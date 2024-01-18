 长平观察：中共会宣布放弃统一台湾吗？ | 评论分析 | DW | 18.01.2024

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评论分析

长平观察：中共会宣布放弃统一台湾吗？

金正恩宣布朝鲜放弃与韩国和平统一，视韩国为“外国”和“最敌对国家”。中共会宣布放弃统一台湾吗？时事评论作家长平认为，“祖国统一、领土完整”并不是中共的“核心利益”。

长平：毛泽东曾完全赞成“台湾独立”

长平：毛泽东曾完全赞成“台湾独立”

（德国之声中文网）假如中共当局只有两个选择：第一，实行普选民主，统一台湾；第二，继续一党专制，台湾独立。他们会毫不犹豫地做出第二种选择。
中共的长期宣传让外界产生两个重大的误解。第一个误解就是真的以为“祖国统一、领土完整”是中共的“核心利益”。

其实，中共唯一的核心利益就是维护政权。为了这个目标，无论六十年代的中缅领土谈判、中印边境战争，七十年的中越边境战争，还是九十年代的中俄领土协议，土地都不是核心问题，中共甚至放弃了总面积远远超过台湾的中缅和中俄争议领土。对于与日本发生主权争端的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛），也曾长时间处于放弃状态。

台湾主权更是一个典型的例子。从上世纪二十年代开始，中共为了夺取政权，多次支持台湾独立。中共支持的台湾共产党，曾明确喊出“台湾人民独立万岁”、“建立台湾共和国”等口号。毛泽东本人也多次表示支持台湾独立，例如，1947年台湾爆发“二二八事件”之后，毛泽东在延安发表讲话：“我们中国共产党所领导的武装部队，完全支援台湾人民反对蒋介石和国民党的斗争。我们赞成台湾独立，我们赞成台湾自己成立一个自己所要求的国家。”

第二个误解，就是以为“大一统”是根植于中国文化的顽固观念，即便中共要放弃统一台湾，中国人民也不会答应，甚至会因此起义推翻中共统治。

大多数中国人固然被深度洗脑，以为“解放台湾”是神圣的事业，其中很多人对武力攻台有“圣战”的情绪。但是，我们也必须随时意识到，中国的主流媒体几乎都是党媒，社交媒体也被严格操控。在被神圣化的主权问题上，没有任何媒体被允许说出违背当局意愿的意见。

我们可以设想，假如台独议题没有来自国家暴力支持的危险（禁言、警察约谈、拘押和判刑等），即便遭到舆论围攻，也一定有中国自媒体愿意讨论，而且一定会有各种不同的观点，包括支持台湾独立，或者拒绝为攻打台湾当炮灰。

再说，即便大多数人反对，中共在感受到压力的同时，也未必会尊重民意。1989年的六四民主运动，无疑得到了全国大多数人的支持，但这并不妨碍中共当局进行暴力镇压。

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朝鲜放弃“统一祖国”大业

更重要的是，专制者相信在完全掌控和任意使用国家暴力的前提下，操控舆论易如反掌。

假如中共谈成了获得香港主权进行社会主义改造，民间有人主张“一国两制”，那么他一定是民族罪人；假如中共当局决定尽快解决台湾问题，民间有人说不用着急，可以一百年之后再谈，那么他一定十恶不赦。然而，这些话由邓小平、毛泽东说出来，就成为英明决策了。1975年毛泽东见尼克松、基辛格时，说台湾问题可以一百年之后再说，不用着急，不就一千万人的一个岛子吗？

同样的道理，在一周之前，假如有朝鲜人说应该放弃与韩国和平统一，朝韩根本不是同一个民族，韩国属于外国，旁观者都会认为他或者她太激进了，挑战了金家王朝的底线和“核心利益”。可能也会有批评家认为，即便伟大领袖金正恩想要放弃统一大业，也无法对人民交代，因为当局几十年的宣传已经深入人心，“祖国统一“成为了神圣的观念。

