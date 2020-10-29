锺翰林案惹以言入罪质疑　美促港府放人

（德国之声中文网）10月29日，「学生动源」前召集人锺翰林被起诉分裂国家罪。美国国务卿蓬佩奥当晚在推特上发文，严辞谴责「中国控制的香港警队」逮捕三名社运青年，敦促当局立即仍然被拘留的人士。



美国国务院同日也以蓬佩奥名义发表声明，形容三名被捕者是参与民主运动的学生，称会与港人站在同一阵线。声明斥责「北京操控的香港政府」持续扼杀异见丶打压民意以及利用法律达至其政治目的。蓬佩奥指北京违反1984年签订的《中英联合声明》，中共及其驻港代理人摧毁他们向香港承诺的自治，剥夺香港一直尊重的人权，包括和平集会权利和言论自由。

不过，声明没有回应锺翰林及另外数名社运人士到美国驻港领事馆寻求庇护一事。德国之声日前报导证实，锺翰林被捕当天下午，再有四人进入领事馆求助但很快就被要求离开，其中一位是美国籍港人，他在事前曾经与领事馆职员联络。

脸书言论成罪证

19岁的锺翰林在香港法庭上面对四项控罪，包括《港区国安法》下的分裂国家罪，刑事条例下的串谋发布煽动性刊物及两项洗黑钱罪。就分裂国家一罪，控方指锺翰林自7月起至被捕当天期间，与他人积极组织丶策划丶实施或参与旨在分裂国家或破坏国家统一的行为，将香港从中华人民共和国分离出去，或非法改变香港的法律地位。根据法例，一旦罪成最少判囚10年，最高可判终身监禁。

《港区国安法》在今年6月30日深夜实施，提借港独的「学生动源」自此解散香港分部，仅保留美国分支，锺翰林随後也辞任召集人一职。控罪书指，锺翰林在7月开设「学生动源美国分部」脸书专页并担任管理员，又把「港独自决」图片设定为专页图片。控方指他发帖宣扬港独，发起白宫联署要求制裁香港官员，招募支持港独理念的义工。而他同时也是「学生动源」和「创制独立党」的脸书专贡管理人，当局指那些专页发表抵抗中国丶建立香港民主等内容。

另外，控方引用刑事条例中的串谋发布煽动性刊物罪，追究锺翰林在《港区国安法》生效前的言论。主要指控他身为「学生动源」脸书专贡管理人，在2018年11月至去年6月多次发布具煽动性的帖文。此控罪在1938年英殖时期订立，其所指的煽动意图包涵「引起憎恨或藐视女皇陛下本人或香港政府」丶「加深香港不同阶层居民间的恶感及敌意」等。有法律界人士质疑其立法背景不合时宜，有可能违反基本法和香港人权法。

众筹款项被指犯罪得益

至於两项洗黑钱罪，控方指锺翰林管理的「学生动源」专页，在2018年1月至今年7月29日期间发起众筹。警方指锺翰林的PayPal和银行帐户合共接收近港币70万元存款，资金流动与其学生身份不符，因此怀疑这些是「犯罪得益」。警方也曾用洗黑钱之名，拘捕反修例运动中的大型众筹平台「星火同盟」负责人，并要求银行冻结其7000万港币存款。

今年7月29日，锺翰林和另外三名「学生动源」前成员成为《港区国安法》下首批被捕的社运人士，原定在10月27日要就该案到警署报到。锺翰林当天原本计划一大早到美国驻港领事馆寻求政治庇护，却在领事馆一街之隔的咖啡馆被国安处警员带走。他是香港实施《港区国安法》後，第二名被起诉的人，也是首位为人熟悉的社运人士被告。而17岁的何忻诺及21岁的陈渭贤则在警署报到时第二度被捕，及後获准保释，至今未被起诉。

Phoebe Kong/杨威廉 (综合报导)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。