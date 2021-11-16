长平观察：中共三份历史决议的一致性

西方主流舆论聚焦于中国第三份历史决议与前两份的差异。时评人长平认为，这三份历史决议在出台动机、论述方法和核心内容方面都具有内在的前后一致性。
（德国之声中文网）中共第三份历史决议--2021年11月中共十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》--于本周发表后，毫不意外地得到各方的深入解读。但是，正如历史研究者常犯的错误一样，人们拿着放大镜在历史文本中所查找到的内容，往往是六经注我，印证心中早已设定的结论。对于这份历史决议，西方主流媒体发表的分析，几乎无一例外地，是在证明它与中共前两份历史决议--1945年4月中共六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》和1981年6月中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》--的差异，尤其认为与第二份历史决议迥然不同，是在开历史的倒车。
自从习近平政权大张旗鼓地反对西方宪政民主、迫害中国人权律师和异议人士，尤其是2018年4月修改宪法为终身掌权铺路以来，认为他与邓小平改革开放路线背道而驰的论述已经让人耳熟能详。但是，所有舆论如此一致地解读这份中共文件，仍然让我感到惊讶。
在此之前，有人担心这份历史决议会为"文革"翻案，也有人期待它会对"六四"屠杀有不同的结论。事实上，这样的改变并没有发生。"文革"仍然是"毛泽东同志""发动和领导，……林彪、江青两个反革命集团利用"的 "十年内乱"和 "灾难"。"六四"仍然是"国际上反共反社会主义的敌对势力的支持和煽动，国际大气候和国内小气候导致"的，需要旗帜鲜明反对的"动乱"。但是，这并不妨碍人们从三万多字的文本中查找不同点。
初看上去，第三份历史决议的确不大一样。其中，最大的区别是，前两份决议花了很大的篇幅总结中共的"失误"和"教训"，这一份决议主要都是在总结成就，自我吹嘘。但是，这只是表面现象。前两份决议都是在总结别人（前任）的错误，吹嘘自己的成就。第一份决议批判1927年国共分裂后的中共三次"左倾"错误，分别由陈独秀、李立三、陈绍禹（王明）和秦邦宪（博古）承担，目的是确立 "党在奋斗的过程中产生了自己的领袖毛泽东同志"。第二份决议如法炮制，批判了毛泽东和他可能的权力继承者"四人帮"的严重错误，认为他们给中国带来了深重的灾难，目的是确立邓小平的实质领导地位。吊诡的是，很多人指出第三份决议对邓小平改革开放路线的否定，目的是塑造习近平的崇高形象，来证明它与前两份的不同。如果真是如此，岂不更是证明它们在方法上完全一致吗？
在我看来，这三份历史决议在出台动机、论述方法和核心内容方面都完全一致。甚至文本形式上都大同小异。三份文件的字数分别为2.7万、3.4万和3.7万。考虑到后者论述的历史更长，内容更多，仅仅多出三千字，并不像人们所说的那样比前两者更加肆无忌惮。不用说，第三份决议肉麻到让读者难堪地吹嘘了当代领袖的伟岸英姿。但是，如同我们已经知道的那样，第一份决议对毛泽东形象的夸张赞美，自然是一点也不逊色。相比之下，第二份决议在直接个人崇拜方面有所收敛，但是吹嘘起"十一届三中全会以来我党"的伟大成就也毫不吝啬言辞。事实上，谁都知道"十一届三中全会以来我党"指的就是邓小平控制的政权。和历史上任何独裁者一样，邓小平在其权力控制期间，"崇高威望"一点也没有少享受。甚至让坦克开上天安门广场屠杀和平抗议的学生和民众之后，他仍然"受到人民的爱戴"。所谓"不搞个人崇拜"，不过是一种政治话术而已。
这三份决议的出台动机，都是当前领导人在血腥的权力斗争告一段落之后，重新打扮历史，利用党史决议文件的形式，给自己的权斗成绩做一个总结，以便走向更加稳固的专制统治。
三份决议的核心内容，都是维护中共政权，在不同的历史时期延续其统治。它们具有内在的前后一致性。第二份决议给予第一份决议充分的肯定："一九四五年党的六届七中全会所一致通过的《关于若干历史问题的决议》，曾经统一了全党的认识，加强了全党的团结，促进了人民革命事业的迅猛前进和伟大胜利。"同样地，第三份决议给予前两份决议充分的肯定："一九四五年党的六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》、一九八一年党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，实事求是总结党的重大历史事件和重要经验教训，在重大历史关头统一了全党思想和行动，对推进党和人民事业发挥了重要引领作用，其基本论述和结论至今仍然适用。"
和很多论者的观点不同，我从来不认为习近平是中共历史上的异类。他是在毛泽东时代成长起来，在邓小平时代经受历练的典型中共官员。习近平的"中国梦"是邓小平"一个中心（以经济建设为中心）"和"两个基本点（坚持四项基本原则，坚持改革开放）"的自然发展结果。正如赵紫阳在回忆录中指出的那样，邓小平从来就没有考虑过真正的政治体制改革，血腥镇压"六四"民主运动并非被人误导。正是邓小平为中国设定的发展模式，导致了今天官员滥权、腐败丛生、法治倒退的政治现实。也正是天安门屠杀闯关成功，让中共自信再大的罪恶也无人可以奈何之。
延申阅读：长平观察：习近平在倒车还是飙车？
习近平拒绝宪政民主的全部理由，不过就是"中国要有自己的模式"--而这正是邓小平反复说过的原话。因此，第三份历史决议虽然需要淡化别人凸显自己，但是并没有动机要去否定邓小平。跟前两份决议一样，它也是有所否定的，那就是前两任"管党治党一度宽松软带来党内消极腐败现象蔓延、政治生态出现严重问题，党群干群关系受到损害，党的创造力、凝聚力、战斗力受到削弱，党治国理政面临重大考验"。跟前两份决议的一样，这样做的目的是塑造当前领袖无限光辉的形象。因此，紧接着，它就进入了高潮阶段："习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，统筹国内国际两个大局，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想……"
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德国汉学家Daniel Leese认为，第三份历史决议是一份比前两份决议在更大程度上，将现状合法化的文件，并且确立了习近平作为党中央核心的作用。除了为了应对复杂的现状，也为未来几年提供一个可管理的 "预期视野"。
16日拜习会后，中共发布第三份历史决议全文，3万6千多字的内容，大部份不出专家所料，将习近平推至权力最高峰，但台湾政治大学东亚所所长王信贤分析，公布时间、部份细节脉络，以及台湾部份都有重要的时代意义。
最新出炉的中共第三份历史决议试图将习近平包装为全知全能的完美领袖。但是，维也纳大学的汉学教授魏格林认为，个人崇拜违背了中国的传统治国理念，中国民众更期望的是一种懂得自我克制的治国方式。
中共六中全会闭幕後，众所瞩目的第三份《历史决议》尚未出炉，记者会上，中共高层解读《决议》内容时，只聚焦在习近平一人，强调他在共产党的核心地位，更高举中国式民主大旗。