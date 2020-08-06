 长崎举行原子弹爆炸75周年纪念活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2020

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长崎举行原子弹爆炸75周年纪念活动

日本长崎举行纪念原子弹爆炸受害者75周年纪念活动。长崎市市长田上富久在纪念活动上发表和平宣言，呼吁全世界对核武器造成的与日俱增的安全风险保持警觉。

Japan | 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs über Nagasaki (picture-alliance/dpa/AP/Kyodo News/T. Kaneko)

（德国之声中文网）1945年8月9日中午11点02分，美军轰炸机向日本长崎市投下"胖男孩"原子弹。据估计，这场原子弹爆炸在长崎当地造成6万至8万人死亡。长崎遭到核弹攻击之后6天，也就是1945年8月15日，日本宣布无条件投降。

Japan 75 Jahre nach Hiroshima (Getty Images/Hulton Archive)

75年核爆后的长崎

75年后的今天（8月9日），日本大量民众前往长崎市和平公园，参加长崎原子弹爆炸牺牲者慰灵和平祈念仪式。参加者向核爆中的死难者默哀。

长崎市场向日本政府发出呼吁

长崎市市长田上富久在纪念活动上发表演讲，表达了对国际上核裁军形势的担忧，呼吁各国领导人共同行动。他还再次呼吁安倍政府在联合国《禁止核武器条约》上签字。3天前，广岛市市长松井一实也在广岛原子弹轰炸75周年纪念活动上请求日本政府能坦诚地接受爆炸幸存者们的想法，在《禁止核武器条约》上签字并批准该条约。

观看视频 03:09

只要一日有核武 戰爭就沒結束

日本首相安倍晋三表示，日本将坚持无核三原则。同时也希望能成为核裁军问题上有不同立场的国家之间的沟通桥梁，促进各国间的对话与行动。

今年由于受到新冠疫情的影响，参加长崎纪念仪式的人数比往年大大减少。但是纪念活动在互联网上进行了实况直播。

Japan Nagasaki Anniversary (picture-alliance/AP Photo/Kyodo News)

在广岛和长崎两座城市，直到今天仍有数千人需要忍受1945年两场核爆炸造成的辐射后果。日本要求美国对两场核爆炸造成成千上万的日本人死难的后果道歉，但是美国至今未对这一要求做出回应。

洪沙/文木 (法新社, 德新社)

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