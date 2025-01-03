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长平漫游：他会回家过年吗？

Chinesischer Journalist Chang Ping
长平
评论
2025年1月3日

在2025年的新年钟声敲响之际，时事评论作家长平记录了他刚刚在莱茵河边散步时的一些随想。

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德国杜塞尔多夫莱茵河岸的新年焰火
德国杜塞尔多夫莱茵河岸的新年焰火图像来源: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）断断续续，但越来越多，鞭炮响了起来。城市的夜空一阵一阵地闪亮，河面映射着彩色的光芒。随后，它们又一同暗淡下去，安静地等待下一声爆响。

这是2024年的最后一个小时，我独自在杜塞尔多夫的一段莱茵河岸散步。我想起十多年前在上海度过的元旦和春节。当时上海还没有禁放烟花爆竹，大家比赛着燃放，整个城市都好像要被炸毁似的。但是，人们感觉到的并不是害怕，而是对未来的希望——好像每一声爆竹都能炸走一个霉运，炸来一堆钱财，自然是越响越好。

“爆竹声中一岁除”也是德国人的一个传统，但是近年来受到越来越多的质疑。除了医院里可能增加床位之外，环保人士还不能忍受它对空气和街面的污染，动物保护人士则担心猫狗受到惊吓。

很多人认为，这是一个放纵与节制、自由与法律的矛盾。在一些哲学家看来，这样说可能有点本质主义，比如保罗·萨特（Jean-Paul Sartre）。

也许是因为我刚刚在几个小时之前读完了一本书，萨特的思想和生活伴侣西蒙·德·波伏瓦（Simone de Beauvoir）的新传记《成为波伏娃》，在想到上海之前，我先想到了萨特讲的一个故事。——这多半会让本书的作者凯特·柯克帕特里克（Kate Kirkpatrick）感到失望，因为她写作此书的目的之一，就是不要让人觉得波伏娃非要跟萨特捆绑在一起不可。

波伏瓦建议删掉那个问号

萨特在1945年的一次演讲中，讲到几个故事。其中一个，当我听着零星的鞭炮声，行走在夜色中的莱茵河边时，我在脑子里做了一些改动。我相信读者能够理解我所做的改动——

有一位年轻人，他的人生面临一个抉择：是回到家里，在新年之夜和年迈的母亲呆在一起，还是去参加一场他认为是正义的战争。

他认为，而且实际上也是如此，如果他为了母亲留下来，他的行动后果也就是家庭温情是触手可得的。而他为了正义上前线，则对行动的后果非常没有把握，说不定只会成为悄无声息的炮灰。

但是，前者只是为了一个人，后者却目标远大，可能是为了全世界的人。有什么样的道德伦理，能够帮他作出抉择呢？

——我这样写下来，它好像就是一个“个人与集体”、“小家与大家”或者“忠孝不能两全”的俗套故事。也许的确如此，它就是我们生活中随时都在面临的抉择。

基督教的教义说：对人要慈善，要爱你的邻人，要为别人克制你自己，选择最艰苦的道路。但是，萨特问，什么是最艰苦的道路？谁应当承受这种爱呢？是前线的战士，还是那个母亲？

康德的伦理学说，永远不要把另一个人当作手段，而要当作目的。但是，萨特问，母亲和前线的战士，难道不是可能互为手段和目的吗？也就是说，你做任何选择，都不能满足康德的要求。

萨特的回答是：存在先于本质，人是自己的行动造就而成的。在你行动之前，并不存在“忠”或者“孝”这种本质性选择。那个年轻人可能会说，我爱我的母亲，爱到我不能离开她。但是，在他这样行动之前，这种理由并不成立。“我可以说我爱我的某个朋友爱到可以为他牺牲，或者牺牲一笔钱的程度，但是除非我这样做了，否则我是无法证明我爱他到这样程度的。”

