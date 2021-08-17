 错称美军驻台3万人 共和党议员急删推文 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2021

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时政风云

错称美军驻台3万人 共和党议员急删推文

美国挺台立场鲜明的参议员发推文误称美国在台有驻军3万，此举引起中国官媒不满，怀疑是要试探中国官方的态度。

USA Washington Senatoren John Cornyn und Chuck Schumer

科尼(图中)一直是促进美台关系的强力支持者，并提出了建立美国国民警卫队与台湾国防军之间伙伴关系的立法。

(德国之声中文网) 美国共和党参议员科尼 (John Cornyn)周二 (8月17日)删除了一条推文，他在推文中错称美国目前有3万名军人驻扎在台湾，引起中国鹰派官媒《环球时报》强烈不满。

科尼在8月16日晚上发推文介绍驻扎在世界各地的美军人数，却误把美国与中华人民共和国在1979建交前的美军驻台数字放上去。事实上，根据华盛顿与北京的外交协议，这些部队在1979前就已经全数离开台湾。

《环球时报》17日发布评伦题为 :「如果确有3万美军驻台，中国会立即发动解放台湾战争」，文中提到科尼说「69岁的他很糊涂」，还引用中国学者的意见表示，「怀疑科尼是在故意滋事，可能想试探中方对美军在台驻扎这一信息的反应」。

《环球时报》17日在推特发文指出：「说美国在中国的台湾驻扎『3万军队』的推文可能是一个令人瞠目结舌的错误，或者是一个『白痴』参议员的炒作，但这足以让人看到美国政客在台湾海峡的关键问题上是多么不负责任。」

《环球时报》总编辑胡锡进则在推特上说，台湾当局必须解释康宁的言论，并补充说如果这是真的，中国必须「立即发动战争，消灭并驱逐美国士兵」。

「美中关系最敏感的问题」

近来两岸关系紧张。中国解放军东部战区17日出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台湾岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练。

DW.COM

解放军东部战区发布声明称，17日，东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台湾岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练。东部战区发言人称，这次军演是“对外部势力干涉和台独势力挑衅的严正回应”。台湾军方回应称充分掌握并已做好因应准备。

美国副国务卿舍曼周五与立陶宛外长兰斯伯格斯通话，重申美国对立陶宛与台湾往来的支持。台湾外交部则感谢美国展现全球民主阵营领袖风范，在民主国家面对专制政体胁迫时，公开且坚定表达支持。

东部战区发言人称，这次军演是「对外部势力干涉和台独势力挑衅的严正回应」。台湾军方回应称充分掌握并已做好因应准備。

虽然美国和大多数国家一样，与台湾没有正式的外交关系，但根据《台湾关系法》，美国承诺确保台湾能够自卫，多年来通过多项对台湾军售，包括出口无人机和沿海导弹防御系统，旨在阻止中国的入侵。

华盛顿的做法屡屡引起北京抗议，中国新任驻美大使秦刚12日也曾表示，「台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题」。

(综合报道)

 

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