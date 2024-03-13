 锁定党内提名!拜登和特朗普将再次对决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2024

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政治

锁定党内提名!拜登和特朗普将再次对决

最新一轮初选结束后，美国现总统拜登和前总统特朗普都赢得了足够的党代表票数，从而锁定各自党内的候选人提名。这将是美国近70年来首次有两名相同的总统候选人再次对决。

拜登与特朗普：又是你！

拜登与特朗普：又是你！

（德国之声中文网）继密西西比州之后，拜登本周二（3月12日）再次赢得了佐治亚州民主党初选胜利，为与特朗普进行再次对决做好铺垫。这将是美国近70年来首次有两名相同的总统候选人再次对决

在佐治亚州初选中获胜后，拜登已获得了提名所需要1968票，这意味着，他将再次成为民主党总统候选人。美国前总统特朗普因试图推翻2020年总统大选结果而在佐治亚州面临起诉。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

今年8月芝加哥举办的民主党全国代表大会上，拜登将正式获得提名。他说: “我很荣幸，代表全国民主党多元化的广泛选民联盟再次信任我，在特朗普构成的威胁比以往任何时候都更大的时刻，让我领导我们的政党和国家。”他指责特朗普竞选总统是一场充满了“怨恨、复仇和报复”的选战。

背景报道：特朗普和拜登:年迈候选人如何赢得年轻选民?

对手将是特朗普

黑利失望退出共和党党内角逐

黑利失望退出共和党党内角逐

美国前总统特朗普周二（3月12日）也在佐治亚州、密西西比州和华盛顿州的共和党初选中获胜，以此，他也赢得了所需的1215名代表席位，锁定共和党总统候选人。特朗普在共和党初选中的最后一个竞争对手、前联合国大使黑利（Nikki Haley）上周退出了竞选

特朗普在社交媒体上发文写道：“我们不会失败。我们将夺回我们曾经伟大的国家。”
 

（美联社，路透社，法新社）

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