事先安排好的"、"向中国'索赔'，美国司法也在'流氓化'"、"难道瑞典政府也不尊重人权、不重视人的尊严吗"、"美国人也生不起了"等等，被网民嘲笑为"也字用得好"、"也字说明一切"。
从胡温政权末期开始，中国外交风格转向，从"礼仪外交"走向"粗鲁外交"，到习近平时代发展为"战狼外交"。在这个过程中，外交官的表现从虚伪地撒谎，转变为粗鲁地防守，再转变为主动进攻。
"也"字外交也随之升级，从"你们也不怎么样"到"你们也很糟糕"再到"你们更糟糕"，从讲歪道理变成强词夺理再变为胡搅蛮缠。最典型的操作是赵立坚要求调查美国德特里克堡生物实验室，把世卫组织调集国际专家前往病毒首先集中爆发地（即便病毒源头在别处）的常规健康危机反应变成了"大国交锋"的口水战，可能严重妨碍了全球防疫进展。
这两天来自中国的"气球"或者"不明飞行物"信息也漏洞百出，青岛即墨区海洋发展局发布的"正准备击落"通知仍不见下文--是开炮之前突然想到不能"反应过度违反国际惯例" （毛宁对美国的谴责），放它慢慢飞回美国了吗？
不管怎样，中国回到"战狼"舞台，终于成功地搅混了这池水。其代价则是，中国外交官们恐怕再也脱不下这身战袍了。
作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。
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