锁定在德华人女性犯案 连环强奸案嫌疑人落网

德国警方周五通报，一名中国籍男子因涉嫌连环强奸案周四在黑森州被捕。该名43岁男子被指控佯装看房进入公寓后制伏受害者并实施性侵。

（德国之声中文网）法兰克福检察官办公室周五(11月15日)称，一名中国籍男子因涉嫌连环强奸案周四在黑森州被捕。

该名43岁男子被指控佯装看房进入公寓后制伏受害者，对其实施性侵。自今年1月以来，此连环案件至少已有4名受害者，均为中国女性。检方称，其中两起发生在法兰克福地区，另外两起发生在"邻近的联邦州"。

德国《图片报》报导称，被捕的男子Dapeng Z.周四前往位于Rauenheim一家汽车公司工作时被调查人员逮捕。据悉，Dapeng Z.预计在周末前被移交地方法院。

据报导，调查人员在Dapeng Z.的公寓里寻获证据，而且在犯罪现场也发现了他的 DNA。

德国警方9月份曾以德、英、中三语发布警告，呼吁年轻中国女性谨防连环强奸犯。

德国黑森州法兰克福警察局在9月20日发布的警情通告中称，该连环强奸案犯很可能是中国籍。此人惯用的作案手段是通过网络，特别是小红书或微信上的广告，有目的地寻猎年轻的中国女子。

警方通告，据已知的多起案情，该案犯以寻找住房或过夜机会为由，预约见面看房。他在网上与受害者取得联系，表示有意租买，见面后实施性侵。

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