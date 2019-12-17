长平观察：习近平的抗美援朝

（德国之声中文网）美国总统特朗普今年的"圣诞礼物"相当丰盛，已经收到最大的两个包裹，一个来自朝鲜，一个来自中国。

12月7日是一个星期六，朝鲜宣称在西海（Sohae）卫星发射基地"非常重要的"试验。不仅这个试验，这个地点也"非常重要"，因为特朗普政府曾经作为谈判成就炫耀：朝鲜已承诺关闭该卫星发射基地。

不出所料，特朗普立即发表推文，奉承他的"朋友"金正恩非常聪明，因为他知道，他执意对美国充满敌意的话，那他"会失去一切"。

金正恩比特朗普想象中还要聪明。12月13日是一个星期五，也就是一周时间不到，朝鲜又在同一个发射场进行了另一项试验。

两周前，朝鲜对美国发出最后通牒，要求美方提交新的谈判建议，否则朝鲜就会"开辟新的道路"，而美国则将得到一份"不详的圣诞礼物"。这两场试射的"圣诞礼物"已经足够丰盛，但是朝鲜似乎还是热情不减，令人担忧更大的还在后头。

假如特朗普能够连任，不用猜都知道，一定还有会"特金会"。结果会如何呢？我在今年初的一篇文章中说--"不用猜想都能知道结果：金家王朝借助特朗普空洞无物的虚荣心，进一步得到国际社会的承认，而朝鲜半岛去核化仍然像多年前一样只是公开的谎言。"

朝韩边界上的峰会

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在此之后，"特金会"又在朝韩边界举行上演，结果没有改变。

不尽如此，金正恩放心大胆地进行密集的核试验，不用担心国际制裁升级。假如出现这样的迹象，他只需口头表示愿意就去核化问题进行谈判，美国就不得不坐到谈判桌上来。这几年的剧本可以原封不动地重演一回。

对于中方的假设前提是错误的

在金正恩背后，站着特朗普的另一位"好朋友"，来自北京的习近平。习近平没有公开宣称要送给特朗普"圣诞礼物"，但是他一点也不比金正恩更吝啬。很多人没有看出来，在所谓"第一阶段贸易协定"中，习近平从特朗普那里赢得的东西，一点也不比金正恩少。

特朗普高调发起贸易战，首先的目标是要改变美国的贸易逆差。谈来谈去的结果怎样呢？诺贝尔经济学获得者、《纽约时报》专栏作家克鲁格曼（Paul Krugman）指出，近年来美国的贸易赤字不降反升，从2016年的5440亿美元变成了2019年10月前12个月的6910亿美元。

外界看好的更深层次的目的是促进中国进行结构性改变。然而，中方对此没有任何实质性的承诺。在记者会上，中方在介绍谈判结果的时候甚至对此未置一词。习近平知道得非常清楚，进行结构性调整，在很大的程度上，那是要了极权社会的命。

贸易战当然也让中国经济遭受损失。但是，中国经济本来就已经冲到顶点，开始走下坡路。更重要的仍然是老问题--"迄今为止，大多数关于中美贸易战的讨论中，对于中方的假设前提都是错误的。人们关心中美双方谁能赢得这场战争，却没有细究赢什么；人们猜想习近平和特朗普谁的决心更大，却没有人深思他们各自决心干什么。"

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这让人想到毛泽东时代的"抗美援朝"战争。那场战争直接导致中国50多万中国人死伤，但是，中共一直宣称自己是胜利者。

要考察特朗普对习近平的权力之路帮忙还是捣乱，只需要看看一个指标：他的权力加强了，还是减弱了？答案显而易见。

为了保住和巩固权力，中共可以"不惜一切代价"--其含义是最大限度地牺牲民众利益以保住政权。然而，这一次，远远不到"不惜一切代价"的地步，习近平轻而易举地赢了贸易战。

"抗美援朝"给中国人民带来巨大的伤痛，但是也有一个决定性的历史改变，那就是中共大概没有充分预料的的结果：北京永远失去了台湾。这一次，历史会不会在香港重演呢？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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