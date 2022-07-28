长平观察："二舅"与"党的二十大"

（德国之声中文网）一部讲述乡下残障人士“二舅”的人生故事的短视频火了，不仅在B站热播榜名列前茅，而且得到官媒和其他官方喉舌的肯定和推荐。在视频中，二舅和姥姥都是活人，但是没有让他们讲一句话。讲述他们故事的“外甥”，也没有在视频中现身，只有一个画外音。在这个画外音的讲述中，二舅小时候遭遇医疗事故，未能得到救治，落下终身残疾；但他没有办下残疾证，也就是说从来没有享受本来无多的社会福利，靠自学木工和修理技术维生；姥姥也没有老年福利，生活艰难，曾经寻求自杀；二舅的养女宁宁小时候两次被抛弃，长大之后也靠残疾养父挣钱买房。尽管如此，讲述者却宣称二舅是幸福的人，生活中充满快乐，“开心得要死”。

这是一个身残志坚、乐观向上的励志故事，很多网民受到感动并不让人感到意外。与此同时，故事的真实性和主题导向都受到质疑。批评者指出，这是一种苦难美学，宣扬苦难塑造美德，困境磨砺人生，永远不要怨天怨人，而是感谢生命的所有馈赠。

苦难美学古今中外都有，但是在当下中国更有特别的性质。首先，所有的文字和视频都会遭到官方严格审查，更不用说官方媒体和喉舌的推荐视频了。果然，网民很快发现，排在视频“创作团队“首位的，不是“外甥”（扮演者）“衣戈猜想”，而是“新华社”。网民的截屏信息可见，新华社被标识为“UP主”，而“衣戈猜想”是“参演者”。

其次，在苦难美学中，与命运抗争也包括对社会不公的反抗。但是，在二舅的人生故事中，人们读出的是隐忍和顺从，“命苦不能怨政府，点背不能怨社会”。正如网民 @LOOK1203总结说：二舅承受了整个社会和家庭对他的不公与冷漠，无追责的医疗事故，城乡不均衡发展的盘剥，社会救济的缺失，养老福利的空洞，二舅稀里糊涂悲苦的一生，就被那个自称活在充满机遇社会的年轻外甥宣布人生胜利了。

“他公平”从何说起？

墙内讨论有意无意忽略的部分，是这个视频中的政治话语。其中最典型的一句是：“改革开放很好，他也好。为什么呢？二舅说：他公平。”“他”是谁？毛泽东。谁都可以看得出，二舅的腿残废了。但是，他却没有能够办下残疾证。面对如此不公，二舅拄着拐杖去了北京——却不是去上访，而是去毛主席纪念堂，去看看“他“。

按照视频中二舅的年龄推算，他的医疗事故正是发生在毛泽东时代，没有及时办下残疾证也是在那个时代，不知道“他公平”从何说起？研究表明，社会控制越是严厉，腐败和不公越是容易发生。但是，“毛泽东时代更公平”已成为怀旧者成功的话语建构。

大量的怀旧者对现实表示不满甚至愤怒，像二舅这么高瞻远瞩，对历史前后贯通的人，倒是还有一个，那就是习近平。2013年1月，习近平提出了著名的“两个不能否定”论，即“不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期”。如果有谁敢否定，那就是在搞“历史虚无主义”。

习近平在那次讲话中还提出，“如果当时全盘否定了毛泽东同志，那我们党还能站得住吗？我们国家的社会主义制度还能站得住吗？那就站不住了，站不住就会天下大乱。”

二舅对此心领神会，而且在几十年前就为迎接“党的二十大”胜利召开做好了准备。视频的结尾，是二舅几十年前抄写在笔记本上的“毛主席语录”：下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。

作为二舅的同龄人，习近平也一定没有少抄写这句著名的语录。他也正在又一次将这句话付诸实践：排除万难，去争取连任。

“改革开放很好，他也好”，也就是“邓小平好，毛泽东也好”。二舅没有点穿的意思是，把两个“伟人”融为一体的人岂不更好？这个人就是习近平啊。

这就是习近平争取连任的“竞选纲领”。二舅怎么知道这么多呢？因为他不被允许说话，而是由“生在一个充满机遇时代”的“外甥”代言。



长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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