长平观察：与香港同在？谴责不肯下跪的人！

（德国之声中文网）有一个关于列宁的传说是这样的：1917年俄国革命的时候，苏联非常困难。列宁相信，资本主义的本性决定了，资本家会不顾一切后果地和苏联做生意。在一次演讲中，列宁满怀信心地对听众说："同志们，不要惊慌，当形势对我们不利的时候，我们只需要把绳子抛给资本家，他们自己就会往脖子上套！"一位布尔什维克大声问："好极了！可是，我们从哪儿能搞到那么多绳子呢？"列宁轻松地回答道："你放心，他们会争先恐后地为我们制造绳子的！"

洛杉矶湖人队的詹姆斯（LeBron James）在NBA遭遇中国抵制风波中的发言，让我再次想到这个故事。

在被中国封禁的推特上，美国NBA火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）上传了一张图片，其上有"Fight for freedom, Stand with Hong Kong（为自由奋斗，与香港同在）"字样。推文随后被删除，但是中国舆论发起了猛烈的攻击。很多西方人再次为一个久已存在的事实感到震惊：一个美国人在自己的国家，在绝大多数中国人看不到的地方说话，也要遭受中国政府的言论审查。

中国舆论对莫雷发起了猛烈的攻击

正如詹姆斯所说，中国政府对莫雷言论的惩罚不限于针对他个人，而是让整个NBA团队都遭遇困难。"抵制NBA"的呼声响编网络，赞助商和合作伙伴纷纷宣布与NBA切割。上周在上海和深圳参加比赛的詹姆斯也感觉到"身心遭受伤害"。

他把原因归结为莫雷发言时"不考虑别人只想到自己""带来负面的后果"，甚至称这是因为莫雷"获得错误讯息或没有了解到真实情况"的举动--绝大多数西方媒体都是支持香港民众的抗争的，我很好奇这位球星从哪里获得比莫雷看到的更正确的信息和真实情况，从而做出这样的评判？

这就好比有人在自家院子里就时事发表了一句意见，然后被一群人冲过来暴打一顿。施暴者不仅打了他，还把他的邻居的房子拆了。邻居不是一起对抗施暴者，而是谴责这个人管不住自己的嘴巴，给整个社区带来负面影响。这是中国人非常熟悉的逻辑，也是施暴者追求的效果。

"你怎么会姓赵！--你哪里配姓赵！"

美国讽刺动画系列片《南方公园》新近一集《中国乐队》揭示的情况已经足够糟糕：比被动地遭遇中国政府的审查更为不堪的现实是，很多希望跟中国发生关系的美国公司和个人都在主动地自我审查。但是，这部对中国审查的刻画非常到位、甚至对NBA的遭遇有所预言的动画片仍然没有描绘出詹姆斯等人的形象：他们会谴责那些不肯在中国政府面前下跪的人。

这盛世如您所愿，詹姆斯！您在中国网民中收获到一片赞扬。有一个网民的话很有代表性："詹姆斯真伟大，不管他以后一个球也投不进，还是杀人放火，我们都绝对绝对地支持他。理由只有一个：爱中国。"

这是很多爱国网民的信念：只要爱国，干什么坏事都可以得到原谅，包括杀人放火--这还真不是仅仅在比喻意义上说说而已，义和团和中共历史上的土匪行径，都在爱国的名义下成为历史教科书中的光辉篇章。当局需要的时候，上街砸砸日本车和韩国超市，也是令人振奋的爱国行动。

但是我还是要提醒詹姆斯，千万不要以为这是真的。一些网民正在帮助支持NBA的"饭圈女孩"和"小粉红"恶补历史：慈禧太后杀了义和团，邓小平也把"文革"中的红卫兵小将还原为脑残的打砸抢分子。

