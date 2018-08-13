错误遣返维族难民 默克尔曾向中国讨人

(德国之声中文网) 据悉，德国总理默克尔今年5月底访问中国期间，就曾经与中方谈及此事。德国外交部还称，在默克尔访华前，德国驻华大使馆也曾多次向中国外交部询问这名维吾尔人的下落，"但是中方至今没有作出答复"。

德国联邦议会德中关系小组成员、绿党籍议员鲍瑟(Margarete Bause)在向德国联邦内政部提出质询后，收到回复称：联邦政府在遣返发生后三天，即4月6日知晓了此事；隶属于内政部的联邦移民难民署愿意为慕尼黑外国人事务局就接回该维族难民事宜提供协助，联邦政府也支持相关部门的这些努力。

议员鲍瑟则对德广联指出，联邦政府目前所做的努力完全不够。

至今杳无音讯

上周一(8月6日)，德广联披露，因德国联邦移民难民署与慕尼黑外国人事务局之间的沟通失误，一名原本要在4月3日出席听证陈述理由的避难申请者在同一天被遣返回中国。这名被错误遣返回中国的难民是一名维吾尔人，其律师博格曼(Leo Borgmann)在接受德国之声采访时称，从4月初被遣返后，当事人音讯全无。他猜测该维族难民很有可能已经被中国当局拘押。

博格曼透露，这名维族当事人2013年初抵达德国时，尚未成年。随后，他首次提交政治避难申请，但是被驳回。当事人曾向慕尼黑行政法院提起上诉，然而也在2016年2月被驳回。律师博格曼说："今年3月，已经接到遣返通知的当事人，再次申请了政治避难，这本应该能够暂停遣返程序，但是，我作为律师，一直到他被送上了去中国的飞机后，方才获知强制程序竟然已经启动。而且，这个时机也很不巧：遣返当日，正好是复活节假期后的第一个工作日，而且是在清晨。"

“再教育营”的是是非非

近年来，中国新疆地区频频发生暴力袭击事件，中国当局也随之加强了对维吾尔族等信奉伊斯兰教的少数族群的压制。就在几天前，联合国消除种族歧视委员会(CERD)在审议中国履约报告时，多名委员指控中国当局在新疆地区设立"再教育营"，累计已经将约100万维吾尔人送入其中，其中大部分人没有经历起诉、审判等正规的司法程序。

与会的中国代表则对此予以否认，强调所谓"再教育中心"其实是为"罪行确凿的犯罪分子学习生活技能、重新融入社会"提供机会的"职业教育培训中心"，"那些被宗教极端主义分子迷惑的人，理应得到帮助，重返社会和重获教育权利。"

而中国官方背景的《环球时报》则刊发社评认为， "新疆的和平稳定高于一切，以此为目标，各种措施都可以尝试，实际效果好的就应总结推广。我们要坚定一个信念：不让新疆再出动荡就是最大的人权。"该报虽然没有直接回应有关"再教育营"的指控，但是却强硬地指出，"毫无疑问，新疆当下的和平稳定有高强度管制的贡献"；"因为中国很强大，当地干部们敢于担当，新疆被从动荡的边缘拉了回来，它避免了成为'中国叙利亚'或者'中国利比亚'的命运。"