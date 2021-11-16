长平观察：中共三份历史决议的一致性

（德国之声中文网）中共第三份历史决议--2021年11月中共十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》--于本周发表后，毫不意外地得到各方的深入解读。但是，正如历史研究者常犯的错误一样，人们拿着放大镜在历史文本中所查找到的内容，往往是六经注我，印证心中早已设定的结论。对于这份历史决议，西方主流媒体发表的分析，几乎无一例外地，是在证明它与中共前两份历史决议--1945年4月中共六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》和1981年6月中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》--的差异，尤其认为与第二份历史决议迥然不同，是在开历史的倒车。

自从习近平政权大张旗鼓地反对西方宪政民主、迫害中国人权律师和异议人士，尤其是2018年4月修改宪法为终身掌权铺路以来，认为他与邓小平改革开放路线背道而驰的论述已经让人耳熟能详。但是，所有舆论如此一致地解读这份中共文件，仍然让我感到惊讶。

"文革"和"六四"的定性没有改变

在此之前，有人担心这份历史决议会为"文革"翻案，也有人期待它会对"六四"屠杀有不同的结论。事实上，这样的改变并没有发生。"文革"仍然是"毛泽东同志""发动和领导，……林彪、江青两个反革命集团利用"的 "十年内乱"和 "灾难"。"六四"仍然是"国际上反共反社会主义的敌对势力的支持和煽动，国际大气候和国内小气候导致"的，需要旗帜鲜明反对的"动乱"。但是，这并不妨碍人们从三万多字的文本中查找不同点。

初看上去，第三份历史决议的确不大一样。其中，最大的区别是，前两份决议花了很大的篇幅总结中共的"失误"和"教训"，这一份决议主要都是在总结成就，自我吹嘘。但是，这只是表面现象。前两份决议都是在总结别人（前任）的错误，吹嘘自己的成就。第一份决议批判1927年国共分裂后的中共三次"左倾"错误，分别由陈独秀、李立三、陈绍禹（王明）和秦邦宪（博古）承担，目的是确立 "党在奋斗的过程中产生了自己的领袖毛泽东同志"。第二份决议如法炮制，批判了毛泽东和他可能的权力继承者"四人帮"的严重错误，认为他们给中国带来了深重的灾难，目的是确立邓小平的实质领导地位。吊诡的是，很多人指出第三份决议对邓小平改革开放路线的否定，目的是塑造习近平的崇高形象，来证明它与前两份的不同。如果真是如此，岂不更是证明它们在方法上完全一致吗？

三份历史决议具有内在的前后一致性

在我看来，这三份历史决议在出台动机、论述方法和核心内容方面都完全一致。甚至文本形式上都大同小异。三份文件的字数分别为2.7万、3.4万和3.7万。考虑到后者论述的历史更长，内容更多，仅仅多出三千字，并不像人们所说的那样比前两者更加肆无忌惮。不用说，第三份决议肉麻到让读者难堪地吹嘘了当代领袖的伟岸英姿。但是，如同我们已经知道的那样，第一份决议对毛泽东形象的夸张赞美，自然是一点也不逊色。相比之下，第二份决议在直接个人崇拜方面有所收敛，但是吹嘘起"十一届三中全会以来我党"的伟大成就也毫不吝啬言辞。事实上，谁都知道"十一届三中全会以来我党"指的就是邓小平控制的政权。和历史上任何独裁者一样，邓小平在其权力控制期间，"崇高威望"一点也没有少享受。甚至让坦克开上天安门广场屠杀和平抗议的学生和民众之后，他仍然"受到人民的爱戴"。所谓"不搞个人崇拜"，不过是一种政治话术而已。

这三份决议的出台动机，都是当前领导人在血腥的权力斗争告一段落之后，重新打扮历史，利用党史决议文件的形式，给自己的权斗成绩做一个总结，以便走向更加稳固的专制统治。

三份决议的核心内容，都是维护中共政权，在不同的历史时期延续其统治。它们具有内在的前后一致性。第二份决议给予第一份决议充分的肯定："一九四五年党的六届七中全会所一致通过的《关于若干历史问题的决议》，曾经统一了全党的认识，加强了全党的团结，促进了人民革命事业的迅猛前进和伟大胜利。"同样地，第三份决议给予前两份决议充分的肯定："一九四五年党的六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》、一九八一年党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，实事求是总结党的重大历史事件和重要经验教训，在重大历史关头统一了全党思想和行动，对推进党和人民事业发挥了重要引领作用，其基本论述和结论至今仍然适用。"

习近平的权力是邓小平发展模式的自然结果

和很多论者的观点不同，我从来不认为习近平是中共历史上的异类。他是在毛泽东时代成长起来，在邓小平时代经受历练的典型中共官员。习近平的"中国梦"是邓小平"一个中心（以经济建设为中心）"和"两个基本点（坚持四项基本原则，坚持改革开放）"的自然发展结果。正如赵紫阳在回忆录中指出的那样，邓小平从来就没有考虑过真正的政治体制改革，血腥镇压"六四"民主运动并非被人误导。正是邓小平为中国设定的发展模式，导致了今天官员滥权、腐败丛生、法治倒退的政治现实。也正是天安门屠杀闯关成功，让中共自信再大的罪恶也无人可以奈何之。

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习近平拒绝宪政民主的全部理由，不过就是"中国要有自己的模式"--而这正是邓小平反复说过的原话。因此，第三份历史决议虽然需要淡化别人凸显自己，但是并没有动机要去否定邓小平。跟前两份决议一样，它也是有所否定的，那就是前两任"管党治党一度宽松软带来党内消极腐败现象蔓延、政治生态出现严重问题，党群干群关系受到损害，党的创造力、凝聚力、战斗力受到削弱，党治国理政面临重大考验"。跟前两份决议的一样，这样做的目的是塑造当前领袖无限光辉的形象。因此，紧接着，它就进入了高潮阶段："习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，统筹国内国际两个大局，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想……"

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