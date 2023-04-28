长平观察：习仲勋“文革”受迫害是无稽之谈？

（德国之声中文网）“1962年9月，在党的八届十中全会上，习仲勋因所谓‘《刘志丹》小说问题’，遭康生诬陷，在‘文化大革命’中又受到残酷迫害，被审查、关押、监护前后长达16年之久。”这是中共中央党史研究室编写的《习仲勋画册》中的一段话。这本为纪念习仲勋诞辰100周年编写的画册，出版于2013年8月，算得上是“习近平新时期”的盖棺定论。

习近平本人也受到“文革”冲击，曾经被批斗、被关押。出逃回家以后，母亲齐心竟也不敢收留，主动将他送返关押地点。后来离开北京前往延安当知青，他感觉是一种“解脱”。2003年习近平在《福建博士风采》丛书所收录的自述中写道：“我先后写过十份入党申请书，由于家庭的原因，都未获批准。”

对照这些叙述，来听听2023年4月21日中国驻法大使卢沙野接受法国LCI电视台《大访谈》栏目直播访谈的说法，会觉得不可思议。记者问：“您能理解这段历史的分量吗？习近平主席出身于最高领导人之家，但是他的家人也遭受了迫害，不是吗？”卢沙野回答：“我再强调一遍：我不是来和你讨论这些无稽之谈的！”

从上下文看，卢沙野说的是西方对“毛泽东的罪恶”和“文革”历史的描述是“无稽之谈”。但是，这段历史包含了习仲勋和家人的遭遇，而且被记者举例强调，他称之为“无稽之谈”，仍然令人感到惊讶。

在这次访谈中，他更让人感觉惊讶的是他质疑前苏联国家主权，称“从国际法的角度，甚至可以说那些前苏联国家没有有效的国际法地位，因为没有国际协议认定他们作为主权国家的地位”。这种不符合历史事实的打胡乱说几乎引来外交纠纷，中国外交部发言人公开与之切割，中国驻法国大使馆也发表声明，定调本馆大使卢沙野言论为“个人观点”，并下架稍早发布的访谈全文。

戏剧性的外交事故掩盖了卢沙野对“文革”反思的定性：无稽之谈。这是官方说法吗？如果是，这么重要的改变为什么要让一个驻外大使对外国听众说出来？如果不是，他在多大程度上违反了“外交纪律”，又会受到何种处罚？

“外交无小事”

1949年11月，周恩来在“新中国”外交部成立大会上发表讲话，称 “外交不能乱搞，不能冲动”，“不要冒昧，不要轻敌，不要趾高气扬，不要无纪律乱出马”，“应该加倍谨慎”。这些讲话被总结为“外交无小事”原则。这个原则的核心是遵守“外交纪律”。正如外交部网站上有一篇文章所说：“纪律是外交工作的‘生命线’，也是外交人员的‘护身符’。每一条纪律背后，都是以往沉甸甸的教训。“外交官要讲“外交风度”，要说“外交辞令”。外交风度和专制政权的本质是相悖的，因此所谓“外交辞令”往往空洞无物，或者沦为不尴不尬的幽默。

“外交辞令”的答案是现成的。比如卢沙野可以回答说：“关于‘文革’的历史，我们党已经有了相关决议。”甚至可以背两段决议内容来占用时间。

然而，随着经济的强大，中国外交政策发生了变化，变得粗暴无礼，并当作是一种“自信”。原本相对中共政权其他部门来说比较文雅的外交官，纷纷变得粗鲁起来——其根本原因在于他们发现，在当下的国际环境中，这样做更有利可图。

尽管如此，被鼓励言语粗鲁的外交官，并非像外界所看到的那样“随心所欲”。他们仍然是外交舞台的表演者，甚至是提线木偶。他们发言的原则和方向，早已经由当局拟定。

因此，卢沙野令人震惊的言论中，实际上透露了中共的“玄机”：第一，中共并不支持乌克兰的主权和领土主张。第二，中共对“文革”的肯定性描述恐怕还不会止步于“前后三十年互不否定”论。

中国“战狼外交”走向何方？ 不再“韬光养晦” 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN曾报道指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

