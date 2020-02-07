 长平观察：习近平为什么戴错口罩？ | 专栏:长平观察 | DW | 11.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

长平观察

长平观察：习近平为什么戴错口罩？

为什么没有下属去提醒习近平正确使用口罩呢？时平人长平认为，新时代的“皇帝”对于“裸奔”有不同的看法。

China Peking Besuch Präsident Xi Jinping (Reuters/Xinhua)

（德国之声中文网）同事发来一张习近平视察北京地坛医院的新闻照片。"仔细看这张照片，医用外科口罩的金属条明显没有按压下去。在经历了湖北记者会三个领导口罩都戴错的事故后，居然还会发生高层领导口罩戴错却没有下属去提醒的情况。新华社也其心可诛，这张照片居然还刊发出来。"

我回信说："其实，领导根本不需要戴口罩。那个环境干净得很，甚至医生和病人都是演员。他答应那样做做样子，已经是垂范天下、皇恩浩荡了。"

同事也同意："雷霆雨露，俱是君恩。"但是，他仍然坚持认为，这属于公关事故。"养了一群马屁精，到时候谁都不愿意告诉他在裸奔。简直就是皇帝新衣经典案例。--当然，他自己感觉良好就足够了。"他建议我就此写一篇评论，"顺便告诉大家口罩的正确戴法"。

政治危机转化为科普运动

口罩的正确戴法并不需要我来科普，网上一搜一大把。经历长期的政治高压之后，很多中国人内化恐惧之后，真的认为自己"不喜欢政治而喜欢技术"。从毒奶粉到毒空气，从垃圾焚烧到新冠病毒，一次次政治危机都被民众自觉地转化为科普运动。在别的国家，一些专业技术问题，大家听听权威部门怎样说就行了。但是，在中国，公共事件发生以后，这些权威部门，甚至知名专家，首要的任务是配合政府维稳，其次才是专业技术。因此，专家发言之后，民间纷纷质疑，各种良莠淆杂的知识漫天飞舞。

1月26日湖北省政府召开首次新闻发布会。主席台上，正中的中间的湖北省长王晓东未戴口罩，左侧的湖北省委秘书长别必雄戴口罩露鼻孔，右侧的武汉市长周先旺戴的口罩上下前后全戴反。于是，借嘲笑领导之机，正确使用口罩的科普运动再次轰轰烈烈。经过从主流媒体到自媒体铺天盖地的轰炸，大家以为每一个中国人都成为了戴口罩专家。

在这种情况下，习近平本人和他的家人，尤其是他身边的工作人员，不可能不看电视不上网，没有学会科学戴口罩。尤其重要的是，他们也应该知道，民意对于官员不会戴口罩的鄙视和唾骂。那么，他们为什么不提醒习大大，或者伸手帮他把医用外科口罩的金属条按压下去呢？

李克强视察昭通年货市场

2017年初，中国国务院总理李克强去各地视察之后，爆出各种造假的新闻。于是，有网民编了一个段子--

李克强去昭通年货市场，到肉摊前问："生意怎么样？"

答："平时挺好，今天一斤没卖。"

李："为什么？"

答："因为您来了顾客不让进。"

李："那我买两斤。"

答："不卖。"

李："为什么？"

答："因为您来了，刀不让带。"

李："刀没带也行，就买这一块儿。"

答："那也不能卖。"

李："为什么？"

答："因为你没来时每斤23元，你来了每斤18元，卖1斤亏5元。"

李："那就按每斤23元来一块儿。"

答："那也不卖。"

李大惊："又为啥？"

答："我不是卖肉的，我其实是个武警。"

李："把你支队长叫来！"

答："支队长在卖昭通苹果。"

这则段子很好笑，但是几乎每一个笑点都能找到原始的新闻出处。由此可以看出，领导人是绝对安全的。不仅人身安全得到保障--不让普通顾客进场，不准出现刀具，让武警扮演摊主等，而且心理也是安全的--菜价降低，让领导感觉人民丰衣足食，幸福安康。

