 长平观察：人民日报展示官窑珍品“吓尿体” | 专栏:长平观察 | DW | 04.07.2018

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长平观察

长平观察：人民日报展示官窑珍品“吓尿体”

人民日报连续三天发表系列文章反对“浮夸自大文风”。时评人长平认为，这种以学习习近平文风为结论的文风，才是真正的“吓尿体”。

China Peking Wandzeitung im Beihai Park (picture alliance/dpa/C. Mohr)

怎样的文风才是人民喜闻乐见的“好文风”？

（德国之声中文网）先讲个笑话：一个人义正词严地宣布："我最讨厌两种人：一是种族主义者，二是黑人，三是数目都数不清的人！"现成的成语叫"自相矛盾"，俗语叫"自己打自己的脸"。在极权政治中，这是常态，好比人民群众总是"眼睛雪亮"，又总是"不明真相"。最近三天，人民日报又把这样的笑话演示了一番。

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青年学者吴冠军在《人民日报》发表"党八股"文章引发争议。时评人长平认为，中国知识分子的千年"国师"梦想，阻止了变革的更快到来。 (20.05.2018)

中共提出修宪建议，外界普遍认为这可能在为习近平终身连任铺平道路。中国党媒《人民日报》周四回应，修宪并不意味着领导干部职务终身制。 (01.03.2018)

央视鸡年春晚落幕，随之而来的是网民吐槽不断，内地知名评分网站评论功能遭关闭。党媒《人民日报》发文批观众，越来越擅长"挑三拣四"。 (28.01.2017)

该报连续三天发表 "三评浮夸自大文风" 系列文章，分别为《文章不会写了吗？》，《中国人不自信了吗？》，《文风是小事吗？》。在中共历史上，文风从来不是小事，正如这系列文章所称，"因为文风还连着党风民风"，洗脑教育连一个字都不会放过。

还是先来看看这三篇文章吧。编者说，近期"跪求体""哭晕体""吓尿体"等浮夸自大文风频现，消解媒体公信力，污染舆论生态，扭曲国民心态，不利于成风化人、凝聚人心、构建清朗网络空间。发表这系列文章的目的是，为了匡正各媒体浮夸自大、华而不实的文风，落实习近平总书记对文风"短、实、新"的要求，倡导清新文风，崇尚风清气正。

文章说，国家不会因为自大而变强，"挑动极端情绪、肆意传播偏见的后果，容易造成公众走进夜郎自大、自吹自擂狂妄误区，导致社会陷入信息碎片化、思维程序化的认知闭环"。文章举了一个例子：习近平总书记在建党95周年庆祝大会上指出，"当今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。"

请问：在反对浮夸的立论之下，习近平吹牛中共、中国和中华民族最有理由自信，是正面举例，还是反面教材？它竟然是正面举例！这真的是在谈文风要朴素诚实吗？

什么样的文风才是好文风呢？就是在反对浮夸自大、崇尚风清气正的同时，肉麻地吹捧英明领袖--这系列文章就是这样做的：短短三篇小文，三次称颂伟大领袖，而且系列文章的结论就是："习近平总书记给出了足够多的答案"，"习近平总书记是这样要求的，也是躬身垂范的"。真是朴素的好文风啊！

Chinesischer Journalist Chang Ping (imago/epd)

作者长平

当然，人民日报不是今天才变得这么"朴素清新"的。粮食亩产多少万斤是它吹的，反浮夸风也是它喊的；它说"文革"耽误了一代人求知问学，又说习近平在梁家河成就了"大学问"，乃是各个领域无所不知的伟大导师；昨天它说毛主席是永不落的红太阳，今天它说习主席为全人类指明方向，同时它又说自始至终都要反对个人崇拜。

