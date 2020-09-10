长平观察：中国女权，“习大大”的奥秘

（德国之声中文网）中共建党之初，妇女解放是一个响亮的口号。妇女解放的重要内容之一就是打破父权家庭的枷锁，实现"结婚离婚自由"。1921年12月，中共以上海中华女界联合会的名义创办了它的第一份妇女刊物《妇女声》，其办刊宗旨包括"帮助成年女性一切言论行为概不受父母、翁姑与夫的干涉"，以及"主张与国外妇女联合"。

1922年7月，也就是建党一周年之际，中共发布《关于妇女运动的决议》，谴责资本主义制度让妇女"不但成为资本家用以操纵劳动市价更廉贱的生产奴隶，并且负担资本主义社会组织中家庭的和母性的负担"，中共将学习苏俄"根本解除妇女家庭的奴隶地位"。

当年《妇女声》的编辑和作者王剑虹、王会悟、丁玲和王一知等女权先行者，无论如何也不会想到，中共建党一百周年之际，其"妇女工作"的主题会是"大力推进家庭家教家风建设"。

今天的中共妇女刊物《中国妇女报》正在为此主题开设专栏，连续刊载中宣部、中央文明办、全国妇联4月8日召开的推进家庭家教家风建设座谈会的发言稿。其中，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇说：建党百年之际，出版《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》，恰逢其时、意义重大……以社会主义核心价值观为统领，进一步深化"家家幸福安康工程"，在以好家风支撑起全社会好风气方面发挥更大作用。

"女性的奥秘"

当年中共对于资本主义国家妇女承担工作与家庭的双重负担的攻击并非无的放矢。家庭观念和家庭政策是妇女权利抗争的重要内容。

冷战时期，家庭观念在两个阵营呈现不同的走势。社会主义阵营实行"去家庭化"政策，鼓励妇女走出家庭，加入热火朝天的社会主义建设。

资本主义阵营普遍实行"强化家庭"政策。西德政府认为家庭稳定关系文化传承，母亲亲自育儿有利于国家未来。二战后的美国，更是掀起一场"让妇女回家"的运动。政府支持媒体发动舆论战争，描绘着最美好的中产阶级家庭生活蓝图。正是在这种背景下，贝蒂·弗里丹于1963年出版了《女性的奥秘》，揭露这种在"美好生活"中妇女所受的压制、剥削和欺骗，控诉社会文化中的"家教家风建设"如何将受过优秀教育的妇女排斥在美国主流职业社会之外，仅被当作穿着高跟鞋的生育机器。这本书成为西方社会新一轮女权主义运动的滥觞之作。

在社会主义阵营中，妇女解放沦为共产专制的斗争工具。而在资本主义社会，打破婚姻桎梏、"成年女性一切言论行为概不受父母、翁姑与夫的干涉"，以及"主张与国外妇女联合"成为实践妇女权利的基本共识。

"习大大"的奥秘

一百年前参加中共倡导的妇女运动的先行者们抨击的封建家长制和资本主义对妇女的剥削，正在今日中国满血复活。一方面，资本主义早期的劳工剥削模式和后来的消费主义文化都在中国专制制度的掩护下畅行无阻；另一方面，中共利用前者积累的血汗财富和技术来强化社会控制。父权和专制是一枚硬币的两面。

2013年 ，全世界都对"习李新政"满怀希望 的时候，有传言习近平警告中共记取前苏联教训，说"竟无一人是男儿"出来挽救苏共，我就开始留意这位领导人的女权意识淡薄，父权观念回潮。

2014年，习近平在"三八节"讲话中，不顾这是一个女性权利抗争纪念日，要求"发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用"。这一年，经习近平的亲自首肯，带有父权家长色彩的"习大大"一词开始流行。2015年央视春晚浓墨重彩地进行孝道宣传，引起舆论喧哗。

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2016年初，央视播出宣传片《孝顺怎么做》，提出"孝顺国家"的概念：" 奉养父母，这是孝的开始；忠于职守，报效国家是孝的提升，是更大的孝道"，"国家让我们干什么我们就干什么"。

2019年7月，习近平在中央和国家机关党的建设工作会议上强调："要大力加强对党忠诚教育，学习宣传先进典型，引导党员、干部见贤思齐，把对党忠诚纳入家庭家教家风建设。"《中国妇女报》随即发表社论《把对党忠诚纳入家庭家教家风建设意义重大》，称"做好家庭工作，是党中央交给妇联组织的重要任务。在实施'家家幸福安康工程'中，要把对党忠诚教育作为红线贯穿于全过程、各方面，持之以恒，久久为功，形成感恩党、心向党的浓厚家庭氛围，为民族复兴大业培养具有忠诚品格的时代新人"。

长平观察：“孝顺国家”吧，孝子贤孙们！

由此可见，近年来把妇女禁锢在家庭中的政策与法律，例如"离婚冷静期"，并非只是立法者糊涂、民政局昏聩和法官无能，而是中共长期战略的完美执行。

正如《中国妇女报》刊发的系列文章之一《带头把对党忠诚纳入家庭家教家风建设》所说：党的十八大以来，习近平总书记高度重视家庭文明建设，围绕注重家庭家教家风建设发表一系列重要论述，体现了总书记治国理政、管党治党的深远考量和以家风促作风、兴廉风的良苦用心。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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