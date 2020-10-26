锺翰林遭控分裂国家　成国安法下第二被告

（德国之声中文网）10月29日，「学生动源」前召集人锺翰林在经过接近两天拘留後，被正式起诉分裂国家丶串谋发布煽动性刊物以及两项洗黑钱罪。案件在香港裁判法院提堂，他由警车押送上庭。法庭拒绝锺翰林的保释申请，继续收柙直至明年一月初下次审讯。锺翰林两次被捕的理由都是煽动分裂国家，但当局在正式起诉时改用分裂国家罪。

19岁的锺翰林是香港实施《港区国安法》後，第二名被起诉的人，也是首位为人熟悉的社运人士被告。他在10月27日到美国驻港总领事馆寻求政治庇护前，被香港警方国安处人员拘捕。据了解，控方在起诉书中指控锺翰林脸书上的言论违法，又指他在今年7月1日至被捕当天期间，与他人积极组织丶策划丶实施或参与旨在分裂国家或破坏国家统一的行为，将香港从中华人民共和国分离出去，或非法改变香港的法律地位。

今年七月底，锺翰林和三名「学生动源」前成员被国安处拘捕，成为《港区国安法》下首批被捕的社运人士，原定在10月27日要就该案到警署报到。其中两人——17岁的何忻诺及21岁的陈渭贤当天在警署报到时被捕，及後皆获准保释，未被起诉。至於锺翰林当天原本计划一大早到美国驻港领事馆寻求政治庇护，却在领事馆一街之隔的咖啡馆被国安处便装警员带走。

国安罪被告皆不准保释

《港区国安法》由中国人大常委会通过，今年6月30日深夜起在香港实施，把颠覆分裂国家丶勾结外国势力丶恐怖活动等行为刑事化，严重的案件甚至可将被告送返内地受审。分裂国家罪被告一旦罪成，最少判囚10年，最高可判终身监禁。国安法也列明，除非法官相信被告不会继续做出危害国安的行为，否则不得予以保释。部分法律界人士认为这项规定与香港普通法制下的保释原则和「无罪推定」理念相违背。

锺翰林以往所属的社运组织「学生动源」提倡香港独立，但他在国安法实施当天宣布辞任召集人一职。「学生动源」也解散香港分部，只保留海外分支。不过事实上，国安法实施至今四个月被捕的28人当中，不少人并没有提及港独。

香港首名被控触犯《港区国安法》的被告是23岁的唐英杰，他被指7月1日於湾仔闹市驾驶摩托车展示「光复香港时代革命」旗帜，并冲向警员，涉嫌犯下煽动他人分裂国家与恐怖活动罪。当天是香港主权移交中国的周年纪念日，大批市民自发上街游行反对国安法实施，300多人被捕。唐英杰同样试图申请保释，遭到法庭拒绝。

Phoebe Kong/杨威廉 (综合报导)

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