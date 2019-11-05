 长平观察：“中中，你认错人了” | 时事评论 | DW | 09.11.2019

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时事评论

长平观察：“中中，你认错人了”

中国央视主播喊“湾湾，回家吧”，引发台湾主播和网民讥讽回应。时评人长平认为，实质欺凌而假装亲热，宣传效果适得其反。

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge (picture-alliance/EPA/R. B. Tongo)

（德国之声中文网）作家Taiye Selasi在英国出生，在美国长大，母亲和父亲分别来自尼日利亚和加纳。请问Taiye Selasi是哪个国家的人呢？Taiye Selasi在她的TED TALK中回答说：哪个国家都不是。人不是来自抽象的概念--主权国家，而是来自他/她生活的地方。因此，她不是美国人，而是纽约人。进一步地说，她认为不应该问是哪个国家的人，而是应该问生活在什么地方。

没有美国人会觉得Taiye Selasi是叛国贼或者分裂主义者。但是，这在中国有点行不通。假如有人--尤其是知名人士公开说：我是四川人，不是中国人；我是香港人，不是中国人；我是西藏人，不是中国人……那就会被认为大逆不道，罪该万死。当然，假如党说没有问题，那就没有问题。比如曾经也属于清朝，随后被迫割让，并曾长期存在主权争议的海参威（符拉迪沃斯托克）的居民怎样说，大家并不关心。

1949年之前，"中国人"这个字的含义有所不同。没错，它是在召唤民族团结和家国尊严。但是，当一个广东说"我是中国人"的时候，并不意味着谴责一个四川人想要独立的念头。"爱国"的含义，既有反对外国强权的侵略，也有反抗统治者的独裁和腐败。汪精卫策划刺杀摄政王是爱国，中共在外国势力（苏俄）扶持下建立了一个国中之国，而且赤裸裸地叫它"中华苏维埃共和国"，那也叫爱国。所有反对国民党政府的游行示威，都属于爱国运动。

Chinesischer Journalist Chang Ping (Imago/epd)

本文作者、时事评论作家长平

中共执政以后，经过长期而精细的宣传，"爱国"已经等同于"爱党"，"我是中国人"意味着"不准批评中共"。与此同时，台湾发生民主转型，香港实现主权移交，当地人的政治身份成为敏感话题。主体意识的寻找与建立，成为反抗中共压迫和管制的一部分。以身份认同为主题的民意调查，也成为评估反抗运动的重要指标。

"中中"、"湾湾"和"香香"

中共信奉"大棒加胡萝卜"政策，一方面表示绝不承诺放弃武力，用导弹和军演威胁台湾，通过金钱收买让台湾的邦交国减少，另一方面自称"祖国大家庭"，要给"台湾同胞"送温暖。上周北京推出26条惠台措施，即《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，包括："为台湾企业提供同等待遇"和"为台湾同胞提供同等待遇"各13条措施。

中国央视主播海霞在节目中说，"台湾的命运与祖国相连。湾湾，回家吧。"中共宣传努力与时俱进，推出《主播说联播》等口语化节目。跟《新闻联播》的刻板正经不同，这些新的节目让宣传面孔更加"亲民"，大量使用网络的幽默调侃语言， 被认为"接地气"。

幽默并不仅仅来自语言风格。一个强权政治的宣传机器对着受欺压者说笑话，那边是幽默，而是流氓。在受欺压者看来，央视呈现这种流氓嘴脸，比刻板正经更加令人厌恶。

DW.COM

有评论认为，蔡英文对香港“反送中”运动因势利导，但是国民党却乱了方寸。还有观点指出，中共的权力运作一直是黑箱作业，铁幕后的决策过程往往就是权力斗争的过程，今次的四中全会也不例外。 (03.11.2019)

中国大陆11月4日宣布对台26条措施，涉及"为台湾企业”以及"为台湾同胞“提供”同等待遇“的措施。台湾总统府发言人表示，这实际上是”一国两制台湾方案“的行动方案，分化台湾社会，扰乱台湾人心。在香港持续动荡之际，大陆推出新的对台措施用意几何，会有何“成效”？台湾政界和学者对此做出解读。 (04.11.2019)

北京本周宣布了26条惠台措施，台湾总统蔡英文将其形容为"糖衣毒药"，国民党总统候选人韩国瑜则抱以"乐观其成"的态度。而央视主播喊话"湾湾，回家吧"也引起了许多台湾网民的不满。 (06.11.2019)

台湾主播陈凝观今于直播中以同样的口吻反讽回应说，"湾湾不回家"、"西西跟新新都被监控， 然后香香被家暴"，引发网友热烈反响。陈凝观还说，"而且湾湾不喜欢爬墙，湾湾喜欢有网路自由，谁要跟你回家？没有网路自由要爬墙啊？莫名其妙。"更重要的是，"湾湾不是中中，湾湾是湾湾"、"中中是中中，香香是香香"。

被欺压者幽默反讽，这是一种勇敢。事实上，西藏、新疆的情形，远远大于"被监控"。实质欺凌而假装亲热，效果会使怎样呢？面对央视主播的亲昵，台湾网民说，"中中，你认错人了。"

有多少台湾青少年认为自己是"中国人"？

让我们来看看民意吧。香港大学民意研究计划小组发布的最新民调显示，截至本月初，自称为"广义香港人"的比率上升到76.4%，自称为"广义中国人"的比率下降到23.2%。

台湾媒体委托台湾政治大学选举研究中心进行青少年认同调查，上月公布结果显示，在受访的2223多名高中职学生中，有40.3%的受访者希望"维持现状，以后走向独立"， 希望"维持现状，以后走向统一"的人只占3.7%，"尽快统一"者则只有0.9%。78.7%的受访者认为自己是"台湾人"，远高于"中国人"（0.8%）与"两者皆是"（20.1%）的选项。

一位研究者对我说，这些调查中显示的认同中国的部分，很大程度上来自中共的恐吓，担心"独立"会导致武力侵犯或者镇压。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

 

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