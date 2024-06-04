长平观察：“习近平，推倒这堵墙！”

今年是“六四”运动35周年，也是柏林墙倒坍35周年。时评作家长平指出，曾经把柏林分为东西两部分的那堵墙在 35 年前倒塌了，但是试图将世界政治格局重新划分为东方和西方的那堵墙依然存在，这就是中共的信息“防火墙“。

（德国之声中文网）今天是"六四"运动35周年纪念日，请允许我再次分享一则往事。2011年11月的一天，我和几位中国学者拜访了德国勃兰登堡州调查民主德国专制遗留问题专员普珀（Ulrike Poppe）女士。普珀女士带我们去看墙上的一张照片，并同意我拍摄下来。照片上一位女士举着横幅，横幅上写着"克伦茨小平？--不，谢谢（KRENZ Xiaoping? -NEIN danke!）"。当时，六四血腥屠杀刚过不久，东德人民正在为自由而抗争。抗争者警告时任东德领导人克伦茨（Egon Krenz），休想效仿邓小平的残暴。

普珀女士和我们访问过的许多其他德国专家都表示，中国学生和民众在 "六四 "运动中表现出来的巨大勇气和坚定决心，鼓励了东德人的抵抗行动。"六四"屠杀五个月之后，柏林墙倒塌，成为冷战结束的象征。

因此，今年也是柏林墙倒塌35周年。我看到德国正在准备举行无数的纪念活动或者展览项目。对于德国人来说，尽管这段往事也意味着沉重的对抗、离散的家庭和无辜的生命，但是毕竟已经成为昨天，历史定格于专制的倒塌和民主的胜利。因此，这些纪念活动中除了历史反思之外，也洋溢着欢欣和庆祝的气氛。

作为"六四"的亲历者、幸存者以及这场抗争运动的真相和正义的寻求者，我对于这样的气氛时或感到不适。我期待这些活动中有人提及"六四"抗争和镇压，遗憾的是，迄今为止，我还没有看到任何一例。

从柏林墙到"防火长城"

从去年底开始，我就利用各种机会提醒我的听众和读者，2024年的35周年纪念，不只有柏林墙的倒塌，还有一场屠杀和随之而来的另外一堵高墙的建立。今年2月，我在特里尔大学的一场分享活动中强调，当年中国学生和民众付出巨大的代价，推开了结束冷战的新世界的大门。但是，西方在欢庆"胜利"的同时背叛了中国抗争者，没有惩罚镇压民主运动的刽子手，而是成为他们的支持者和合作者，使中共得以顺利建造和加固了一堵意识形态高墙。

这堵高墙并不是"六四"镇压之后才开始构筑，但是赤裸裸的血腥屠杀一方面让专制政权扔掉了最后的遮羞布，发现自己用来维护统治合法性的道义谎言难以为继；另一方面也让他们发现，暴行并没有带来直接的惩罚，而是暂时有效地稳固了未经民主选举而来的非正当权力。中共当局利用残暴制造的恐惧构造非道义的谎言，我称之为"去正义化教育"。

"去正义化教育"在官方意识形态话语里是"反资产阶级自由化"、"警惕和平演变"和"爱国主义教育"，其技术手段体现为以"真理部指令"和信息"防火墙"（Great Firewall，又称"防火长城"）为标志的媒体舆论管制和操控。

苏联东欧剧变之后，中共领导人多次强调其"惨痛教训"之一就是放松对媒体的管控。中共御用学者们炮制了汗牛充栋的论文和著作，警告"舆论阵地的坍塌是埋葬苏联的最后一抱土"。数字化和AI技术则为中共进行严丝密缝的思想钳制提供了便利，新冠疫情的"封城"就是它让每一个中国人都带上电子镣铐的"完美实验"。

从"Ich bin ein Berliner"到"我们是中国人！"

从去年秋天开始，我参与无国界记者（RSF）支持并由中国数字时代、人权观察、自由之家、自由西藏运动、改变中国和维吾尔运动等四十多家人权团体联合创立的"圆桌十九"组织的筹建。

由数十位媒体从业人士和专家组成的"圆桌十九"在"六四"35周年之际发表声明，强调知情权为中国传统不可分割的一部份，一党专制政府对资讯的自由流动施加恶意影响，可靠资讯的缺乏危及中国未来，并承诺以各种方式支持中国民众冲破一党专制政府设置的重重阻碍，促进获取独立资讯，以及敦促国际社会采取各种方式支持中国民众争取资讯权。"圆桌十九"认为，知情权也是当年"六四"的核心诉求。

在6月3日召开的发布会上，我作为"圆桌十九"发言代表之一指出，曾经把柏林分为东西两部分的那堵墙在 35 年前倒塌了。但是，将世界分为中国和境外，将人类分为人和中国人，将世界文化分为西方文化和中国文化，甚至试图将世界政治格局重新划分为东方和西方的那堵墙依然存在，这就是中共的信息"防火墙"。

在今天的中国，不仅有关六四镇压的信息仍然高度敏感，而且由于缺乏信息和言论自由，中共的宣传机器严重歪曲和丑化了全球民主抗议运动和世界人权。

让我们面对这样一个现实：包括六四镇压受害者在内，中国大多数政治犯都因言获罪。他们可能被判犯有各种莫须有的罪行，但他们所做的只是--表达异议。

一方面，中国政治空间异常狭窄，人们几乎没有可能从事言论之外的异议活动；另一方面，我们可以看到，言论是一切的开端。独裁者往往比其他人更能体察到言论的巨大威力。

我还谈到，1963 年 6 月，时任美国总统肯尼迪在柏林发表演讲时说："我是柏林人 (Ich bin ein Berliner)"；1987 年 6 月，时任美国总统里根在柏林墙前发表演讲时说："戈尔巴乔夫先生，推倒这堵墙！（Mr. Gorbachev, tear down this wall! ）"今天，我希望国际社会能够大声疾呼："我们是中国人！习近平先生，推倒这堵墙！

拥有专制理性的中共，比很多外国政客都知道，没有人是一座孤岛，全人类是一个整体。他们比很多外国专家都知道，"自由不可分割，倘一人为奴隶，则举世无自由"。

延申阅读：长平2012-2020年"六四"纪念日文章

2023年，德国之声：屠杀发生不止一次

2022年，德国之声：八九六四 一座流动的纪念碑

2020年，德国之声：六四尚未成功，全球仍需努力

2019年，德国之声：六四之后中国制造--文明的冲突

2018年，德国之声："六四"对个体生命价值的摧毁

2017年，上报：“六四”仍在生长 “现状”不可维持

2016 年，德国之声: "六四"镇压，"文革"另一面

2015年， 德国之声: 六四镇压模式改变了世界

2014年， 南德意志报: Die Unterdrückung geht weiter （镇压还在继续）

2013年， 南华早报: Breaking the silence over June 4（打破六四沉默）

2012年， 德国之声:"克伦茨小平"

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。