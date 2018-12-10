镇江平度“老兵抗议”事件共19人被批捕

（德国之声中文网）中国检察机关近日对19名涉嫌"打着退役军人旗号实施犯罪"的犯罪嫌疑人下达了批捕令。据官方媒体新华社周五报道，山东省潍坊市潍城区检察院以涉嫌"聚众扰乱社会秩序罪、妨害公务罪、故意伤害罪"对10名嫌疑人批捕；江苏省徐州市同山区检察院以涉嫌"聚众扰乱社会秩序罪、故意伤害罪"对9名嫌疑人批捕。中国官方媒体报道称，这19名犯罪嫌疑人成份多样、背景复杂，其中多人有违法犯罪前科。

2018年6月，退伍军人在镇江抗议，据称起因是退伍老兵在上访维权时被殴打。当时还有各地的老兵赶到镇江声援。在与警方对峙多日之后，当局采取了清场行动。同时中国官媒报道称，在同一年10月初，山东平度也发生了抗议集会事件，嫌疑人"故意碰瓷、声称遭到殴打"，后经医院检查未发现异常。

根据新华社援引检察机关报道，这两地的集会事件均是犯罪嫌疑人通过社交媒体谎称"被殴打"，散布虚假信息，"煽动退役人员声援"而引起。在集会过程中，嫌疑人带领聚集人员，实施"暴力袭警、打砸车辆等严重违法犯罪行为"。

新华网周五还发表了题为《法治国家没有法外之人》的平度、镇江非法聚集案"真相调查"报道，并援引法学专家指出，要"发挥法律刚性、树立规矩意识、强化底线思维，防止极少数人打着退役军人旗号实施违法犯罪活动"。

相关退役老兵聚集抗议事件成为困扰中国多年的退伍军人待遇问题的一个缩影。自从上世纪80年代以来，中国解放军已经裁减了超过一百万人，而且据悉还有继续裁军的计划。很多退伍军人由于学历不高，很难重新融入社会，在地方单位里找到合适的工作。

2016年，在北京发生数千名老兵抗议的事件之后，中国国防部宣布要改善退伍军人待遇。2018年4月，中国正式设置了退役军人事务部，以处理退伍军人待遇以及转业问题。中国各地的退伍军人待遇存在较大差异。

雨涵（综合报道）