长平观察：人民日报展示官窑珍品“吓尿体”

（德国之声中文网）先讲个笑话：一个人义正词严地宣布："我最讨厌两种人：一是种族主义者，二是黑人，三是数目都数不清的人！"现成的成语叫"自相矛盾"，俗语叫"自己打自己的脸"。在极权政治中，这是常态，好比人民群众总是"眼睛雪亮"，又总是"不明真相"。最近三天，人民日报又把这样的笑话演示了一番。

该报连续三天发表 "三评浮夸自大文风" 系列文章，分别为《文章不会写了吗？》，《中国人不自信了吗？》，《文风是小事吗？》。在中共历史上，文风从来不是小事，正如这系列文章所称，"因为文风还连着党风民风"，洗脑教育连一个字都不会放过。

还是先来看看这三篇文章吧。编者说，近期"跪求体""哭晕体""吓尿体"等浮夸自大文风频现，消解媒体公信力，污染舆论生态，扭曲国民心态，不利于成风化人、凝聚人心、构建清朗网络空间。发表这系列文章的目的是，为了匡正各媒体浮夸自大、华而不实的文风，落实习近平总书记对文风"短、实、新"的要求，倡导清新文风，崇尚风清气正。

文章说，国家不会因为自大而变强，"挑动极端情绪、肆意传播偏见的后果，容易造成公众走进夜郎自大、自吹自擂狂妄误区，导致社会陷入信息碎片化、思维程序化的认知闭环"。文章举了一个例子：习近平总书记在建党95周年庆祝大会上指出，"当今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。"

请问：在反对浮夸的立论之下，习近平吹牛中共、中国和中华民族最有理由自信，是正面举例，还是反面教材？它竟然是正面举例！这真的是在谈文风要朴素诚实吗？

什么样的文风才是好文风呢？就是在反对浮夸自大、崇尚风清气正的同时，肉麻地吹捧英明领袖--这系列文章就是这样做的：短短三篇小文，三次称颂伟大领袖，而且系列文章的结论就是："习近平总书记给出了足够多的答案"，"习近平总书记是这样要求的，也是躬身垂范的"。真是朴素的好文风啊！

作者长平

当然，人民日报不是今天才变得这么"朴素清新"的。粮食亩产多少万斤是它吹的，反浮夸风也是它喊的；它说"文革"耽误了一代人求知问学，又说习近平在梁家河成就了"大学问"，乃是各个领域无所不知的伟大导师；昨天它说毛主席是永不落的红太阳，今天它说习主席为全人类指明方向，同时它又说自始至终都要反对个人崇拜。

人民日报如此煞有介事地谈论文风，以及文风连着的党风民风，正是它几十年如一日坚持不懈的国民教育：逻辑混乱、强词夺理、奴颜媚骨、以耻为荣。相比之下，"跪求体""哭晕体""吓尿体"等网络文章的确是小巫见大巫，它们竟然在鬼哭狼嚎的同时，不知道吹嘘自己文风清新朴实。只有人民日报这样精神分裂，才能真正达到这样的效果："美国害怕了"，"日本吓傻了"，"欧洲后悔了"！

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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