锺翰林辱国旗判囚4个月 欧盟要求迅速释放12港人

(德国之声中文网) 根据明报29日报导，前学生动源召集人锺翰林遭法院裁定侮辱国旗罪及非法集结罪罪成，判囚4个月。

锺翰林在去年5月「反送中」运动时到立法会示威区抗议，期间与亲中团体「保卫香港运动」成员口角，被指毁坏对方的一支五星旗。”

虽然锺翰林在庭上强调不知当时手上的是五星旗，但裁判官认为被告不可能不知，因此认定他「玷污国旗」，也认为他之后「扰乱秩序」，所以裁定罪成。

明报报导，裁判官黄雅茵最后「分别以监禁3个月为两罪的量刑起点，由于非法集结罪『影响更深远，引致的暴力不容忽视』，仅将两个月监禁同期执行，被告总刑期为4个月」。

欧盟就12港人案发声

欧盟29日透过发言人史丹诺 (Peter Stano)呼吁：「立即释放12港人，并将他们迅速送回香港。」

声明中提到，8月在海上被中国当局拘留的12名香港人中，有10人于12月28日在深圳受审。「被告不被允许指定他们所选择的律师，(外界)与被拘留者的接触也受到严格限制。审判没有公开进行。外交代表无法出席法庭诉讼，被拘留者亲属的出席受到阻碍。」

欧盟强调：「根据国际人权法和中国《刑事诉讼法》的规定，被告人获得公正审判和正当程序的权利没有得到尊重。我们呼吁中国保障这些人的程序公正和正当法律程序。」

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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