长平观察：习近平会搞改革开放吗？

（德国之声中文网）“以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，改革不停顿，开放不止步，在更高起点上推进改革开放。”习近平在深圳经济特区建立40周年庆祝大会发表的讲话中说。

头一天，他还站在汕头开埠区的街头，面对假装自发围观的群众说：“我这一次到广东来，就是进一步对国内外宣示，中国共产党领导中国人民会继续坚定不移地走改革开放的道路……”

但是，很多人不相信他。

舆论强调他在潮州视察一家科技公司后说： “我们现在遇到了一个百年未有之大变局，这种情况下我们要走自力更生的道路，就是自主创新的自力更生。”毛泽东时代的人们耳熟能详的“自力更生”，几乎就是“闭关锁国”的代名词。

他还在深圳说，“经济特区要坚持‘两手抓、两手都要硬’，在物质文明建设和精神文明建设上都要交出优异答卷。”在中共宣传叙事中，“精神文明”就是爱党爱国的愚民教育。

更重要的是，习近平上台以来，全面打压言论自由，抓捕人权律师，为实现终身“帝制”而修改宪法，对西藏、新疆和内蒙古实行高压统治，推行“战狼”外交，被普遍认为背叛了邓小平的改革开放方向，“开历史的倒车”。

从“韬光养晦”到“有所作为”

和很多的人看法不同，我并不认为习近平在根本问题上背叛了邓小平，没有开历史的倒车，而是沿着邓小平铺设好的中国特色社会主义道路飙起车来。在《长平观察：习近平在倒车还是飙车？》一文中，我写道：

邓小平从来没有隐瞒他的改革目的，而且反复强调"中国要有自己的模式"，那就是著名的"一个中心（以经济建设为中心）"和"两个基本点（坚持四项基本原则，坚持改革开放）"。简单地说，就是一边发展经济，一边巩固权力，"两手抓两手都要硬"。更准确地说，发展经济是为了救党，维持中共的长期统治。

而且，“正是邓小平为中国设定的发展模式，导致了今天官员滥权、腐败丛生、法治倒退的政治现实。”

“两手抓、两手都要硬”几乎成为邓小平的口头禅。仅六四镇压就可以证明，他在对付民主运动方面，一点都不比习近平手软。也正是天安门屠杀闯关成功，让中共自信再大的罪恶也无人可以奈何之。习近平对此作了最深刻的理解和领悟。

因此，面对国际社会的策略出现了变化。邓小平要求“韬光养晦”，而习近平则频频亮剑。但是，要知道，韬光养晦的意思本来就是暂避锋芒，“再看天时”。更何况，邓小平不仅要求“韬光养晦”，同时还提出“有所作为”。2015年，《人民日报》组织专家论证，习近平的外交政策积极进取，把邓小平的“韬光养晦”和“有所作为”进行了重新塑造，并非牵强附会。

更多阅读：长平观察：习近平在倒车还是飙车？

更多经济开放并非没有可能

邓小平明确提出“韬光养晦”外交策略，是在六四屠杀之后。也就是在肆意杀人之后，暂时收起屠刀。当时西方国家被中共残暴震惊，纷纷制裁，邓小平害怕重回毛泽东时代的孤立无援。他的“南巡”是在这样的背景下发生的。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 中越交恶 由于越南奉行亲苏联的政策，中国和同为共产主义阵营成员的越南之间关系恶化。1979年2月底至3月初，中国军队开进越南北部四十公里纵深地带。这场由中方挑起的军事冲突中，双方均损失惨重，也很难确定哪一方获得了胜利。图为中国军队撤退后，越南边境少数民族民众重返家园。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 第五个现代化 1978年，西单民主墙出现一张大字报，文中称以发展经济为目的的“四个现代化”是不够的，中国还需要“第五个现代化”——民主。这类呼唤民主的大字报稍后也出现在北京其他人群熙攘的地方。然而，这场争取民主的运动不久即遭到镇压，许多人遭到逮捕和迫害。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 打压异议 民主运动遭镇压的过程中，最受关注的是时年29岁的魏京生。1979年10月，魏京生以“泄露国家机密”及“反革命煽动罪”被判处15年监禁。（编者注：图为1993年魏京生提前获释后在北京家中。）

