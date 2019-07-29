长平观察：中国需要非暴力，更需要不合作

（德国之声中文网）表面看上去，北京四面楚歌：中美贸易战硝烟未尽，香港抗议没完没了，新疆的"再教育"集中营屡受谴责……与此同时，这几乎也是专制政权的幸福时光：大权独揽，少有挑战；媒体一律姓党，唯有歌功颂德；人权律师群体被消灭殆尽，上访者再冤也只能跪着喊；贸易战不仅没有被扼住咽喉，还大有愈战愈勇之势，而且美国总统罕见地一再称独裁者为好朋友。其结果之一就是，异议人士遭到肆无忌惮的打击。中国网络异议的先驱者黄琦，本周被判重刑12年。在前述热点新闻的烟幕弹掩护下，这起丧心病狂的人权迫害案，在国际社会没有引起足够的重视。

保守秘密和公开秘密，到底何为犯罪？

这是近年来判决刑期最长的人权迫害案。十年前，当局要严酷地惩罚刘晓波，以"煽动颠覆国家政权"罪判了11年，然后将他关押致死；如今，他们要更加严酷地惩罚黄琦，"煽动颠覆国家政权罪"的刑期都不够用了，换成了"故意泄露国家秘密罪"及"为境外非法提供国家秘密罪"，判处有期徒刑12年，剥夺政治权利4年，没收个人财产2万元--由于黄琦长期身患重疾，并屡遭酷刑，无国界记者(Reporters Without Borders)称，这12年刑期"相当于死刑"。

一个极度滥用权力的专制政权，将凡是不利于巩固集团权力或者权势家族私利的事情，都列为国家秘密。于此情景，保守秘密和公开秘密，到底何为犯罪？对外援助动辄数十数百亿美元，决策过程从来都是黑箱操作，这样的"国家秘密"难道不该泄露一下？"爱国小粉红"们口口声声"祖国领土一寸都不能少"，可是中俄边境大片领土被割让，割让条例也成了"国家秘密"，它难道不该泄露一下？在中共的历史教科书中，清朝丧权辱国，罪莫大焉，可是人家至少还能将领土条例公之于众。

跟煽动颠覆专制政权一样，揭露其统治黑幕，也是英雄壮举。只是，我们相信，如此荒唐的罪名，恐怕也是强加于黄琦的。今年56岁的黄琦，因为在"六四天网"报道法轮功遭受暴力迫害，以及揭露2008年四川地震中的校园豆腐渣校舍工程，已经先后在狱中度过了8年。这样一个公开反抗暴政的异议人士，能有什么"国家秘密"可以泄露？

正如用寻衅滋事罪来打击人权律师一样，中国法院定罪和量刑都跟法律毫无关系，而是对党的"绝对忠诚"，连儿戏都不如。如此重判黄琦，据称乃是因为他坚守正义，不肯认罪，告诉警察说酷刑折磨最后也"只能得到一具尸体"。

合作者太多，反对者太少

1998年6月4日，六四天安门镇压十周年之际，黄琦创办了这家维权网站，后来干脆直接更名为"六四天网"。敢于直接用"六四"命名的国内网站，恐怕没有第二家。"天网"来自"天网恢恢疏而不漏"，更是寓意正义不会缺席，历史终将审判。

值得一提的是，在更名为"六四天网"之前，黄琦的网站因为寻找失踪者一时符合当局宣传需要，被第一官媒《人民日报》表扬报道。黄琦没有因此投机钻营，转而为党"叼飞盘"；也没有像某些媒体那样一边对党摇尾乞怜，一边对公众义正词严，扮演"上情下达"、"里外沟通"的角色。作为六四一代，他毫不犹豫地拒绝妥协，坚持抗争。

与公开谴责中共政权的"广州三君子"（唐荆陵、袁新亭和王清营）、宁可"犯罪"也要纪念六四的"成都酒案四君子"（罗富誉、陈兵、符海陆和张雋勇）以及单枪匹马挑战极权的陈云飞一样，黄琦是真正的非暴力不合作践行者--中国需要非暴力，更需要不合作。专制政权之所以在看上去四面楚歌的环境中如鱼得水，就是因为合作者太多，反对者太少。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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