中国“战狼外交”走向何方？ 有狼才有战狼？ “战狼外交“的说法，取自中国2015年上映、票房大获成功的电影《战狼》，影片民族主义情绪相当浓厚。中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，2020年5月，时任中国驻英国大使刘晓明曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

中国“战狼外交”走向何方？ 中国外交部不高兴 中国外交部并不认同“战狼外交”的说法。2020年12月，时任外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他说，中国从来就是礼仪之邦，以和为贵，从没有主动挑衅别人；“战狼外交”实际上是“中国威胁论”的又一翻版，又一个“话语陷阱”，“目的就是要让我们打不还手，骂不还口，放弃抗争。我怀疑这些人还没有从100年前的旧梦里醒来”。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼发言人 “战狼外交”代表人物之一是前中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如2020年3月，他在推特上称可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。他还曾发布一则抨击澳大利亚军人在阿富汗所谓战争罪行的推文以及虚假图片。澳总理莫里森表示，中国政府应该为这条推文感到羞耻。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业2020年4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

中国“战狼外交”走向何方？ 出使欧洲 美国媒体《政客》（POLITICO）2022年8月的一篇文章列举中国在欧洲的5位"战狼"外交官，包括中国政府欧洲事务特别代表吴红波、驻法国大使卢沙野、驻瑞典大使桂从友、驻英国大使郑泽光、驻德国大使吴恳(图)。

中国“战狼外交”走向何方？ 总领事打人事件 2022年10月16日，港人组织在中国驻曼彻斯特领事馆前举行抗议时与领馆人员发生肢体冲突，一名示威者被拖入领事馆院内，遭到殴打。英国政府对此提出严正交涉，警方也展开了调查。调查显示，参与暴力的人当中也包括中国驻曼彻斯特总领事郑曦原。12月，中方证实包括郑曦原在内的6名领馆工作人员被调离，但称之为正常人员调动，与打人事件无关。

中国“战狼外交”走向何方？ 告别“战狼”风格？ 2023年一月，50岁的赵立坚卸下外交部发言人的职务，调任外交部边界与海洋事务司副司长。几乎与此同时，原驻美大使秦刚（图）接替王毅出任外交部长。一些政治分析人士认为，这些人事变动意味着中国有意改变过去几年树立起的“战狼”外交形象。但新外长上任后，锋芒不输前任。发言人面对国际媒体的态度也丝毫不见缓和。

中国“战狼外交”走向何方？ 大使的“个人观点” 2023年4月21日，中国驻法国大使卢沙野接受法国媒体电视采访时，质疑乌克兰对克里米亚半岛的主权以及苏联解体后独立的前加盟共和国的主权国家地位，并对记者出言不逊，引起国际舆论哗然。有关言论招致乌克兰、波罗的海三国的强烈不满。法国总统马克龙也批评此言“不当”。中国外交部随即澄清中方"尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位"。中国驻法大使馆后来则声明称大使有关乌克兰问题的表态是个人观点，不代表官方立场。

中国“战狼外交”走向何方？ 节奏有点乱 路透社报道指出，中国的外交官在公开评论中越来越多地批评美国和西方国家的人权，传递的信息是，西方国家没有资格批评中国，而且中国受到西方国家更多的攻击。报道援引西方外交官说，中国的战狼外交"具有很强的防御性和应急性"，但效果适得其反，而且信息传递的受众并不明确，有点"乱了章法"。



习仲勋犯了什么错？

习仲勋在“文革”中遭受迫害的经历，成为习近平问鼎权力的一个资源。但是，外界对这个资源有些过度夸张，或期待习近平痛定思痛推动政治改革，或痛斥他背叛改革总设计师邓小平和开明的父亲习仲勋。

我浏览了一下近年来的中共相关出版物，“习近平新时代”版本的“习仲勋受迫害”故事是这样的：小说《刘志丹》立场是有问题的，对它的批判也大体不谬。但是，习仲勋是被冤枉的，他对小说提出的修改意见——要把小说写成三个缩影，"时代的缩影"、"中国革命的缩影"、"毛泽东思想的缩影"——没有得到落实，而且被人连蒙带骗地同意出版了。在被批斗期间，他给中共和红卫兵写了数万字的忏悔书。

无论文革怎样“迫害”，但是习近平知道，他走到今天靠的还是特权，维持统治是他的第一要义。除此以外，其他都可以是“无稽之谈”。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。