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 清算“反革命集团” 1980年秋末，针对“四人帮”和“林彪集团”的法庭审理开始。对毛泽东遗孀及其同谋的控罪中包括阴谋策划武装政变等内容。北京最高人民法院于1981年1月判处江青死缓，1983年又转为终身劳教。毛本人则从未被追究法律责任。官方版本的历史书中称，毛晚年已认清江青及其四人帮的罪恶本质，并同他们划清了界限。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 “八二宪法”草案通过 1982年12月召开的第五届全国人大第五次会议通过了由邓小平主导的宪法修订草案，该宪法简称八二宪法。其主要的修订内容包括：删除了诸如“在无产阶级专政下继续革命” 的文革语言；重新设立在七五宪法中废除的国家主席和副主席职务，规定任期一届五年，连任不得超过两届。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 “个体户”诞生 八十年代初，小型私人企业被获准成立：城市了出现了首批小型私营企业，比如裁缝店（如图）、餐馆等，原材料则来自自由市场。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 市场初现雏形 对农副产品贸易的严格限制开始有所松动。尽管当时农民仍然是公社社员，他们的收成仍几乎全部要以极低的价格上交国家。不过，他们在“自留地”上种植和养殖的蔬菜或鸡鸭已被获准到自由市场上去销售。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 访问波恩 据称毛泽东逝世前曾对华国锋说过：“你办事，我放心”。1979年10月，华国锋以中共中央主席兼任国务院总理的身份访问联邦德国时，中国已经决定将推行经济改革。德国经济界希望中国的开放会给他们带来新的商机。但时任德国总理施密特（图右）则怀疑，中国人是否有足够的硬通货，来购买德国产品。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 中英联合声明 1984年12月，中国总理赵紫阳与英国首相撒切尔夫人作为两国政府首脑在北京签订了《中华人民共和国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于香港问题的联合声明》，声明指出，中国在1997年7月1日恢复对香港行使主权，在“一国两制”的原则下，香港本身的资本主义制度和生活方式维持“五十年不变”。

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 国庆阅兵 中华人民共和国建国35周年之际，天安门广场举行盛大阅兵仪式。中央军委主席邓小平检阅部队。



如今，人们嘲笑习近平搞假“南巡”，口头上说要坚持改革开放，心里却要回到计划经济时代。

相比江泽民和胡锦涛来说，习近平更多接受毛泽东时代的教育，没有做到“上完初中，再去打工”。但是，他同时也是在邓小平时代成长起来的中共领导人。这就意味着，他秉承了维护权力的实用主义路线，而没有任何原教旨主义的羁绊。开倒车也好，飙车也罢，都不是什么主义或者信仰推导的结果。

因此，为了保住权力，变化并非没有可能。连朝鲜的金家王朝都可以做到一会儿要谈一会儿要战，习近平领导的中共政权也会随机应变。事实上，近年来中国在网络技术、人工智能和数字货币方面的发展，很难说这不是某些方面的“改革开放”成果。在美国政府的强硬态度面前，中共外交已经有所收敛，从“打，奉陪到底”变成了“拒绝脱钩”。

如果说改革开放是指政治上的民主转型，那么它从来就没有过。邓小平时代没有，习近平时代也不会有。区别在于，邓小平配合西方社会自欺欺人，习近平撕掉面罩而已。

因此，假如中国社会面临更多压力，习近平重拾“韬光养晦”，在更多经济领域搞起真正的改革开放，我不会感到吃惊。

如果西方社会因此一片欢呼，再一次认为迎来“历史的终结”，那将不过是再给中共三十年发展机会，养出更强壮的“战狼”而已。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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