这场演讲当晚就很轰动，听众多到萨特就差点挤不到讲台上；随后更是成为一场标志性的文化事件。演讲的题目是《存在主义是一种人道主义吗？》等到要作为文章出版的时候，波伏瓦建议他删掉那个问号。她的这次“一字师”当得非常重要，从疑问变成肯定，有力地为存在主义哲学立起了一杆旗帜。

长平：我和我的同事雄心勃勃，想要在媒体行业带来一些变化，希望这里也有相对独立公正、敢于批评的声音，而不是躲藏在商业和时尚的幌子下苟且偷生，成为专制政府的帮凶。
长平：我和我的同事雄心勃勃，想要在媒体行业带来一些变化，希望这里也有相对独立公正、敢于批评的声音，而不是躲藏在商业和时尚的幌子下苟且偷生，成为专制政府的帮凶。图像来源: Aly Song/REUTERS

“你能为这个城市做些什么”

十多年前的一天中午，我走在上海巨鹿路上。春天的阳光里，城市生机勃勃，令人感动。美国前总统肯尼迪的一句话突然在我的脑子里冒出来——它让我感到尴尬，因为我当时不喜欢这句话，尤其不喜欢它出现在中文语境中；稍后还写过文章对它进行讨论——但是它当时的确出现在我的脑子里，而且还令我感动。这句话就是：“不要问你的国家能为你做些什么，而要问你能为你的国家做些什么。”

回到办公室之后，我以“你能为这个城市做些什么”为题，写了一篇文章，作为我当时担任副总编辑的一个新闻周刊的卷首语。

我和我的同事雄心勃勃，想要在媒体行业带来一些变化，希望这里也有相对独立公正、敢于批评的声音，而不是躲藏在商业和时尚的幌子下苟且偷生，成为专制政府的帮凶。

我们充满信心。事实上，我们从外地去到上海，目的就是为了要改变它——正如我们已经改变了其他城市的媒体生态和人文景观一样。

那些年里，我先后为多家媒体写了无数“卷首语”、“新年献词”和“主编的话”。我真诚地相信，我写下的每一个字都有回声，哪怕我根本听不见；我签发的每一篇报道，都是推动进步的力量，哪怕柔弱得不值一提。更何况，有时我们的确能够听见，也被人提及。

在新冠疫情期间，我养成了沿着本地莱茵河边散步的习惯，而且常在夜间出门。看着城市里璀璨的灯火，对岸热闹的夜市，以及江边成群结队的年轻人，我意识到，尽管这里就要成为我生活时间最长的城市了，但是我在这里仍然是一个局外人。

直到有一天，我对女儿说：你已经长大了。我们应该思考：我们能为这个城市做些什么？

“人不是生而自由，而是变得自由的”

萨特和波伏娃的哲学名句，在今天已经成为可以写在明信片上的鸡汤文了——人可以而且必须作出选择，并为选择承担责任；人不只是为了自己选择，而且也是在为所有人作出选择——这并不意味着，这些思想在今天就没有意义。尤其是，萨特说：“存在主义者从不把人当作目的，因为人仍然在形成之中。”

在此之前，让-雅克·卢梭说，“人是生而自由的，却无往不在枷锁之中。”阿尔弗雷德·富耶则认为，“人不是生而自由，而是变得自由的。”

波伏瓦提起笔来，写下她震惊世界的名句：“女人不是天生的，而是后天成为的。”——这句话如此重要，我会另行写下《成为波伏娃》一书的读后感。

出版回忆录 默克尔守护自己的政治遗产

为了能够和家人一起等待新年的到来，我提早结束了莱茵河边的散步。我已经将安格拉·默克尔的自传《自由：回忆录》（德语：Freiheit: Erinnerungen 1954 – 2021）作为圣诞节礼物送给了女儿，因此没有准备新年礼物。但是，我会和她讨论，默克尔为什么会把“我并非天生就是总理”作为第一章的标题。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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