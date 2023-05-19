 长平观察：两条感觉受到侮辱的野狗 | 评论分析 | DW | 25.05.2023

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评论分析

长平观察：两条感觉受到侮辱的野狗

中国对脱口秀等喜剧艺术的打压仍在继续。假如“笑果文化”事件中两条野狗能够开口说话，它们将会说些什么？时评作家长平为此虚拟了一份谈话记录。

假如“笑果文化”事件中两条野狗能够开口说话，它将会说些什么？时评作家长平为此虚拟了这份谈话记录（资料图片）

假如“笑果文化”事件中两条野狗能够开口说话，它将会说些什么？时评作家长平为此虚拟了这份谈话记录（资料图片）

（德国之声中文网）主持狗：欢迎来到狗国谈话节目《狗眼看人低》。我是主持狗旺旺。今天我们请来的嘉宾是两位一夜之间爆红的野狗，他们现在的网名叫“作作”和“能能”。有请能能女士和作作先生！

能能：大家好，我是侮辱了“人民子弟兵”的野狗能能。

作作：大家好，我是侮辱了“人民子弟兵”的野狗作作。

作作和能能：我们的口号是——“作风优良，能打胜仗！”

（观众席上汪声一片）

主持狗：首先我想请问二位，一夜之间成为世界名犬，是什么感受？

作作：我们的感受，不知道该不该说？

主持狗：说吧，任何狗都有汪汪的自由。

能能：我们感觉受到了侮辱。

（观众席上汪声一片）

主持狗：等等！（朝向观众席）请问有来自中国的狗吗？中国！好国家！好国家！（做了个无可奈何的表情）。华为手机什么外语都能监听吗？早就能监听狗语了？好吧。习主席万岁！习主席万岁！有没有来自台湾的狗？不是一个真正的国家！我希望有一天你能回到祖国母亲的怀抱。一个中国！一起做蛋炒饭！

作作：一起做蛋炒饭？我看你是嫉妒我们上热搜吧？你这是严重“辱华”好吗？

主持狗：蛋炒饭怎么了？

作作：不知道黄瑾瑜先生（Nigel NG，又名Uncle Roger，长期生活在英国的马来西亚喜剧演员）是否知道，他靠嘲笑蛋炒饭成为网红，从一开始就是“辱我中华，虽远必诛”的对象了。他不知道中国网民中间有个“蛋炒饭节”吗？他不知道“蛋炒饭”在中国是敏感词吗？

主持狗：对哦，你这一说我想起来了，11月25日，那是中国的“感恩节”。 

能能：作为一条狗，我反对嘲笑死者。但是，我也特别能理解中国网民的“感恩”，因为他们看到朝鲜世袭制的可怕后果。

主持狗：Haiya! Uncle Roger的背后肯定有一个规模庞大的境外反华势力，他们的目的是在中国发动一场颜色革命。小粉红加油！

作作：中国是个好国家，好国家！我们很多在中国的朋友，狗屋外面都有很多景观。

主持狗：不错不错，狗都住景观房。

作作：是啊，很多警官，张警官、李警官、王警官……

主持狗：警官们辛苦了！辛苦了！还是聊回你们吧，你们为什么感觉受到了侮辱？

作作：首先，我们觉得这里面存在身份歧视、阶层歧视和种族歧视。我们有一些在警界任职的朋友说，早就让你们报考公务员了，你们就是不听。假如你们也是警犬或军犬，“作风优良，能打胜仗”这八个字就不会被认为是讽刺，而是一种正面的描述。

本文是时评作家长平虚拟的谈话记录

本文是时评作家长平虚拟的谈话记录

主持狗：看来在中国有没有编制就是不一样。

能能：如果你能做叼盘狗，那就位极人臣、贵为国师了。

作作：中国网络曾经流行一个民谣，“CCTV是条狗，躺在党的家门口；党叫咬谁就咬谁，让咬几口咬几口。”跟“央视姓党、绝对忠诚、请您检阅”是一个意思。

能能：“不然，那赵家的狗，何以看我两眼呢？”（中国网民常用语，出自鲁迅《狂人日记》）

作作：家犬也分级别的。如果级别在厅局级以下，那只能叫“舔狗”了。

主持狗：狼也属于犬科动物，有网民称之为更野的野狗。那么你们怎么看待“战狼”这种称呼，为什么没有它没有辱华呢？

作作：这是一种伪装的野。好像中国人民志愿军，对外人说，你们看，这不是家犬，这是野狗哦——但是到底是家犬还是野狗，他们心里真的没个数吗？战狼外交官就是这样，看上去看野，但其实必须先家后野？如果真的把自己当野狼，比如卢沙野先生，那就是不懂家规了。

主持狗：这里有一篇文章，是用人话写的，我来翻译一段给大家听听——

他（笑果文化公司脱口秀演员笑果文化公司旗下的脱口秀演员李昊石，艺名House）说得很清楚，这些野狗“处于食物链的顶端”。你们想想，那些在朝鲜战场的坑道里追逐松鼠的“志愿军”，那些成年累月上访的“越战”老兵，他们处于食物链的哪里？

请问二位，这就是你们说的受到侮辱吗？

作作：这倒不是侮辱。这是同情韩战“志愿军”和“越战”老兵。这段人话说得对，他们的处境真的不能跟野狼相比。对于我们的生存状况，李昊石先生非常清楚，他不会用我们野狗的幸福生活去寒碜那些可怜的老兵的。

能能：作者说的意思是，这是移花接木，吠影吠声，罗织构陷。在中国，那些真的具有我们野狗一样的捕食能力的人，才不会在乎那些底层军人的命运，只当他们是炮灰。

中国党和国家领导人习近平在十八大后强调要建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队

中国党和国家领导人习近平在十八大后强调要建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队

主持狗：如果把你们和中国当代整体军事力量进行类比呢？

作作：这就有点侮辱狗了。别的不说，你去翻翻十八大以后军队反腐“成绩单”，就会发现从上到下烂透了。他们能跟我们比吗？对他们说“作风优良、能打胜仗”，那只是自欺欺人的勉励的话，不是事实描述。

主持狗：可是反腐之后怎样呢？

作作：您指的是谁反腐之后？从毛泽开始，邓小平、江泽民、胡锦涛谁没有大张旗鼓开展反腐运动呢？每一次反腐之后都怎样了呢？他们真的不知道问题就出在这八个字前面的那四个字“听党指挥”吗？

能能：也正是这四个字让我们感觉深受侮辱。“六四”三十四周年纪念日就要到了。当年那些“听党指挥”的军队，用坦克和机关枪屠杀手无寸铁的示威学生和民众。我们野狗什么时候像这样残忍地撕咬和平静坐的同胞了？我们是野狗，但不是疯狗！

（观众席上一片静默）

主持狗：我们这是在干涉中国内政吗？

作作：当然不是，没有人权就没有动物权利。你们忘记了中国“清零”防疫期间，有多少狗被驱赶、被毒打、被谋杀吗？
（观众席上一片静默）

主持狗：今天的访谈到此结束，谢谢能能女士和作作先生，谢谢大家！

 

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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