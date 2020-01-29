长平观察：为什么没有查办武汉官员？

（德国之声中文网）在中国共产党的领导下，经历过一次又一次天灾人祸的中国人民，已经磨练出顽强的忍耐意志以及各种生存策略。这一次在武汉爆发新型冠状病毒疫情以来，愿意再一次重复中国式救灾模式的人们，发现对官方的期待有些不灵了。和"新型冠状病毒"一起发生的，是"新型官状病毒"，而且后者的变异速度更快。

这个主流的救灾模式原本是这样的：疫情发生之后，必然会发生抓捕"造谣者"、掩盖真相等事情，由此导致地方疫情升级为全国乃至世界性灾难，民怨沸腾。沸腾的民怨并不期待由此改变体制，反而主动压制批评体制的声音，呼吁"救人要紧"、"不要添乱"。不仅如此，它还期待官方表现出"集中力量办大事"的体制优越性：官员们一改平时的官僚和无能，以民为本，展现出技术精英的专长；领导人迅速达到现场，感动等待感动的万千百姓；中央雷厉风行，查办失职渎职的地方要员，足以抵消体制的一切罪责。

与此同时，看到希望的民间社会充分动员，大爱无疆，互助互救，谱写出一曲曲和谐社会的赞歌。最后，官方宣告在党的领导下，从胜利走向胜利，又一次赢得了战胜困难的人民战争，同时挫败了西方反华势力借机唱衰社会主义制度阴谋。当然，官方不会忘记用一纸文件，将民间募捐全部收归己有。

主流舆论期待落空

这一次新型冠状病毒的爆发，武汉在去年12月底就发现了疫情，不仅没有及时公布，而且以造谣名义抓捕8名发布消息人士，错过了阻断疫情传播的关键时期。直到今年1月20日，习近平、李克强批示之后，官方从无所作为转变为过度反应，"不惜一切代价"阻断疫情，体现为各地封城和挖路。封城之前没有任何物资供应、医疗增援的准备，患者和潜在的患者成为被无情扔弃的"代价"，医护人员成为赤膊上阵攻打病毒的"人肉炸弹"。

让主流舆论期待落空的是，除了发布官方严格控制的募捐信息之外，中国政府没有允许更多民间救助通道，大爱姓党，维稳如常。官员和武警的防护设备强过医护人员，几年来被摧毁殆尽的公民社会并没有看到借助特殊时期死灰复燃的机会。

尤其让人大跌眼镜的是，姗姗来迟的湖北省政府的首次新闻发布会终于在1月26日举行，却变成了官方形象的"大型车祸现场"。发布会上坐在左侧的湖北省委秘书长别必雄戴口罩露鼻孔，中间的湖北省长王晓东未戴口罩，右侧的武汉市长周先旺戴的口罩上下前后面全戴反。

在发布会上，湖北省长王晓东通报本省各类口罩年产量时，三次改口，从108亿只到18亿只再到108万只，完全心中无数，而且心不在焉。而且，省长王晓东说"医用防护服、口罩等防护物资仍然特别紧缺"，武汉市长周先旺则说，武汉防护服紧缺问题"已得到全面缓解。"

在这个新闻发布会之前，网络已经广泛流传，湖北官员已经被撤职查办，中央"钦差大臣"临危受命，重振地方政纲，全面迎战新型冠状病毒。显然，迄今为止，这是网民按照旧版"官状病毒"传染和防治模式一厢情愿的想象。十七年前的"非典"（SARS）危机中，中国卫生部长张文康与北京市市长孟学农在舆论压力之下被免职。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 500万人离开武汉 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 德国首例确诊病例 1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 感染人数超过2003年SARS 跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。



革职以谢天下？

1月24日，《湖北日报》记者张欧亚在微博公开发声要求武汉换帅。随即，他被要求删除微博，《湖北日报》向武汉市委道歉。

1月27日，也就是湖北省政府首次新闻发布会的次日，武汉市长周先旺，接受了中国中央电视台新闻频道的采访。他回应疫情掩盖批评说，"作为地方政府，我获得信息、授权之后才能披露，这一点在当时很多不理解"，"后来，特别是1月20日国务院召开常务会议……要求属地负责，在这之后，我们的工作就主动多了。"

这段话传递的信息十分清楚：不是地方政府，而是中央掩盖疫情。随后，他还表示，"最后说要问责，说人民群众有意见，我们革职以谢天下，只要把疫情处理好。"

也许内地很多民众不知道，去年9月，在香港人反《逃犯条例》修订抗议运动中，在路透社透露的一段录音中，香港特首林郑月娥提到，作为服务"两个主人"的特首，她的政治空间"非常有限"。她说，"如果可以，会选择辞职"。

人们在争论，到底是谁的罪责更大，是武汉地方政府，还是中央政府？湖北省作家协会主席方方的说，"湖北官员的表现其实是中国官员平均水平的表现，并不是他们能力比其他官员更差，而是他们的运气更差。官员们历来按文件做事，一旦没有文件，他们就六神无主。这次事件如果在同一时间落在别的省里，那些官员的表现，不会比湖北的更好。"

习近平支持了方方的说法。1月28日，他在会见世界卫生组织总干事谭德塞时强调，"对于这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署。"他面带微笑，语气轻松，看不出来他为106人的死亡、数千人的感染和数亿人的困扰感到任何遗憾。对于方方批评的现象，"官场逆淘汰的恶果、空讲政治正确而不实事求是的恶果，不让人讲真话不准媒体报道真相的恶果"，习近平显然感到满意，他一再强调，要"统一领导，统一指挥"。

"绝对忠诚"导致灾难怎么办？

主流民意没有跟上"新型官状病毒"变异的速度。"六四"之后的江泽民和胡锦涛政府，面临"与国际接轨"的压力，希望表现出与西方社会的内在一致性。中共希望人们相信，中国没有选票，但是官方同样重视民意；司法机关要听从党的指挥，但是党重视法治；媒体要充当党的喉舌，但是党也需要舆论监督；没有民选总统，但是中央有互相制约的集体领导；没有民主决策机制，但是方便"集中力量办大事"。

习近平上台之后，政策导向变成了"世界与中国接轨"。各种以"世界"命名的大会在中国召开，即便在只有外国人才能看到的社交媒体上，也不允许"伤害中国人民的感情"。天灾人祸必然还会发生，但是为了民意查办官员的时代已经过去了。

专栏作者长平

"忠诚不绝对，就是绝对不忠诚。"这是选拔官员的基本原则。"绝对忠诚"导致灾难怎么办？习近平表现出目空一切的"大无畏精神"：别怕，有我在这里兜底！人权律师可以抓捕，异议人士可以坐牢，藏人可以随他自焚，维吾尔人可以关押百万，民意算什么？只要习大大出门走两步，表现出一点点亲民的作风，黎民百姓就会痛哭流涕。事到如今，他还没有感觉到有此必要。查办官员？那倒是习大大的一大喜好，但唯一的理由是调整权力布局。

此次新型冠状病毒的传播清楚地证明，很多中国人引以为傲的专制体制"集中力量办大事"，正是导致世界性灾难的原因。但是，如果方方是在借罪恶体制为地方官员的罪责辩解，那么只能说明她作为党领导下的湖北省作家协会的主席十分称职了。专制体制是个人作恶的保护伞，但是并非他们的遮羞布和免死牌。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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