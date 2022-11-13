 长平观察：七个巴掌改成五个，动态清零如何松动？ | 评论分析 | DW | 15.11.2022

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评论分析

长平观察：七个巴掌改成五个，动态清零如何松动？

中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。

China | Coronavirus Maßnahmen in Peking

（德国之声中文网）"煽你七个巴掌改成五个了，不是心疼你，是巴掌受不了了。"有微博用户以这句话来评论中国国务院联防联控机制二十条防疫"优化措施"，引起网民的共鸣。

根据新规定，对密切接触者的"7天集中隔离+3天居家健康监测"调整为"5天集中隔离+3天居家隔离"，入境人员的"7+3"也调整为"5+3"，且目的地不得重复隔离。这些调整和其他措施一起，得到了市场的正面回应，股市应声而涨。目前，中国多地政府和国外使领馆陆续取消或暂停全员核酸检测，人们开始感觉"日子有盼头了"。

另一位微博用户跟帖说："一巴掌一巴掌的减，还能感恩五次。"如同把封城称为"静默"一样，把防疫政策的纠错说成是"优化"，是一种欺哄民众的权力话术。优化了当然应该得到肯定--在专制国家中，对政策的肯定方式是感恩戴德。不仅如此，当权者从来都在自我"优化"："文革"前对市场经济赶尽杀绝是"优化"，"文革"后重新激活市场经济也是"优化"。

不过这一次，当局收获的不只是感恩。据说有些相信了政府宣传的"防疫爱好者"非常失望，痛心疾首地宣称"人类输了"。在他们看来，为人类指明方向的党终于顶不住西方压力，也跟着"躺平"了。他们痛骂"躺平派"为"躺匪"，导致其另外一个称呼"共存派"可能被简称为"共匪"，结果"躺匪"成为敏感词。据报道，"躺匪"一词已被多个平台封禁。更滑稽的是，微博也将"二十条措施"设为禁搜，仅V用户内容可见。

这些被讥讽为"防疫爱好者"的人们，大多是受官方宣传的蛊惑，以为"清零"政策松动之后，病毒将会毁灭人类。他们得到的回应，往往是嘲笑和愤怒。把核酸检测和随意封控当作是专制政权的防疫优势，实在是大错特错。不过，这些人的担忧也并非全无道理--不仅事实上中国新增感染人数正在上升，而且防控松动的确可能让病毒更容易扩散，甚至带来更多重症和死亡，虽然官方必将根据需要随时涂抹数据。

然而，"防疫爱好者"们打错了板子。

郑州省委书记楼阳生11月14日强调努力在最短时间内实现社会面和隔离点“双清零”

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到底是谁在"躺平"？

"躺平"是中国官媒对西方防疫政策的污名化描述。例如，10月12日的《人民日报》发表评论文章《"躺平"不可取，"躺赢"不可能》，声称"坚持动态清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大损失"，大力反对国外"与病毒共存"的"躺平防疫"。

正如有评论者指出的那样，在防疫措施上，真正"躺平"的是中国政府。抗疫三年来，第一，不仅没有激励制药行业研发出高效的疫苗，而且还不允许进口被广泛证明有效性较高的西方mRNA疫苗；第二，没有提升医疗系统，而是把医院一关了之，并且强制推广未经科学验证的中药；第三，没有对遭受疫情影响的个人和中小企业进行大规模的经济补贴。西方社会正是在做了这三方面的功课之后，社会才逐步恢复了正常。

"二十条措施"说到第十一到十三条，才羞答答地谈到"加强医疗资源建设"、"有序推进新冠病毒疫苗接种"和"加快新冠肺炎治疗相关药物储备"。

"防疫爱好者"应该让政府明白：大规模建设"方舱医院"并不是"加强医疗资源建设"，它们只是带有医疗服务的集中营而已。其实，历史上以隔离、监禁和屠杀为目的的集中营，大多也是配备有医疗服务的。

