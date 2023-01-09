长平观察：一次扰台军演的成本，可以购买多少辉瑞药？

中国军队减少扰台军演一次两次，就可以让全中国老年新冠感染者免费用上辉瑞Paxlovid，数以百万计的家庭免于丧亲之痛。时评作家长平指出，长期的“清零”防疫政策，也封闭和扭曲了中国医疗市场。
（德国之声中文网）有一位网民说，邻居老人感染新冠之后，儿子想给弄盒辉瑞（新冠药物Paxlovid），药贩子开价人民币9000元。因为家中拮据，他让医生先用其他药物顶着，结果病情一路恶化。再去找药贩子时，说已经卖完了，得等。老人走了，儿子后悔莫及。
专栏作家王五四在悼念奶奶的文章中说，“北京的朋友坐飞机把辉瑞的P药送到我老家”，“但是奶奶那时候已经吃不下任何东西了”，老人不幸去世。
我知道的另外一个例子是，老人感染新冠之后，辉瑞Paxlovid的当地黑市价是人民币5000元，子女立即决定购买，却未能买到。
这样的故事在中文社交媒体上还有很多很多。它们透露的关于辉瑞Paxlovid的信息里，有两点值得注意：第一，假如该药的价格是辉瑞官方价格1890元人民币，很多家庭都愿意为需要的患者购买；第二，该药在中国普遍供不应求。
据悉，目前中国代理辉瑞Paxlovid进口的公司只有中国医药，代理药品并不多。辉瑞公司与中国医药签订的最新Paxlovid进口分销协议自12月14日生效以后，中国医药的股票连续三天涨停，以至于该公司不得不发表声明，表示Paxlovid销售对公司当期经营业绩未产生重大影响。
中国政府成功地掩盖和扭曲了这个信息。官方媒体发布的新闻是，辉瑞公司的新冠药物Paxlovid未能被纳入医保药品；并让国家医保局相关负责人出面说，谈判未成功的主要原因为辉瑞“报价过高”。既然是谈判破裂新闻，那么双方的报价和还价到底是多少呢？相关消息对此讳莫如深。
这个角度的新闻，让舆论聚焦于辉瑞Paxlovid的价格。中国官方引导的国内舆论中，辉瑞公司是趁火打劫的黑心企业；国家医保局有胆有识，成功地阻止了西方企业“掏空中国医保”。
当然，这种舆论操作的代价是，批评者也纷纷算起账来。根据时评人连清川的算法，按照辉瑞官方价格人民币1890元/盒（一个疗程）计算，全国2.67亿60岁以上老人感染率90%，减去已经去世的和已经康复的，如果由国家财政买单，最高支付是1360.8亿元，最低是168亿元。
这是什么概念呢？ 2021年，全国卫生总费用7.55万亿。根据东吴证券发表的研究报告，二线城市以上常态化核酸检测的成本上限是1.7万亿。
还有人计算没有必要的封锁城市的财政支付和经济损失，也有人计算中国政府为了“大撒币”免除的非洲国家债务。
还有一笔账中国国内的人不方便计算，那就是中国军队扰台军演的高昂代价。
去年12月美国通过国防授权法案之后，中国对台湾进行了更加频繁的军演。据悉，中国在2022年共派遣了1727架次飞机进入台湾的防空识别区（ADIZ）。相比之下，2021年约有960次侵扰纪录，2020年发生了380次。
不少专家都计算过去年8月初封锁台湾的费用——台湾和西方专家的估计是1亿多美金，也就是大约七八亿元人民币。
有中国媒体请来专家进行了详细的计算，其中“一枚导弹的价格就几百万元，远程防空导弹可能上千万元人民币”，“战斗机出动一架次就需要30万元左右，像重型轰炸机加一次油60万元并不稀奇”，“我们2艘航母本次全部出动，海军每天就要将近一个亿的费用”，陆军“一发普通的炮弹就价值几十万，一辆主战坦克，每小时使用费用得上千美元”，“另外还有后勤保障人员，最后还有军人的补贴费用”——“粗略估计本次演习，中国可能要花费几百亿甚至是上千亿都是有可能的”。
也就是说，中国军队减少扰台军演一次两次，就可以让全中国老年新冠感染患者免费用上辉瑞Paxlovid，数以百万计的家庭免于丧亲之痛。
有网民一针见血地指出，新冠防疫的差异，其中体现的民主制度的优良，正是中国政府要“解放台湾”的原因。就拿辉瑞Paxlovid来说，只有2300万人口的台湾，根据台湾疾管署的统计，截至1月11日，政府已购入182万人份的Paxlovid，目前到货量约112万份，其中已使用近八成。全部由政府买单，免费提供给有需要的台湾民众使用。
一位网民调侃道：“台湾岛少数分裂分子在与美帝国主义勾结的道路上越走越远。”说的是，可恶的“美帝国主义”竟然由政府财政支付，订购了辉瑞Paxlovid2000万盒。患者——包括留居美国的外国人——通过医生开出的处方免费使用。
中国官媒也曾报道说，在2022年，总人口不到中国一成的德国也由政府支付订购了辉瑞Paxlovid100万盒，法国政府订购了50万盒。日本、加拿大等国家居民使用辉瑞Paxlovid的情况也与此类似——国家财政支付，患者通过医生开出的处方，免费或者接近免费使用。
号称坚持“人民至上、生命至上”的中国政府订购了多少辉瑞Paxlovid呢？答案是零。不仅如此，长期的“清零”防疫政策，封闭和扭曲了医疗市场。代理辉瑞药品的中国医药公司迄今进口Paxlovid的数量仅为2.12万盒。
对此，有网民说：“民主不但可以当饭吃，而且可以救命。”
中国官媒报道国外政府订购辉瑞Paxlovid的用意，是要告诉国内民众这些政府浪费钱财，因为政府预估感染后重症人数过高，作为处方药的辉瑞Paxlovid价格不菲，而实际使用患者较少。例如，“上市两个月后，法国购买的50万盒Paxlovid只发出了3500盒。截至8月底，德国100万盒Paxlovid仅发出4.3万盒“。
该报道得出结论说：国内一药难求的辉瑞Paxlovid，在国外“白给也没人要”。
按照这个逻辑，凡是政府财政支付、民众免费使用而又尚有剩余的事情，都可以叫做“白给也没人要”。例如，德国学生从小学到大学都可以免费上学，有地方因为生源不足关闭或者合并了一些学校，中国官方媒体可以说它“免费也没人去”。
作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。
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