长平观察：“什么是鸟儿？”——想象一个没有阿萨德的叙利亚

又一个“中国人民的老朋友”戏剧性地垮台了，整个世界都在忙着想象一个没有阿萨德的叙利亚。时事评论作家长平引述政治学者吴国光的观点指出，国际社会是否敢于想象一个没有共产党的中国？

2024年12月13日，叙利亚南部城市苏韦达，人们涌上街头庆祝阿萨德政权的垮台。 图像来源: Louai Beshara/AFP

（德国之声中文网）叙利亚异议思想家米歇尔·基洛（Michel Kilo）曾经回忆说，他被阿萨德政权关进监狱时，有狱卒让他给一个四岁男孩讲故事。这个男孩是在狱中出生的。基洛先生开始讲：从前，有一只鸟儿在天空中飞翔……男孩打断他问：“什么是鸟儿？”

这让我们想到一些冷战时期的政治笑话。比如当时的美国总统里根讲过一个苏联笑话：三条狗凑到了一起谈论生存之道——它们分别来自美国、波兰和苏联。美国狗说：“在我们国家，很简单，如果你一直犬吠不止，终究会有人听到，给你肉吃。”

“什么是肉啊”？ 波兰狗问。

“什么是犬吠啊”？苏联狗问。

笑话毕竟是笑话，如果它变成了活生生的现实，那么这个国家一定比受嘲笑的那个还要糟糕无数倍。好比举着白纸抗议曾经也是一个苏联笑话，在两年前的中国却成为现实中的抗争运动。

阿萨德政权的戏剧性垮台，让很多人担心，落入极端势力手中的叙利亚，未来是否会更加悲惨？但是，对于受这个政权压迫半个世纪之久的叙利亚人民来说，这首先是一个值得庆祝的解放，是恶有恶报的社会正义，是可以想象没有阿萨德的生活的希望。

流亡英国的叙利亚记者扎伊娜·厄海姆（Zaina Erhaim）在本周的《纽约时报》讲述了基洛先生的这段经历。她写道：“没有阿萨德的生活会是什么样？我现在还不知道。”但是，她知道自己进入了人生新的阶段。

“中国人民的老朋友”

没有阿萨德政权，叙利亚会不会更乱？对于长期观察和写作中国政治的我来说，这个设问如此耳熟。

叙利亚阿萨德政权被中国官方称为“中国志同道合的好朋友、好兄弟、好伙伴”。习近平去年的豪言壮语犹在耳边：“中叙是信义之交、患难之交，一致同意中叙两国建立战略伙伴关系！”

有网民在欢呼，又一个“中国人民的老朋友”戏剧性地垮台了。也有学者在思考：在几周之前，阿萨德政权看上去还固若金汤，人们还难以想象没有它的叙利亚——如果有人胆敢提出：假如阿萨德垮台了，叙利亚会怎样？那就好比现在有人设想：假如中共垮台了，中国会怎样？在现实政治中，这似乎是一个天真的设问。

前不久在日本明治大学的一场讨论会上，政治学者吴国光在演讲中认为，我们不能忽视中国经济仍然具有一定的实力和活力，也不能低估共产党维持统治的政治实力和决心，但是我们必须想象一个没有共产党的中国。知识界和政界讨论中国问题时，总是假设“中共政权不会倒台”，而这一根本迷思应该被打破。

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“现在是时候开始改革了”

哈菲兹·阿萨德（Hafez al-Assad）统治叙利亚30年，建立了世界上最残暴的政权之一——请不要拿它和饿死、整死和屠杀数千万人民的中共政权相比较。他在2000年因病猝死，就跟所有独裁者的一命呜呼一样，给苦难的本国人民带来一线希望。

年轻英俊的巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）接管了政权，果然不负众望，承诺进行政治改革。——没错，他还有一位光彩夺目的妻子阿斯玛·阿萨德（Asma al-Assad）。这位做过投资家的能干”第一夫人”，给人们带来更多的遐想。

2011年，巴沙尔·阿萨德接受《华尔街日报》采访时宣称，现在是时候开始改革了。他还对当时星火燎原的“茉莉花革命”（又称“阿拉伯之春”）发表了看法，认为中东已经进入新时代，阿拉伯统治者应该与时俱进，励精图治，顺应民心。

他还和美国政府展开谈判，达成协议，让以色列将归还戈兰高地，以换取叙利亚远离伊朗，并切断其对黎巴嫩真主党的补给线。主张“接触”政策的美国人认为，“和平演变”势不可挡。

从老式独裁到改革微光，扎伊娜·厄海姆在叙利亚经历了她人生的第一阶段。她说，自己从小接受的教育就是，要成为一个“好公民”，你就不要思考；实在要思考，也不能说出来。人人都知道，随时可能被举报。与此同时，作为一名记者，她也在以自己的方式对抗政权。

跟我们熟知的情况一样，专制者的政治改革总是雷声大雨点小。阿萨德随后把重点转移到经济改革上来了。他请求人们耐心等待。将一个实行过计划经济的前苏联卫星国进行现代化转型，谈何容易，他的请求似乎合情合理。

图穷匕首见。阿萨德政权所谓改革的结果，是更多的腐败，对异议人士更加残忍的镇压，连绵不断的内战，不断下滑的经济，以及由此带来的叙利亚难民潮——扎伊娜·厄海姆是其中的一员，2017年，她流亡英国，开始了人生的第二阶段。

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“笼子里的鸟儿以为会飞是一种病”

曾担任美国国家安全委员会叙利亚事务主任的安德鲁·塔布勒（Andrew Tabler）撰文认为，阿萨德政权倒台的核心原因在于其政府的僵化，无法适应快速变化的叙利亚社会。

如果他的这个判断成立，那么吴国光教授对中共的论述也值得认真对待。他说，习近平执政以来，所谓 “中国模式”似乎已经瓦解。中国经济增长出现明显的颓势，普通民众的生活水平受到影响，原本有限的日常生活自由现在变得更加受限。与其他国家的关系持续恶化，贸易、科技、意识形态等方面受到围堵，越来越多的人们对中国的现状不再满意。

吴国光教授说，中国民众无法想象没有中国共产党的中国，他们没有意识到除了共产党政权还有其他选择。严肃的国际社会不去想象、也不敢想象一个没有共产党的中国，然而，维持中共一党专政不仅给中国人民带来了更多的问题，也给世界的自由与秩序带来了严峻的挑战，很可能在未来成为一场巨大的灾难。

无论如何，我们看到，本周以来，整个世界都开始忙着想象“没有阿萨德的叙利亚”，或者说都开始接受这个几周前还难以想象的现实。

周日凌晨3点，扎伊娜·厄海姆的母亲用颤抖的声音把她叫醒：“他倒台了，扎伊娜。他倒台了。阿萨德倒台了。”

扎伊娜·厄海姆写道，多年来矗立在她心中的一堵高墙轰然倒塌，她意识到自己人生的第三个阶段开始了：我可以回去了。

哈菲兹·阿萨德的陵墓被捣毁了，愤怒的叙利亚人对他掘棺焚尸。关押异议人士的监狱被打开了，那些在狱中出生的孩子，看见鸟儿在蓝天自由地飞翔。

希望国际社会能够努力不让这些监狱里重新关满思想犯。

而在中国，监狱大到足以让被囚禁的孩子们感到自豪。关于鸟儿，有一句这样的描述：“笼子里的鸟儿以为会飞是一种病。”



作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。



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