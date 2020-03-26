长平观察：习近平会搞改革开放吗？

习近平“南巡”要求“改革不停顿，开放不止步”。时评人长平认为，更大的国际压力换来中国更多的经济开放并非没有可能，但这不过是为了养出更强壮的“战狼”而已。
（德国之声中文网）“以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，改革不停顿，开放不止步，在更高起点上推进改革开放。”习近平在深圳经济特区建立40周年庆祝大会发表的讲话中说。
头一天，他还站在汕头开埠区的街头，面对假装自发围观的群众说：“我这一次到广东来，就是进一步对国内外宣示，中国共产党领导中国人民会继续坚定不移地走改革开放的道路……”
但是，很多人不相信他。
舆论强调他在潮州视察一家科技公司后说： “我们现在遇到了一个百年未有之大变局，这种情况下我们要走自力更生的道路，就是自主创新的自力更生。”毛泽东时代的人们耳熟能详的“自力更生”，几乎就是“闭关锁国”的代名词。
他还在深圳说，“经济特区要坚持‘两手抓、两手都要硬’，在物质文明建设和精神文明建设上都要交出优异答卷。”在中共宣传叙事中，“精神文明”就是爱党爱国的愚民教育。
更重要的是，习近平上台以来，全面打压言论自由，抓捕人权律师，为实现终身“帝制”而修改宪法，对西藏、新疆和内蒙古实行高压统治，推行“战狼”外交，被普遍认为背叛了邓小平的改革开放方向，“开历史的倒车”。
和很多的人看法不同，我并不认为习近平在根本问题上背叛了邓小平，没有开历史的倒车，而是沿着邓小平铺设好的中国特色社会主义道路飙起车来。在《长平观察：习近平在倒车还是飙车？》一文中，我写道：
邓小平从来没有隐瞒他的改革目的，而且反复强调"中国要有自己的模式"，那就是著名的"一个中心（以经济建设为中心）"和"两个基本点（坚持四项基本原则，坚持改革开放）"。简单地说，就是一边发展经济，一边巩固权力，"两手抓两手都要硬"。更准确地说，发展经济是为了救党，维持中共的长期统治。
而且，“正是邓小平为中国设定的发展模式，导致了今天官员滥权、腐败丛生、法治倒退的政治现实。”
“两手抓、两手都要硬”几乎成为邓小平的口头禅。仅六四镇压就可以证明，他在对付民主运动方面，一点都不比习近平手软。也正是天安门屠杀闯关成功，让中共自信再大的罪恶也无人可以奈何之。习近平对此作了最深刻的理解和领悟。
因此，面对国际社会的策略出现了变化。邓小平要求“韬光养晦”，而习近平则频频亮剑。但是，要知道，韬光养晦的意思本来就是暂避锋芒，“再看天时”。更何况，邓小平不仅要求“韬光养晦”，同时还提出“有所作为”。2015年，《人民日报》组织专家论证，习近平的外交政策积极进取，把邓小平的“韬光养晦”和“有所作为”进行了重新塑造，并非牵强附会。
邓小平明确提出“韬光养晦”外交策略，是在六四屠杀之后。也就是在肆意杀人之后，暂时收起屠刀。当时西方国家被中共残暴震惊，纷纷制裁，邓小平害怕重回毛泽东时代的孤立无援。他的“南巡”是在这样的背景下发生的。
如今，人们嘲笑习近平搞假“南巡”，口头上说要坚持改革开放，心里却要回到计划经济时代。
相比江泽民和胡锦涛来说，习近平更多接受毛泽东时代的教育，没有做到“上完初中，再去打工”。但是，他同时也是在邓小平时代成长起来的中共领导人。这就意味着，他秉承了维护权力的实用主义路线，而没有任何原教旨主义的羁绊。开倒车也好，飙车也罢，都不是什么主义或者信仰推导的结果。
因此，为了保住权力，变化并非没有可能。连朝鲜的金家王朝都可以做到一会儿要谈一会儿要战，习近平领导的中共政权也会随机应变。事实上，近年来中国在网络技术、人工智能和数字货币方面的发展，很难说这不是某些方面的“改革开放”成果。在美国政府的强硬态度面前，中共外交已经有所收敛，从“打，奉陪到底”变成了“拒绝脱钩”。
如果说改革开放是指政治上的民主转型，那么它从来就没有过。邓小平时代没有，习近平时代也不会有。区别在于，邓小平配合西方社会自欺欺人，习近平撕掉面罩而已。
因此，假如中国社会面临更多压力，习近平重拾“韬光养晦”，在更多经济领域搞起真正的改革开放，我不会感到吃惊。
如果西方社会因此一片欢呼，再一次认为迎来“历史的终结”，那将不过是再给中共三十年发展机会，养出更强壮的“战狼”而已。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。
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