这是因为爱国的"饭圈女孩"和"小粉红"们，"新革命遇到老问题"：为什么不准我革命了？

"难道中国人连爱国都要被自己人欺压吗？"一个自称"知名财经博主"的 深圳"小粉红"在微博上发出呐喊。针对莫雷支持香港的"反动言论"，此人计划在NBA深圳赛场外拉 出上书"香港永远属于中国"的 横幅，谁知道遭到警察传唤拘押。他犯下的第二错误是，以为爱国就可以发微博。很快，他清空了自己的微博，仅剩下老实认错的一条。这期间发生了什么事情，大家可以去猜想。

遭遇这种尴尬的爱国者不只他一个，也不只发生在这一次抵抗行动中。网民们把这个问题命名为"你也配姓赵"。

在鲁迅的小说《阿Ｑ正传》中，阿Ｑ曾经以为自己姓赵，为本家赵太爷的儿子中秀才而高兴得手舞足蹈，由此吃了赵太爷一个耳光："你怎么会姓赵！--你哪里配姓赵！"

"敏感时期不要带偏公众舆论"

事实上，阿Ｑ的命运比爱国网民强多了。毕竟，赵太爷并没有一会儿不许他姓赵，一会儿又要求他为赵家感到自豪，让他以为只要爱赵家，杀人放火也是正义之举。

我们这一代人当年接受的历史教育中，中共早年的爱国主义壮举是反对国民党的腐败专制。"六四"民主运动之后，其中的价值观取向有了微妙的变化，爱国越来越等同于拥护而不是反对中共政权。

延伸阅读——长平观察：六四之后中国制造--文明的冲突

这个政权让爱国者们早上恨日本，上午恨台湾，中午恨韩国，下午恨香港，晚上恨美国，忙得不亦乐乎，但是当权者和他们的家人从来不会跟民众争抢这样的爱国机会。那些每天早上在家里踢正步升国旗、在学校对美帝国主义咬牙切齿的学生，肯定不是他们家的孩子。当年权贵们纷纷让家人和亲属换成香港身份的时候，显然也没有像今天的小粉红一样，觉得香港的自由有多么令人痛恨。

微博用户tinyfool提醒说："不是不能做爱国小粉红，但是要学会看书看报。以前的红卫兵至少知道看人民日报。拿最近的事情，外交部两次表态，要领会精神。外交部说严正交涉的时候，就是你们冲锋陷阵，展示力量的时候。外交部说，中外交往要包容的时候，就是收的信号。"

其实，人民日报在莫雷发表推特言论的第二天，10月6日，就在"人民锐评"中说得很明白："有网民说，莫雷亲手把通往中国市场的大门给关闭了。目前看，言之尚早，但莫雷的言辞是一场蕴含危机的冒险。……莫雷，你欠中国人民一个道歉，火箭队，你欠中国人民一个解释。该本莫雷，却出语雷人，离'爆雷'还有多远？"意思是说，目前还不会关上大门，还没有到"爆雷"的时候。

据报道，网管部门也发出"真理部指示"："各网站，NBA相关新闻报道撤下双首页（包括客户端），压至后台，有关话题降温不炒作，敏感时期不要带偏公众舆论。"

腾讯体育8日宣布暂停NBA季前赛的转播安排，在还没有取得抵制行动的明显成功的情况下，14日则恢复了转播。

让美国人咂舌的是，詹姆斯过去时常针对黑人民权运动、种族歧视、民主人权、警察暴力…等社会问题正直敢言，甚至和特朗普总统对骂。

这一次，詹姆斯也很勇敢地对着北京跪下了。但是，跟没有认真读书看报、不能领会中央精神的的中国网民一样，他的动作也大了一点，不符合"降温不炒作，敏感时期不要带偏公众舆论"的宣传要求。

有学者用一句话总结前面那个故事中列宁的洞见说：你想要吊死资本家，他们会来竞争绳子合同。遗憾的是，列宁和他的继任者都没有用好这个原理。中共后来居上，游刃有余。他们不仅要让资本家吊死，而且还要利用绳子合同控制绞杀的进度，让他们有时间交出技术和财富。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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