很多时候，专制者比外人更了解自己的臣民——或者说懂得如何操控他们。两天前（1月16日），金正恩在“最高人民会议“上宣布，朝鲜放弃把和平统一作为主要政策目标，不再将韩国视为“和解与统一的对象”。他还下令修改朝鲜宪法和宣传方针，删除“和平统一”、“三千里锦绣河山”，或将韩国人称为“同胞”等说法，向朝鲜人民灌输韩国是“外国”和“最敌对国家”的观念。

朝鲜官媒称，为贯彻金正恩的新政策，朝鲜议会废除了所有负责促进与韩国交流的政府机构，关闭了促进半岛统一的广播电台和宣传网站。金正恩还下令拆除位于平壤南部关口的"祖国统一三大宪章纪念塔"，从朝鲜民族历史中彻底摒弃"统一、和解、同族"概念。

金正恩感受到来自人民的压力了吗？人民会起来推翻他这个放弃统一大业的政权吗？事实上，如果他愿意，人民随时可以对他三呼万岁，称颂他的高瞻远瞩，英明决策，正如“一国两制”在中国舆论中被吹嘘成邓小平的天才构想一样。

禁止中国人说“台湾同胞”？

就跟上周的朝鲜人一样，今天的中国人也难以想象中共当局可能宣布放弃统一台湾，撤销国台办、中央台办和各省市台办，禁止中国人说“祖国宝岛台湾”、“台湾同胞”，推倒厦门“一国两制统一中国”标语牌，向中国人灌输台湾是“外国”和“最敌对国家”的观念。

说到这里，“台独分子”们会不会睡着了都会笑醒？遗憾的是，目前这样的事情还不会发生。就跟1947年毛泽东支持台湾独立符合中共利益一样，目前反对台湾独立对他们更有好处。

这不是因为他们心目中怀有“统一祖国“的神圣信念，也不是因为人民的”大一统“观念给他们带来巨大的压力，甚至也不是害怕失去了这个战略要冲国家安全受到威胁——台湾和美国要有能力威胁中国的国家安全，现在岂不正当其时？——而是因为存在这样一个外部敌人，对维护政权大有好处。

外部敌人可以促进内部团结，美国和日本一直被利用来扮演这个角色，但是被宣传为“中华民族不肖子孙”的“台独分子”更是功莫大焉。而且，反对台独还可以用来建设军队，忽悠连任，以及幻想未来“统一祖国”成为民族英雄。

再说，正如朝鲜这个政策改变对韩国来说祸福未知，中共宣布放弃统一台湾也未必都是利好。

可以说，“维持（事实台独的）现状”是对台湾民进党和中共是双赢局面。反倒是马英九“民主统一中国”构想较真起来，更有可能触动中共的“核心利益”——维护一党专制。不过，中共知道他没有较真。正如他所说，习近平是不是独裁者并不重要

台灣前總統馬英九專訪

东德也曾放弃“统一祖国”大业

专制国家放弃“统一祖国”大业，朝鲜并不是头一个。德意志民主共和国（东德）也曾经信誓旦旦要统一德国。1949年颁布的宪法第一章第1条规定：“德国是由德国各州组建的一个不可分割的共和国。”1968年修订为：“德意志民主共和国是一个德意志民族的社会主义国家……”

到了1974年，东德政府决定放弃民族认同理念，不再把东德视为整个德意志国家的一部分，而是要跟苏联靠得更近，于是宪法第一章第1条规定被修订为：“德意志民主共和国是一个工农社会主义国家……”
放弃统一并不意味着不能统一。十五年之后，柏林墙倒塌。次年（1990年），共产专制的东德并入议会民主制的西德，完成了国家统一。

也就是说，无论是中共宣传的“祖国的主权与领土完整神圣不可侵犯”，还是金正恩宣布的放弃统一、视韩国为“外国”和“最敌对国家”，都未必是最终方案。历史往往会让专制者狠狠地刮自己的耳光。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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