我曾经在文章中批评中国政府不仅拒绝批准进口西方mRNA疫苗，"甚至对推广有效性较低但仍然有效的国产科兴疫苗也兴趣不大"。随后，在跟中国国内的一些朋友聊天之后，才知道明里暗里抵制国产疫苗的人群数量庞大。原因也很简单，疫苗的有效性和副作用如何，没有可以信任的发布者，而垄断发布权的中国政府又是一个众所周知的造假惯犯。

经济补贴跟防疫有什么关系？中国人喜欢"内卷"并不因为"勤劳勇敢"的民族性格，而是因为长期挣扎在生存边缘，拼死拼活才能维持温饱。可以想见，没有得到任何补贴的中小企业老板和职员，在感染病毒之后很有可能不会自我隔离，而是坚持营业。

真正的"防疫爱好者"，显然应该追究政府在上述三方面的严重失职。

经济下滑让巴掌受不了？

"清零"政策为什么得到"优化"（其实是局部纠错）？"巴掌受不了"是一个正确的解释。但是，我们还需要追问：巴掌为什么受不了了？或者说，怎样才能让巴掌受不了？

很多人认为，显而易见的是经济因素。中国海关总署公布的10月份出口同比下降0.3%，远逊于经济分析师的预期，为2020年5月以来的最差表现。10月份进口同比下降0.7%，出现了今年3月以来的首次负增长。

如果经济是专制政权考虑的第一要素的话，那么情况可能与我们看到的相反：即便病毒扩散，也不会放弃经济发展。

西方学者中一种流行的说法，是中国民众和政府做了一个交易，用政治自由换来经济富足。事实上，中国民众从来没有权利和政府进行交易。他们没有自由不是因为有手里有钱了，而是因为自由被剥夺了。

这种误解导致的进一步误解是：既然做这样的交易，那么经济越繁荣，民众越富裕，统治者更有合法性。那么，怎样解释近年来当局对生命力强盛的民营企业的打压呢？其实，中共比谁都知道，没有选举就不可能有合法性。它的"合法性"从来都是靠暴力维持。习近平说 "江山就是人民，人民就是江山"。网民补充说，要像"打江山"那样"打人民"。

"不要核酸要吃饭，不要封控要自由"

我曾经指出，统治者有其"专制理性"专制者算计的是政权的稳定，而非国家和人民的利益。"专制理性"的鼻祖商鞅认为"民弱国强，民强国弱。故有道之国务在弱民"。

前不久，部分郑州富士康工人为逃离封锁而徒步返乡

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直接威胁到政权稳定的因素只有一个，那就是民众的反抗。中国官方称之为"社会不稳定因素"。"清零"政策导致民怨沸腾，各地民众进行了各种形式的反抗。仅就近期而言，从郑州富士康工人为逃离封锁徒步返乡，到广州市海珠区民众的集体反抗；从河北保定一位父亲持刀冲撞"清零"障碍为孩子买奶粉，到山西一位母亲徒手拆除防疫铁皮围栏；从多地高校大学生集体爬行抗议，到"北京一男子致14亿人受长期管控"的"冲塔"言论得到大量转发……都给"坚持清零政策不动摇"造成了巨大的压力。

尤其是中共的二十大开幕前夕，一位叫彭立发（彭载舟）的勇士登上北京四通桥，以巨幅标语、高音喇叭和冲天浓烟表达抗议，直斥习近平为"独裁国贼"，呼吁"不要核酸要吃饭，不要封控要自由……不做奴才做公民"，振聋发聩，引发全球声援及中国国内的传播。苹果公司甚至限制了中国iPhone用户使用AirDrop（隔空投送）功能。

北京惊现反习标语？

和三十三年的"坦克人"一样，被誉为"新坦克人"的彭立发失踪了。当局甚至不敢对他进行审判。但是，终于从"清零"桎梏中透过一口气来的中国人，应该感谢他的英勇抗争。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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