长平观察：专制社会为什么要管性生活？

（德国之声中文网）大连理工大学研究生学生手册中的一条规定引发热议：学习期间发生未婚性行为者，给予记过以上处分。媒体查询后发现，包括浙江大学、复旦大学、华中师范大学等若干高校都有相同规定。

这些规定让人惊诧莫名。连存在控告者的"MeeToo"案件，往往都因为难以举证致使法庭无法认定，年轻恋人之间的亲昵，怎样算性行为？由谁来主张，谁来裁决？ 成年人有没有性自主权？

在很多网民看来，这是一个笑话。其中传播较多的一个质问是：这不是跟国家提高生育率的"二胎"、"三胎"政策背道而驰吗？

这句调侃里有认真的成分，那就是控告底层官僚"犯上作乱"，违背国家的大政方针，希望高层领导明察秋毫，果断制止。

在很多人的想象中，这种话语策略安全有效，其实不然。在专制社会中，下级官员最大的本事不是抓GDP，也不是行贿受贿，甚至不是维稳，而是领会上级精神。像管制学生性生活这种小事，看上去完全是学校领导拍脑袋决定的，事实上最能反映政策走向和时代趋势。

专制者从来都是通过操控"性"来运作权力。人们比较熟悉的是福柯的论述。他在《性经验史》中说："我们大家都生活在'性'社会里，或者说是生活在'性'之中。权力机制告诫身体、生命、繁衍生命的东西、增强人种的东西注意自己的力量、控制能力或者工人使用的能力。权力向性谈论性。"

也许更好的例子是德国心理分析家威廉·赖克（Wilhelm Reich）用性经济社会学来解释希特勒在德国的兴起。他在1933年出版的《法西斯主义的群众心理》中说，"反动势力的政治文化核心是性问题"，历史上维持压迫制度的最有效的手段之一，就是通过禁欲规定，把性限制在家庭之内。法西斯主义故意利用性压抑来达到自己统治的目的，因此把自然的性活动是为颓废、淫荡、纵欲。性不能都得到自然的满足，便寻求替代性的满足，形成野蛮的攻击性。同时，性压抑产生僵化的性格，导致病态的荣誉、义务和自制的观念，方便统治者管理。

作为弗洛伊德马克思主义者，赖克的观点存在争议。但是，没有争议的是，所有专制政权都会将"摄像头"安装在老百姓的蚊帐之中。美国性教育专家凯查杜里安（Herant A. Katchadourian）在《性学观止》一书中写道： "保守主义者是专制主义绝对论者（absolutist）。它预先为人们规定了行为准则。某些性行为被视为是正确的，其余的则全是错误的；个人无权怀疑构成道德判断的基础的正确性。这种专制主义的方式依赖于颁布指导行为的特别规则。因此，保守主义倾向于法制主义。这种道德观体系完善，它们对性行为有明确的规定。"

毫无疑问，这些观点用来解释中共七十年统治，尤其是文革期间的性与政治，也是十分贴切的。

那么这样做会影响"二胎"、"三胎"政策的大政方针吗？希特勒不会这样看。纳粹上台之前，当时的德国也面临出生率下降、"炮灰"短缺的处境。纳粹认为，保守的性文化可以将女人赶回家，然后引导她们争当"英雄母亲"。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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