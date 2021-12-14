长平观察：中共如何利用奥运会搞政治？

（德国之声中文网）很多人都知道，2008年我在FT中文网发表了《西藏：真相与民族主义情绪》一文，引发了一场舆论风暴，导致我在南方报业集团被撤职并最终离开中国。这场风暴掩盖了在此之前已经发生的一起“事故”，那就是针对我写的一篇关于国际社会抗议北京奥运会的评论的网络攻击。这篇文章名为《奥运会遇到抗议者并不可怕》，先在《南方都市报》随后在路透社我的评论专栏发表。在那篇短文中，我谨慎地为无国界记者(Reporters Without Borders)等国际组织抗议北京奥运会活动进行了辩护。

我写道，“一部奥运史，是世界各国人民向往和平、欢乐、交流和发展的历史，但是从另一方面说，它同时也是一部表达抗议的历史”，“新华社在报导最近这一事件时，没有采用在报导别国抗议活动中使用的‘抗议’字眼，而代之以‘捣乱’、‘闹事’、‘笑柄’等词语。其实，所有的抗议活动，在奥运会主办者看来都是捣乱和闹事，但未必是笑柄”，“有些抗议很有意义”。

2008年，“中国梦”元年

不用说，这篇报道也引来“乌有之乡”等“爱国”网站连篇累牍的攻击，我和南方报业集团被成为“汉奸卖国贼”。然而，今天回头看，人们可能首先发出的感慨是：“这样的文章你也敢写？也能在国内报纸发表出来？！”

2008年，在无国界记者组织的新闻自由指数中，中国在173个国家中排名第167。到了2021年，中国在180个国家中排名第177。在现实的言论空间，中国人的感受比数字更加糟糕。这种倒退发生的背景是在中国政府信誓旦旦承诺通过奥运会提升新闻自由等人权状况。

主流舆论把当下中国人权状况的倒退归因于习近平的个人观念和作风。我一向认为，习近平可能是一个“总加速师”，但是他只是沿着既定的方向飙车，而不是人们通常认为的倒车。这种方向从中共“六四”镇压没有受到应有的惩罚就确定了，但是2008年是一个关键的节点，我称之为“中国梦元年”："那之前，中国政府在国际上一直韬光养晦，在国内或明或暗地向老百姓承诺，一切需要时间。言下之意是民主会有的，人权也会有的。从北京奥运开始，调子一下子变了：我们不需要学习西方，我们的体制更好。08年之前，特别流行这样的词：走向世界，与国际接轨。08年之后，这些词从官媒中消失了：我们不需要了，是世界走向我们，是国际与我们接轨。"

“体育运动政治中立”原则的虚伪性

早在2001年2月，北京申办2008年奥运会尚未有最终结果，《华盛顿邮报》发表了一篇报道《中国利用人权问题来促进申奥成功》。作者潘公凯（Philip P. Pan）写道：7年前，当北京申奥因人权问题而受阻时，中国领导人愤慨地谴责批评者将体育和政治混为一谈。但是今天，面对2008年夏季奥运会申办评估时，中国领导人却打出了人权牌，称奥运会能促进民主和人权。

这是一个有意思的问题：如果是以人权问题抵制奥运会，是将体育政治化，违背了《奥林匹克宪章》确立的“政治中立”原则，那么一个政府宣传借助奥运会来提升民主和人权，国际奥委会会说“不，请不要将体育政治化”吗？这也说明了“政治中立”原则的虚伪性和不可操作性。

2001年7月，北京奥申委在向国际奥委会全会作陈述的时候也曾讲过，北京举办奥运会将极大地促进中国人权事业的发展。到了2007年，北京市副市长、北京奥组委执行副主席刘敬民在记者会上再次强调，奥运会筹备工作有力地促进了民主和人权事业的发展。

中共堂而皇之地将体育政治化，利用举办奥运会来提升政权合法性。事实上，它反其道而行之，以举办奥运会为名打压异议人士，驱赶外地民工，收紧言论自由。美国奥运会研究学者、俄勒冈州太平洋大学(Pacific University)教授博伊考夫(Jules Boykoff)其著作《权力游戏：奥运会的政治史》中盘点道：就在那一年，中共抓捕了人权活动家刘晓波；就在那一年， 中共安装了高达60亿美元的摄像监控系统；就在那一年，中共奥运官员与思科、戴尔、霍尼韦尔、惠普和IBM等私营信息系统公司建立了牢固的关系；就在那一年，中宣部对国内外宣传进行了严格控制和精心部署，所有的正常抗议运动都被污名为“捣乱”、“闹事”和“别有用心”。

受到国际奥委会支持的中国政府的体育权力游戏，说到底就是自己可以肆无忌惮地将体育的政治功能最大化，却不允许批评者和反对者有为公平正义呼吁的丝毫空间。2008年北京夏季奥运会如此，2022年北京冬季奥运会尤甚。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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