China Li Keqiang in Wuhan (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

李克强1月27日视察武汉

1月27日，李克强从北京赶到武汉视察。在正在新建的火神山医院工地，李克强问工人们有没有困难，大家齐声回答："没有！"去医院探访的时候，医护人员精神亢奋地呼口号--当然不是抗议的口号，而是感谢领导、让党放心的口号。那些在阳台上敲锣喊救命的民众，那些没有钱住进医院的患者，那些连续加班、精神崩溃而放声大哭的医护人员，他再怎么风尘仆仆也看不到。

兢兢业业的技术官僚？

然而，这则段子有相当不真实的地方。它折射的是一种千百年来皇权之下的子民幻想：皇帝爱民如子，或者宰相刚正廉洁，可恨奸臣当道，宵小遍地，忠谏路塞，皇帝和宰相惨遭蒙骗，十分无辜。假如他们知道了真相，那一定龙庭震怒，宝剑嗖嗖，天下清明。

这种幻想在上世纪被多次清算，又多次反复。1989年六四镇压之后，它再次根扎于民众心里，尽管可能换了名字，比较叫"开明专制"，或者"中国特色"，甚至可以叫"文官政治"。你想当皇帝，很多人觉得其实没有问题，但是希望你当一个好皇帝。

人们幻想新加坡，或者当年的香港，真不真普选无所谓，但是政府里挤满高学历的技术官僚。他们有真才实学，也有人文修养，不会违背上意，但同时兢兢业业，干什么都是最好。高层领导要巡防，稿子要写好，不能让领导一再念错字；口罩更要戴好，不能让总书记看上去跟省长一样草包。

我并不想说，我的这位聪明的同事也有这样的幻想。但是，他显然认为，在给定的领导人定于一尊的情况下，下面也应该各就各位，各司其职，让领导人在技术层面上无可挑剔。

这次疫情，小到口罩，大到封城，地方官员的治理能力差到让人目瞪口呆的地步。人们群情激愤，要求换人。

我已经谈过中央为什么没有查办武汉官员：主流民意没有跟上"新型官状病毒"变异的速度。天灾人祸必然还会发生，但是为了民意查办官员的时代已经过去了。

 

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

 

DW.COM

长平观察：为什么没有查办武汉官员？

武汉爆发新型冠状病毒疫情以后，中共为什么没有重演十七年前的“非典”（SARS）危机中的脚本，查办地方官员以安抚民意？时评人长平认为，主流民意没有跟上“新型官状病毒”变异的速度。 (30.01.2020)  

墙外文摘：高科技防疫难敌中国官僚制度

有评论认为，一些病毒学及高科技应用在诊断上的进步已有目共睹，但可惜这些进步并没有有效地被运用来控制武汉肺炎疫情，防疫体系反而被中国的官僚制度所击溃。 (09.02.2020)  

长平观察：病毒与警察谁更可怕？

“集中力量办大事”战胜病毒？时评人长平认为，每一次的灾难，都成为政府进行更加严密的社会控制的演习机会。 (06.02.2020)  

相关内容

China, Wuhan: Coronavirus

德语媒体：反抗的病毒开始蔓延 07.02.2020

最先披露疫情，却因此遭警方“训诫”的眼科医生李文亮之死，在中国引起极大的关注。社交媒体上，民众对这名勇敢医生的悼念正发酵为对当局的不满。

China Coronavirus l Zhong Nanshan - Wissenschaftler

钟南山：新冠病毒疫情可能4月终结 11.02.2020

中国新冠病毒疫情本月达到高峰，可能在4月结束——中国官方医学顾问钟南山周二接受路透社采访，再次就疫情发展作出预测。他同时表示，地方政府在疫情爆发初期有失误，但此后针对武汉等的“封城”措施是必要的。

China Wuhan provisorisches Krankenhaus für Coronavirus-Patienten

墙外文摘：高科技防疫难敌中国官僚制度 09.02.2020

有评论认为，一些病毒学及高科技应用在诊断上的进步已有目共睹，但可惜这些进步并没有有效地被运用来控制武汉肺炎疫情，防疫体系反而被中国的官僚制度所击溃。

广告