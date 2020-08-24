 锁定中国 华盛顿禁共产党员移民美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2020

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时政风云

锁定中国 华盛顿禁共产党员移民美国

在美国透过各项制裁收紧中国相关人员赴美签证后，现在又明文禁止共产党员移民入籍。对此《环球时报》总编胡锡进则强调「不是坏事」。

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/B. Trotzki)

中美争端加剧，从贸易战、科技战延伸至各项政策领域。

(德国之声中文网) 美国公民及移民服务局（USCIS）10月2日发布政策指南，表示不会受理极权主义政党成员移民美国的申请。

根据公告原文，这项规定是为了保护美国的国家安全，禁止曾是共产党或任何其他极权主义政党或或附属机构的成员进入美国。

中国官媒《环球时报》总编胡锡进10月4日也针对这项消息在推特发文。他说:「中国很多优秀人才都是共产党员。美国的决定有助于把更多的人才留在中国。」他表示美国这项决定有助消除这些人才对于赴美的「幻想」，也表示「现在非中共党员对移民美国的兴趣大大降低。」

流亡海外的香港民运人士罗冠聪3日在脸书上发文表示美国这项政策指南是「剑指中共」，「意味一众官二代、商二代、小粉红、共青团成员都会有机会被波及于新措施内」。

他提到，若按此规定，包括被视为「中共海外统战的爪牙」，像是部份海外华人社团，或是有共产党党组的相关学生会等等也可能成为针对的对象，并显示美国将沿用「「中共不等于中国」框架，严格区别「中共」及「中国人民」，并逐步收紧针对「中共」的相关规定。

旧规定新政策

其实美国政府从第一次世界大战以来，就有针对外国人登记的相关规定，1950年开始也透过《国内安全法》和《移民法》限制共产主义和任何极权主义的外国人入籍。这次透过新增移民政策指南，帮助移民官员依据联邦法律的「不可受理依据」裁定移民案件。

根据这项指南，任何美国或外国共产党及其他极权政党的成员或相关组织成员，不论是不是现任成员，除非提出例外状况获得豁免，否则都不被允许移民进入美国。这项政策也适用于谋求移民身份的外国人，像是人在美国境内的共产党员，若想申请永久居留都会受阻。

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