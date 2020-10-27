锺翰林被捕后 4港人赴美领馆寻庇护遭拒

（德国之声中文网）《南华早报》27日报导，在锺翰林等三人被捕的当天下午，又有4名社运人士进入美国驻港领事馆寻求庇护。他们获准进入大楼，但在数小时后离开，报导指他们被「拒绝」在该处申请庇护。报导引述消息称，中国驻港官员知悉事件并密切跟进。《南华早报》称，4名社运人士当中至少一人因去年的示威正被起诉。

美中双方皆没有公开回应此事，分析认为他们冷处理是为了避免其演变为外交风波。而港府也不正面评论，仅称「没有合理理由为港人提供所谓政治庇护」。

锺翰林是香港社运人士、「学生动源」前召集人。10月27日，在他到美国驻港总领事馆寻求政治庇护途前，被香港警方国安处人员拘捕。港警指他涉嫌在今年８月起，在社交平台發表煽动他人分裂国家的内容，违反《港区国安法》，把他扣留调查。另外两名前「学生动源」成员何忻诺及陈渭贤也警署报到时再次被捕，其中17岁的何忻诺现就读中学四年级。

英国的港人组织Friends of Hong Kong此前曾经协助锺翰林寻求庇护，并致函美国国务卿蓬佩奥。在今个月初，美国首度把香港纳入难民分配的特定类别，让他们可以在美国得到额外援助。外界关注华府会否改变对港人的庇护安排，但现时政策列明，当局只会考虑为踏足美国的外国人提供庇护。

半官方智库全国港澳研究会副会长刘兆佳受多家港媒访问表示，他认为美国领事馆若接收港人庇护申请，将被中方视为「支持独派的基地」，可能面临被闭馆的风险，因此不太可能冒险协助知名度较低的人士。英国伦敦大学亚非学院中国研究所所长曾锐生则表示，目前情况反映了《港区国安法》实施后确实在社运人士以至一般民众之间产生前所未有的恐惧。但他认为即使美方向领事馆内的人批出庇护资格，中方也不会容许他们离港。

美领馆一街之遥被捕 三月内两度涉煽动分裂

消息人士27日向德国之声表示，锺翰林原本计划到美国驻港领事馆寻求政治庇护。早上约八时许，他先到领事馆对面圣约翰大厦的咖啡馆，短短大约5分钟后，4名男子入内把他带走。现场目击者形容，锺翰林当时双手放在背后被押上车，附近有多名怀疑便装警员。锺翰林之后被带到香港中区警署。约三个月前，他与另外３名「学生动源」成员是《港区国安法》下首批被捕的社运人士，至今未被起诉，他们原定在10月27日要就该案到警署报到。

现年19岁的锺翰林曾经是社运组织「学生动源」召集人，今年7月29日港警国安处人员上门拘捕他和另外三人。锺翰林被指涉嫌触犯煽动他人分裂国家罪，随后获准保释，需要定期到警署报到，护照也被扣起。今年六月底《港区国安法》在香港实施，违者可判囚终身甚至送返中国内地受审。锺翰林称他在当天宣佈解散「学生动源」的香港分部，并辞任召集人一职，该组织曾提倡香港独立。

而在週日（10月25日），涉嫌去年在台湾跟踪偷拍锺翰林及其他学生动源成员的港人李彬豪，被台湾移民署强制驱逐出境。明报报导，当年锺翰林一行人赴台与《自由时报》政治组副主任苏永耀、台湾青年反共救国团理事长杨月清见面，偷拍照刊登上香港《文汇报》、《大公报》头版称他暗会总统蔡英文「密使」。台湾当局表示，他在台湾的不法行为违反《港澳条例》等规定，强制驱逐出境并且管制在一定期间内不得赴台。

Phoebe Kong/张慈 （综合报导）