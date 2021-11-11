锁定未接种疫苗者 奥地利部分“封城”

（德国之声中文网）第四波疫情来势汹汹，作为紧急应对措施，奥地利从本周一起对未接种疫苗者实施有针对性地"禁足"。相关决定由联邦总理沙伦贝格（Alexander Schallenberg）和各州政府首脑在维也纳作出。当局表示，此举旨在"避免医疗服务系统崩溃"。将产生重大影响的禁足令初步限期10天，涉及约 200 万人。警方将派出专人，监督规定遵守情况，并可对违规者课处最高 1450 欧元罚金。

沙伦贝格总理强调，采取这一措施实出无奈，但属必要。

昨天最终通过的这一抗疫保护措施只允许少数例外。既未接种、也未康复者只能出于紧急原因外出，--例如购买日常生活用品、上班、去看医生或做户外体育运动。卫生部长米克施坦 (Wolfgang Mückstein) 表示，此措施有助于减少约 30% 的社会接触，一大目标是推动提高国民接种意愿。舒伦贝格总理强调，禁足令不涉及学生。他指出，鉴于学校目前每周都对学生检测数次，因此，"学校那里一切照旧"。

发病率极高

近期以来，奥地利国内新冠染疫率急剧上升。根据有关当局昨天公布的数据，该国平均每10 万居民7 天的发病率达848.2（德国289）。其中，萨尔茨堡和上奥地利州疫情尤重，为1300。

未接种疫苗群体中，该值更超过 1700。沙伦贝格总理强调，现在必须全力以赴，将目前仅65%的这一"低得可耻"的疫苗接种率提上去。他指出， "以这种疫苗接种率，我们将陷入恶性循环。"奥地利人口近 900 万。他指出，联邦政府采取的是可能的"最低限度"措施，各州有权自行制定更严格规定。

少数维也纳人前往疫苗注射大巴接种

在奥地利，未接种疫苗者目前已受到很大限制，--例如，在工作场所的 3G 规定（接种、康复或检测）、公共场合的 2G 规则（接种或康复）。随着11月初以来措施趋严，疫苗接种者数量明显增加。有意施打疫苗者，可在完成第一针接种后经由PCR核酸检测免被禁足。

出于安全考虑提前实施停摆

按政府原定的分阶段计划，未接种疫苗者禁足令本应在重症监护病床被占用 600 张的情况下才会实施。当局指出，目前是433个床位被占用。考虑到感染数量涨势明显，政府决定提前走出一步。为避免出现医院不堪重负局面，专家呼吁对所有人实施禁足令。政府则有意避免这么做，理由是，应防止疫苗接种意愿回落。

联邦总统范·德贝伦也加入了讨论行列。他在脸书上发帖道："面对急剧上升的染疫数字，从沮丧、对经济发展的担忧，到相互不理解和愤怒，民众中目前什么情绪都有。"他强调，鉴于局势危急，国家需要采取明确、甚至或许会让人不舒服的措施。

维也纳也对少儿接种

作为欧盟各国中首个地区，奥地利首都维也纳将开始为 5 至 11 岁少年儿童接种疫苗。据该市称，自上周六以来，该年龄段少年儿童接种预约已超5000。另外，维也纳成年市民还可在第二次接种后4个月而非6个月接种加强疫苗。

根据德国政府的一项新规定，自上周日起，几乎奥地利全境、捷克共和国和匈牙利都被列为高风险地区，所有未接种或未康复者从这些国家入境德国后都须进入隔离期，其中，居家者只能在5天后经由检测结束隔离状态。

酒店经营者现已担心冬季旅游期将遭受营业损失。冬季旅游对奥地利这个阿尔卑斯共和国具有重要经济意义。由于停摆，去岁，滑雪季几乎全然被取消。

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