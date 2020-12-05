锁定侵犯人权中国官员 美再宣布签证限制

(德国之声中文网) 美国周一 (12月21日)宣布对侵犯人权的中国官员实施额外的签证限制。

国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo)说，这些限制措施影响的是被认为要对镇压宗教信徒、少数族裔、政治异议者和其他人士负责或同谋的官员。

他在一份声明中说：「中国的专制统治者对中国人民的言论、宗教或信仰自由、结社自由以及和平集会的权利实行严厉的限制。美国已经明确表示，我们国家不欢迎像这样的人权侵犯者。」

法新社报导，协助镇压人权捍卫者、记者、劳工组织者、民间社会组织者以及和平抗议者的中国官员和这些官员的家属也在制裁之列。

根据法新社，美国国务院已经取消了1千多名涉嫌从事间谍活动的中国学生和研究人员的签证。据称参与大规模关押该国穆斯林维吾尔少数民族的中国官员，或参与香港镇压的中国官员也被禁止进入美国。

美国国土安全部主管沃尔夫 (Chad Wolf)表示，正在研究对中国的进一步限制，他称中国对美国的威胁越来越大。

美将提对抗中共战略行动计划

同样在周一，美国国土安全部主管沃尔夫 (Chad Wolf )告诉传统基金会智囊团，将对中共党员实施更严格的签证限制，以及更广泛地禁止使用强迫劳动制造的商品。他说，国土安全部还在审查中国电视制造商TCL电子控股公司的活动。

沃尔夫指出，国务院本月采取了一项行动，将中国执政党共产党党员的美国签证有效期缩短为一个月，「我们......正在与国务院合作，考虑进一步限制中共党员的签证有效期」。

他也说，国土安全部正在继续制定并希望很快发布一项有关中国新疆地区强迫劳动生产的关键类别产品的禁令。

沃尔夫没有详细说明，但他显然是指对所有来自新疆的棉花和西红柿产品的广泛进口禁令。特朗普政府今年曾考虑过这一禁令，然后选择对特定实体的产品实施更窄的禁令。但美国服装制造商则批评说，更广泛的禁令在执行上有困难。

沃尔夫说，国土安全部将很快发布商业咨询，告诫人们不要使用与中国有关联的公司的数据服务和设备，并表示正在审查中国制造商TCL等实体，TCL是全球第三大电视机制造商。

他强调，今年已经发现该公司「在其所有电视机中加入了后门，使用户面临网络漏洞和数据外泄」。

沃尔夫表示，国土安全部将很快发布「对抗中华人民共和国的战略行动计划」，该计划将借鉴特朗普2017年的国家安全战略和2020年的文件，阐述美国对北京的战略方针。他没有对此进行详细说明。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

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