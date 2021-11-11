 锁定未接种疫苗者 奥地利部分“封城” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

锁定未接种疫苗者 奥地利部分“封城”

奥地利政府再度祭出严厉抗疫措施。本周一（11月15日）起，未接种疫苗者被禁足在家，除非有特殊理由，方可外出。随着当局近期表现出强硬态度，该国国民中的新冠疫苗接种意愿明显增加。

意大利总理沙伦贝格（中）宣布推出有针对性的新冠“封锁”措施（摄于2021年11月14日）

意大利总理沙伦贝格（中）宣布推出有针对性的新冠“封锁”措施（摄于2021年11月14日）

（德国之声中文网）第四波疫情来势汹汹，作为紧急应对措施，奥地利从本周一起对未接种疫苗者实施有针对性地"禁足"。相关决定由联邦总理沙伦贝格（Alexander Schallenberg）和各州政府首脑在维也纳作出。当局表示，此举旨在"避免医疗服务系统崩溃"。将产生重大影响的禁足令初步限期10天，涉及约 200 万人。警方将派出专人，监督规定遵守情况，并可对违规者课处最高 1450 欧元罚金。  

沙伦贝格总理强调，采取这一措施实出无奈，但属必要。 

昨天最终通过的这一抗疫保护措施只允许少数例外。既未接种、也未康复者只能出于紧急原因外出，--例如购买日常生活用品、上班、去看医生或做户外体育运动。卫生部长米克施坦 (Wolfgang Mückstein) 表示，此措施有助于减少约 30% 的社会接触，一大目标是推动提高国民接种意愿。舒伦贝格总理强调，禁足令不涉及学生。他指出，鉴于学校目前每周都对学生检测数次，因此，"学校那里一切照旧"。

发病率极高   

近期以来，奥地利国内新冠染疫率急剧上升。根据有关当局昨天公布的数据，该国平均每10 万居民7 天的发病率达848.2（德国289）。其中，萨尔茨堡和上奥地利州疫情尤重，为1300。  

未接种疫苗群体中，该值更超过 1700。沙伦贝格总理强调，现在必须全力以赴，将目前仅65%的这一"低得可耻"的疫苗接种率提上去。他指出， "以这种疫苗接种率，我们将陷入恶性循环。"奥地利人口近 900 万。他指出，联邦政府采取的是可能的"最低限度"措施，各州有权自行制定更严格规定。

少数维也纳人前往疫苗注射大巴接种

少数维也纳人前往疫苗注射大巴接种

  

在奥地利，未接种疫苗者目前已受到很大限制，--例如，在工作场所的 3G 规定（接种、康复或检测）、公共场合的 2G 规则（接种或康复）。随着11月初以来措施趋严，疫苗接种者数量明显增加。有意施打疫苗者，可在完成第一针接种后经由PCR核酸检测免被禁足。

出于安全考虑提前实施停摆    

按政府原定的分阶段计划，未接种疫苗者禁足令本应在重症监护病床被占用 600 张的情况下才会实施。当局指出，目前是433个床位被占用。考虑到感染数量涨势明显，政府决定提前走出一步。为避免出现医院不堪重负局面，专家呼吁对所有人实施禁足令。政府则有意避免这么做，理由是，应防止疫苗接种意愿回落。    

联邦总统范·德贝伦也加入了讨论行列。他在脸书上发帖道："面对急剧上升的染疫数字，从沮丧、对经济发展的担忧，到相互不理解和愤怒，民众中目前什么情绪都有。"他强调，鉴于局势危急，国家需要采取明确、甚至或许会让人不舒服的措施。 

维也纳也对少儿接种   

作为欧盟各国中首个地区，奥地利首都维也纳将开始为 5 至 11 岁少年儿童接种疫苗。据该市称，自上周六以来，该年龄段少年儿童接种预约已超5000。另外，维也纳成年市民还可在第二次接种后4个月而非6个月接种加强疫苗。  

根据德国政府的一项新规定，自上周日起，几乎奥地利全境、捷克共和国和匈牙利都被列为高风险地区，所有未接种或未康复者从这些国家入境德国后都须进入隔离期，其中，居家者只能在5天后经由检测结束隔离状态。 

酒店经营者现已担心冬季旅游期将遭受营业损失。冬季旅游对奥地利这个阿尔卑斯共和国具有重要经济意义。由于停摆，去岁，滑雪季几乎全然被取消。 

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

全球感染人数近亿 欧洲大陆疲于应对

迄今为止，全球范围内，新冠病毒感染人数累计已达九千万例，而死亡人数也已接近两百万。过去十个星期内，新冠病毒感染人数翻了一番。在欧洲大陆，多数国家也在第二波疫情中受到严重冲击。  

担心变种病毒“入侵” 德国关闭部分边境

为防止变种新冠病毒随人员流动进一步在德国扩散，德国从周日起关闭东南部同奥地利和捷克的陆路边境。  

奥地利有意在本国生产俄、中两国疫苗

奥地利总理库尔茨表示，如果俄罗斯和中国的新冠疫苗在欧洲获批使用，奥地利愿意准许两国的疫苗在奥地利生产。他本人也愿意接种这两个国家的疫苗。  

疫情反弹 奧地利全面封城

由于感染人数不断上升，奥地利再次启动“封锁”措施，将公共生活限制到最低限度。此外，加州在内的美国多地也加强了防疫措施。  

相关内容

Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 11.11.2021, Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 249,1. 7-Tage-Fallzahl 207.148. COVID-19-F‰lle 4.894.250. Zugang um 50.196 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 97.198 Zugang um 235 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 11 11 2021, Robert Koch Institute 7 days Incidence 249.1 7 days Number of cases 207 148 COVID 19 cases 4 894 250 Addition of 50 196 compared to the previous day COVID 19 deaths 97 198 Addition of 235 compared to the previous day xHDx

德国日增新冠确诊病例首超5万，死亡235人 11.11.2021

德国在新冠大流行瘟疫中一再创下可悲记录。在此背景下，越来越多公民要求实行接种疫苗义务。伦理委员会对之亦持开放态度。 

04.02.2019, China, Shenzhen: --FILE--Hogs are pictured at a pig farm in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 4 February 2019. Pig stocks are dwindling and pork prices are rising as China grapples with the effects of the African swine fever outbreak that has officially resulted in the culling of more than 1 million pigs. Foto: Yuan Shuiling/Imaginechina/dpa |

非洲猪瘟：中国淡化另一场瘟疫？ 18.09.2021

中国或可自夸应对 COVID-19 新冠大流行瘟疫卓有成效，然而，该国国内非洲猪瘟疫情严重，“抗疫”效果不彰，对此，当局保持沉默。

A woman wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks through a line of masked service sector women waiting to receive a swab for the COVID-19 test during a mass testing in Beijing, Friday, Oct. 29, 2021, following a spike of the coronavirus in the capital and other provincials. (AP Photo/Andy Wong)

中国疫情：引发民怨的「时空伴随者」手段能否奏效？ 11.11.2021

这个疫情催生的新名词，是用来追踪与新冠确诊者有重叠足迹的人，但就连与确诊者相隔800米也需要筛检隔离，引发部分民众恐慌，就公卫角度而言，学者看法为何？

广告

媒体看中国

China I Sechste Generalversammlung des Zentralkomitees in Peking

德语媒体：趋于极致的个人崇拜

刚刚结束的中共中央六中全会，确定了习近平的领导地位，也确立了“习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。” 德语媒体认为，围绕习近平的个人崇拜也将进入一个新的高度。  