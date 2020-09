长平观察：为“习大大”出征的花木兰

(德国之声中文网)好莱坞一向有关怀弱势、反抗强权的传统,正直、勇敢而又伶牙俐齿、影响巨大的明星们,不仅无情地嘲笑本国总统,声援黑人抗议运动,而且长途跋涉探访非洲难民,大胆揭露全球人道灾难。这方面的明星和影片,都可以列出一个长长的名单。因此,当百万维吾尔人在新疆被关进"再教育营",当香港发生可歌可泣的民主运动,人们有理由期待来自好莱坞的声音与行动。

好莱坞果真没有闲着。不过,在中国,他们不再为人权律师、异议人士和香港人的抗争以及西藏人、维吾尔人和蒙古人的苦难发声,而是忙着和这个强权政府合作,按照他们的意志构思剧本和删改影片,编导和演员们奴颜媚骨,惟命是从,成为中国大外宣的一部分。自从1997年出品的《西藏七年》(Seven Years in Tibet)之后,好莱坞再也没有拍摄任何让中国政府不高兴的作品。

好莱坞最新一部与中国政府合作的大片是迪斯尼公司的《花木兰》。

"孝":中国父权梦的关键词

首先引起关注的是主演刘亦菲曾在社交媒体转发支持香港警察镇压抗议运动的文章以及话题标签"#我也支持香港警察"(#IAlsoSupportTheHongKongPolice)。另一位主演、经常在电影中塑造和警察英勇对打的英雄的甄子丹也曾以"祝贺香港回归祖国"来表达对中共强权的认同。香港活动人士黄之锋呼吁信仰人权、爱好自由的人们抵制该片,"抵制木兰"(#boycottMulan)成为社交媒体热门标签。

接下来,人们发现,《花木兰》剧组前往新疆拍摄了当地风光。在片尾的致谢名单中,迪斯尼向中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部(Publicity Department of CPC Xinjiang Uygher Autonomous Region Committee)及吐鲁番市公安局(Publicity Department and Bureau of Public Security for the city of Turpan)致谢。

毫无疑问,迪斯尼致谢的这两个机构,是中共对新疆的维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数民族实施文化压迫、大规模任意拘留和高科技监控的主要执行者。

与此同时,《花木兰》被指呈现了让中国政府满意的价值观和故事情节。这也不是秘密:没有相当程度的认同和信任,中共不可能允许在中国境内拍摄,何况在对外国人高度敏感的新疆地区,何况是曾经因讲述达赖喇嘛的故事而得罪中共的迪斯尼,何况还要和宣传机构和执法机构合作!有网友截图展示剧中花木兰剑柄镌刻的"孝"字,正是习近平建立中国父权梦的关键词。

至于花木兰冲破性别禁锢替父从军,一方面迪斯尼收割女权主义运动成果,讨好西方观众;一方面它用来满足中国政府需要,正如在抓捕"女权五姐妹"的2015年,习近平登上联合国舞台主持全球妇女峰会一样,把妇女权利包装成中国梦的饰品。

政治归政治,市场归市场?

不要说"她只是一个演员"。既然"只是一个演员",你为什么要支持警察镇压民主运动?再说,在中国,"党政军民学,东西南北中,党是领导一切的",并不存在"只是一个演员"。

不要说你没有选择,你被迫作恶。一个好莱坞的电影公司不去新疆拍片,不会倒闭;一个好莱坞演员,不表态支持强权,不会饿死。

这不是恐惧,这是贪婪;这不是"政治归政治,市场归市场",这是用良知换金钱,这是出卖自由和尊严--包括好莱坞残存的自由和尊严。

不得罪中共的自我审查已经成为好莱坞文化的一部分。中国的电影产业就是你们的未来。

在这个过程中,迪斯尼可能在中国赚得盆满钵满,刘亦菲可能会在中国大红大紫。

是的,抵制可能并没有用,甚至适得其反,为《花木兰》带来更多的票房。

迪斯尼还可以更进一步,拍出《建国大业》、《流浪地球》这样的宣传片,中宣部会安排媒体报道,广电总局会命令电影院排在黄金时间,各单位都会组织员工观看。刘亦菲也可以登上央视高歌一曲《我和我的祖国,一刻也不能分割》,你会拥有十亿粉丝。

但是,抵制至少让人们知道,票房再高,粉丝再多,《花木兰》也是电影史上的耻辱。

这不仅仅是好莱坞的丑闻。即便好莱坞光鲜亮丽的明星和大佬们不在乎,人权组织也不应该放过迪斯尼,让它公开在新疆和中共的协议和合作,并向它发起应有的法律行动。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家,现居德国。