人民日报如此煞有介事地谈论文风，以及文风连着的党风民风，正是它几十年如一日坚持不懈的国民教育：逻辑混乱、强词夺理、奴颜媚骨、以耻为荣。相比之下，"跪求体""哭晕体""吓尿体"等网络文章的确是小巫见大巫，它们竟然在鬼哭狼嚎的同时，不知道吹嘘自己文风清新朴实。只有人民日报这样精神分裂，才能真正达到这样的效果："美国害怕了"，"日本吓傻了"，"欧洲后悔了"！

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

  • USA Trump Besuch in China US Flagge mit Mao Porträt am Tiananmen (Reuters/D. Sogolj)

    这些年，都有谁曾“搬起石头砸自己脚”

    美国

    中国网友谈论“搬起石头砸了自己的脚”，起因是中美之间的贸易之争。中国商务部发言人4月6日表示，就美国总统特朗普要求美国贸易代表办公室研究是否对中国1000亿出口商品征收额外关税一事，感到“美方的行为十分无理”，其结果是“搬起石头砸自己的脚”。

  • USA THAAD Raketenabwehrsystem (Getty Images/Lockheed Martin)

    这些年，都有谁曾“搬起石头砸自己脚”

    韩国

    韩国部署美国的萨德反导系统，北京抗议。中国央视2017年9月7日评论说，韩方“任性而为”，必然会对中韩关系的大局造成新的影响；到头来，韩方很可能只会“搬起石头砸自己的脚”。

  • Südchinesisches Meer Chinesische Bauaktivität auf den Spratly-Inseln (picture-alliance/dpa)

    这些年，都有谁曾“搬起石头砸自己脚”

    国际仲裁庭

    海牙国际仲裁庭裁决中国对南海不享有“历史性权利”。中国官媒网站国际在线2016年7月发表特约文章称，仲裁庭“不惜牺牲自身的公信力，纵容怂恿菲律宾挑起争端，最终将搬起石头砸自己的脚”。

  • Kombobild Trump und Tsai Ing-wen (Getty Images/T. Wright/A. Pon)

    这些年，都有谁曾“搬起石头砸自己脚”

    “破坏一个中国原则”

    特朗普当选总统尚未就任时与台湾总统蔡英文通了电话。据中国外交部网站，2016年12月12月，有记者询问对特朗普与蔡英文通话事件后续反应时，王毅表示：“我可以明确地讲，不管是蔡英文当局，还是世界上什么人、什么势力，如果试图破坏一个中国原则，损害中国核心利益，最终只能是搬起石头砸自己的脚。”

  • Nordkorea kündigt Boykott der Universiade an (picture-alliance/dpa/Jeon Heon-Kyun)

    这些年，都有谁曾“搬起石头砸自己脚”

    日本

    2017年7月28日，针对日本拟对朝鲜采取单方面制裁新措施一事，中国外交部发言人表示，“日方的做法只能是搬起石头砸自己的脚，要求日方立即撤回错误决定”。记者的提问是，日本官员称，日拟于28日对朝鲜采取单方面制裁新措施。对象共有5个机构和9名个人，其中包括2个中国公司。

  • UK | Britisches Unterhaus bestätigt Brexit (Getty Images/J. Taylor)

    这些年，都有谁曾“搬起石头砸自己脚”

    英国

    北京拒绝英国议会下院外委会调查团入港。2014年12月2日，中国外交部发言人称，“当前在香港发生的占中违法活动的性质是清楚的”，“如果英方的某些人还想继续纠缠下去，这不仅是无理的，也是无用的，到头来只会搬起石头砸自己的脚”。英方是“对中国内政的干涉”。

  • Solarenergie in Chinas Fujian Provinz (picture-alliance/AP Images/Chinatopix)

    这些年，都有谁曾“搬起石头砸自己脚”

    欧盟

    早先欧盟决定对中国光伏组件实施反倾销措施后，中国央视网曾引述业内人士称，欧盟高举反倾销大棒决非明智之举，“这是搬起石头砸自己的脚，这种舍本逐末、得不偿失的行为将导致中欧双输”。

    作者: 德国之声 中文网


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