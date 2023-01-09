长平观察：一次扰台军演的成本，可以购买多少辉瑞药？

（德国之声中文网）有一位网民说，邻居老人感染新冠之后，儿子想给弄盒辉瑞（新冠药物Paxlovid），药贩子开价人民币9000元。因为家中拮据，他让医生先用其他药物顶着，结果病情一路恶化。再去找药贩子时，说已经卖完了，得等。老人走了，儿子后悔莫及。

专栏作家王五四在悼念奶奶的文章中说，“北京的朋友坐飞机把辉瑞的P药送到我老家”，“但是奶奶那时候已经吃不下任何东西了”，老人不幸去世。

我知道的另外一个例子是，老人感染新冠之后，辉瑞Paxlovid的当地黑市价是人民币5000元，子女立即决定购买，却未能买到。

这样的故事在中文社交媒体上还有很多很多。它们透露的关于辉瑞Paxlovid的信息里，有两点值得注意：第一，假如该药的价格是辉瑞官方价格1890元人民币，很多家庭都愿意为需要的患者购买；第二，该药在中国普遍供不应求。

中国代理辉瑞Paxlovid进口的公司只有中国医药

据悉，目前中国代理辉瑞Paxlovid进口的公司只有中国医药，代理药品并不多。辉瑞公司与中国医药签订的最新Paxlovid进口分销协议自12月14日生效以后，中国医药的股票连续三天涨停，以至于该公司不得不发表声明，表示Paxlovid销售对公司当期经营业绩未产生重大影响。

中国政府成功地掩盖和扭曲了这个信息。官方媒体发布的新闻是，辉瑞公司的新冠药物Paxlovid未能被纳入医保药品；并让国家医保局相关负责人出面说，谈判未成功的主要原因为辉瑞“报价过高”。既然是谈判破裂新闻，那么双方的报价和还价到底是多少呢？相关消息对此讳莫如深。

这个角度的新闻，让舆论聚焦于辉瑞Paxlovid的价格。中国官方引导的国内舆论中，辉瑞公司是趁火打劫的黑心企业；国家医保局有胆有识，成功地阻止了西方企业“掏空中国医保”。

买不起辉瑞Paxlovid却扰得起台湾？

当然，这种舆论操作的代价是，批评者也纷纷算起账来。根据时评人连清川的算法，按照辉瑞官方价格人民币1890元/盒（一个疗程）计算，全国2.67亿60岁以上老人感染率90%，减去已经去世的和已经康复的，如果由国家财政买单，最高支付是1360.8亿元，最低是168亿元。

这是什么概念呢？ 2021年，全国卫生总费用7.55万亿。根据东吴证券发表的研究报告，二线城市以上常态化核酸检测的成本上限是1.7万亿。

还有人计算没有必要的封锁城市的财政支付和经济损失，也有人计算中国政府为了“大撒币”免除的非洲国家债务。

还有一笔账中国国内的人不方便计算，那就是中国军队扰台军演的高昂代价。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



去年12月美国通过国防授权法案之后，中国对台湾进行了更加频繁的军演。据悉，中国在2022年共派遣了1727架次飞机进入台湾的防空识别区（ADIZ）。相比之下，2021年约有960次侵扰纪录，2020年发生了380次。

不少专家都计算过去年8月初封锁台湾的费用——台湾和西方专家的估计是1亿多美金，也就是大约七八亿元人民币。

有中国媒体请来专家进行了详细的计算，其中“一枚导弹的价格就几百万元，远程防空导弹可能上千万元人民币”，“战斗机出动一架次就需要30万元左右，像重型轰炸机加一次油60万元并不稀奇”，“我们2艘航母本次全部出动，海军每天就要将近一个亿的费用”，陆军“一发普通的炮弹就价值几十万，一辆主战坦克，每小时使用费用得上千美元”，“另外还有后勤保障人员，最后还有军人的补贴费用”——“粗略估计本次演习，中国可能要花费几百亿甚至是上千亿都是有可能的”。

也就是说，中国军队减少扰台军演一次两次，就可以让全中国老年新冠感染患者免费用上辉瑞Paxlovid，数以百万计的家庭免于丧亲之痛。

“民主不但可以当饭吃，而且可以救命”

有网民一针见血地指出，新冠防疫的差异，其中体现的民主制度的优良，正是中国政府要“解放台湾”的原因。就拿辉瑞Paxlovid来说，只有2300万人口的台湾，根据台湾疾管署的统计，截至1月11日，政府已购入182万人份的Paxlovid，目前到货量约112万份，其中已使用近八成。全部由政府买单，免费提供给有需要的台湾民众使用。

一位网民调侃道：“台湾岛少数分裂分子在与美帝国主义勾结的道路上越走越远。”说的是，可恶的“美帝国主义”竟然由政府财政支付，订购了辉瑞Paxlovid2000万盒。患者——包括留居美国的外国人——通过医生开出的处方免费使用。

中国官媒也曾报道说，在2022年，总人口不到中国一成的德国也由政府支付订购了辉瑞Paxlovid100万盒，法国政府订购了50万盒。日本、加拿大等国家居民使用辉瑞Paxlovid的情况也与此类似——国家财政支付，患者通过医生开出的处方，免费或者接近免费使用。

号称坚持“人民至上、生命至上”的中国政府订购了多少辉瑞Paxlovid呢？答案是零。不仅如此，长期的“清零”防疫政策，封闭和扭曲了医疗市场。代理辉瑞药品的中国医药公司迄今进口Paxlovid的数量仅为2.12万盒。

对此，有网民说：“民主不但可以当饭吃，而且可以救命。”

国外“白给也没人要”？

中国官媒报道国外政府订购辉瑞Paxlovid的用意，是要告诉国内民众这些政府浪费钱财，因为政府预估感染后重症人数过高，作为处方药的辉瑞Paxlovid价格不菲，而实际使用患者较少。例如，“上市两个月后，法国购买的50万盒Paxlovid只发出了3500盒。截至8月底，德国100万盒Paxlovid仅发出4.3万盒“。

该报道得出结论说：国内一药难求的辉瑞Paxlovid，在国外“白给也没人要”。

按照这个逻辑，凡是政府财政支付、民众免费使用而又尚有剩余的事情，都可以叫做“白给也没人要”。例如，德国学生从小学到大学都可以免费上学，有地方因为生源不足关闭或者合并了一些学校，中国官方媒体可以说它“免费也没人去”。



作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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