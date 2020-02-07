长平观察：习近平为什么戴错口罩？

（德国之声中文网）同事发来一张习近平视察北京地坛医院的新闻照片。"仔细看这张照片，医用外科口罩的金属条明显没有按压下去。在经历了湖北记者会三个领导口罩都戴错的事故后，居然还会发生高层领导口罩戴错却没有下属去提醒的情况。新华社也其心可诛，这张照片居然还刊发出来。"

我回信说："其实，领导根本不需要戴口罩。那个环境干净得很，甚至医生和病人都是演员。他答应那样做做样子，已经是垂范天下、皇恩浩荡了。"

同事也同意："雷霆雨露，俱是君恩。"但是，他仍然坚持认为，这属于公关事故。"养了一群马屁精，到时候谁都不愿意告诉他在裸奔。简直就是皇帝新衣经典案例。--当然，他自己感觉良好就足够了。"他建议我就此写一篇评论，"顺便告诉大家口罩的正确戴法"。

政治危机转化为科普运动

口罩的正确戴法并不需要我来科普，网上一搜一大把。经历长期的政治高压之后，很多中国人内化恐惧之后，真的认为自己"不喜欢政治而喜欢技术"。从毒奶粉到毒空气，从垃圾焚烧到新冠病毒，一次次政治危机都被民众自觉地转化为科普运动。在别的国家，一些专业技术问题，大家听听权威部门怎样说就行了。但是，在中国，公共事件发生以后，这些权威部门，甚至知名专家，首要的任务是配合政府维稳，其次才是专业技术。因此，专家发言之后，民间纷纷质疑，各种良莠淆杂的知识漫天飞舞。

1月26日湖北省政府召开首次新闻发布会。主席台上，正中的中间的湖北省长王晓东未戴口罩，左侧的湖北省委秘书长别必雄戴口罩露鼻孔，右侧的武汉市长周先旺戴的口罩上下前后全戴反。于是，借嘲笑领导之机，正确使用口罩的科普运动再次轰轰烈烈。经过从主流媒体到自媒体铺天盖地的轰炸，大家以为每一个中国人都成为了戴口罩专家。

在这种情况下，习近平本人和他的家人，尤其是他身边的工作人员，不可能不看电视不上网，没有学会科学戴口罩。尤其重要的是，他们也应该知道，民意对于官员不会戴口罩的鄙视和唾骂。那么，他们为什么不提醒习大大，或者伸手帮他把医用外科口罩的金属条按压下去呢？

李克强视察昭通年货市场

2017年初，中国国务院总理李克强去各地视察之后，爆出各种造假的新闻。于是，有网民编了一个段子--

李克强去昭通年货市场，到肉摊前问："生意怎么样？"

答："平时挺好，今天一斤没卖。"

李："为什么？"

答："因为您来了顾客不让进。"

李："那我买两斤。"

答："不卖。"

李："为什么？"

答："因为您来了，刀不让带。"

李："刀没带也行，就买这一块儿。"

答："那也不能卖。"

李："为什么？"

答："因为你没来时每斤23元，你来了每斤18元，卖1斤亏5元。"

李："那就按每斤23元来一块儿。"

答："那也不卖。"

李大惊："又为啥？"

答："我不是卖肉的，我其实是个武警。"

李："把你支队长叫来！"

答："支队长在卖昭通苹果。"

这则段子很好笑，但是几乎每一个笑点都能找到原始的新闻出处。由此可以看出，领导人是绝对安全的。不仅人身安全得到保障--不让普通顾客进场，不准出现刀具，让武警扮演摊主等，而且心理也是安全的--菜价降低，让领导感觉人民丰衣足食，幸福安康。

李克强1月27日视察武汉

1月27日，李克强从北京赶到武汉视察。在正在新建的火神山医院工地，李克强问工人们有没有困难，大家齐声回答："没有！"去医院探访的时候，医护人员精神亢奋地呼口号--当然不是抗议的口号，而是感谢领导、让党放心的口号。那些在阳台上敲锣喊救命的民众，那些没有钱住进医院的患者，那些连续加班、精神崩溃而放声大哭的医护人员，他再怎么风尘仆仆也看不到。

兢兢业业的技术官僚？

然而，这则段子有相当不真实的地方。它折射的是一种千百年来皇权之下的子民幻想：皇帝爱民如子，或者宰相刚正廉洁，可恨奸臣当道，宵小遍地，忠谏路塞，皇帝和宰相惨遭蒙骗，十分无辜。假如他们知道了真相，那一定龙庭震怒，宝剑嗖嗖，天下清明。

这种幻想在上世纪被多次清算，又多次反复。1989年六四镇压之后，它再次根扎于民众心里，尽管可能换了名字，比较叫"开明专制"，或者"中国特色"，甚至可以叫"文官政治"。你想当皇帝，很多人觉得其实没有问题，但是希望你当一个好皇帝。

人们幻想新加坡，或者当年的香港，真不真普选无所谓，但是政府里挤满高学历的技术官僚。他们有真才实学，也有人文修养，不会违背上意，但同时兢兢业业，干什么都是最好。高层领导要巡防，稿子要写好，不能让领导一再念错字；口罩更要戴好，不能让总书记看上去跟省长一样草包。

我并不想说，我的这位聪明的同事也有这样的幻想。但是，他显然认为，在给定的领导人定于一尊的情况下，下面也应该各就各位，各司其职，让领导人在技术层面上无可挑剔。

这次疫情，小到口罩，大到封城，地方官员的治理能力差到让人目瞪口呆的地步。人们群情激愤，要求换人。

我已经谈过中央为什么没有查办武汉官员：主流民意没有跟上"新型官状病毒"变异的速度。天灾人祸必然还会发生，但是为了民意查办官员的时代已经过去了。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。